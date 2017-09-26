Битва за процент

Как выгоднее рефинансировать кредит

Во втором полугодии 2017 года российские банки выдают кредиты по ставке в среднем на 5% меньше, чем тремя годами ранее. Как перекредитоваться на новых условиях и в каких случаях это выгодно и оправданно?

Фото: bogusfreak для РБК

В середине сентября Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Опрошенные РБК эксперты уверены, что это обстоятельство, а также демократизация политики банков в определении процентных ставок по кредитам стимулируют интерес россиян к рефинансированию их банковских займов. Рекордно высокая ключевая процентная ставка ЦБ в 17% была установлена в конце декабря 2014 года, к настоящему моменту она снизилась до 8,5%.

Доля таких заемщиков последовательно растет. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), из 11,7 млн заемщиков, взявших кредиты наличными в 2016 году, 53% сделали это с целью полного или частичного погашения старых долгов. В 2015 году доля таких заемщиков составляла 50%, а в 2014-м — 43%.

Генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский добавляет, что еще одной причиной роста популярности продуктов, направленных на рефинансирование, в последние годы стало их активное продвижение банками. С этим согласны и сами банкиры, указывающие на тот факт, что рефинансирование — относительно новый инструмент и его повсеместное включение в спектр банковских услуг пришлось как раз на 2015–2016 годы.

К рефинансированию, по данным ОКБ, чаще обращаются люди с несколькими действующими кредитами. Наиболее активно делают это заемщики, имеющие более пяти кредитов, — в этой категории эту цель преследует 71% граждан, берущих новые кредиты; у заемщиков с четырьмя кредитами она составляет 65%, с тремя — 60%, с двумя — 51%, с одним — 42%.​

РБК разобрался, в каких случаях стоит брать новый кредит на погашение старых и что для этого нужно.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Что рефинансируют

Новый кредит в рамках рефинансирования может покрыть любой вид кредита — потребительский, автокредит, кредит наличными, кредит по карте или ипотеку. Рефинансировать можно как один, так и несколько, объединив по ним график платежей и снизив процентные ставки.

Рефинансирование ипотеки — одна из наиболее востребованных программ. «Сейчас по большей части рефинансируются клиенты, которые оформили ипотеку в первой половине 2015 года», — говорит руководитель управления маркетинга ипотечного банка «ДельтаКредит» Алексей Тартышев. Тогда средняя ставка по этому виду кредита держалась на уровне 14% годовых. В июле 2017 года она снизилась до 10,94%. На этом фоне ипотечники стали обращаться в банки, чтобы смягчить долговую нагрузку. «После снижения ставки в августе зафиксирован резкий рост спроса на продукт», — подтверждает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Большим спросом пользуется и рефинансирование кредитов наличными — в группе ВТБ эта услуга лидировала в первом полугодии текущего года. «В основном рефинансируются кредиты прошлого и позапрошлого годов», — говорит заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Как подать заявку на рефинансирование кредита Подать заявку на рефинансирование можно как в своем банке, так и в стороннем. Для этого нужно подготовить стандартный пакет документов: паспорт, справку о доходах 2-НДФЛ, кредитный договор или уведомление о полной стоимости кредита, СНИЛС — и написать заявление. При этом заемщику надо быть старше 21–23 лет в зависимости от банка, работать не менее трех-шести месяцев на текущем месте работы, иметь доход от 10–25 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона обслуживания кредита, а также быть добросовестным заемщиком, то есть своевременно погашать имеющиеся кредиты на протяжении последних 12 месяцев.

Банки предъявляют требования не только к заемщику, но и к кредитам, которые он собирается рефинансировать. В частности, кредит должен быть открыт и обслуживаться на протяжении не менее трех-шести месяцев до обращения о рефинансировании. На момент рефинансирования до окончания действия кредита должно оставаться не менее трех месяцев. Эксперты говорят, что чем ближе момент погашения, тем менее выгодным становится для клиента рефинансирование, однако убыточными такие кредитные движения не являются.

Что касается уровня ставки, то часть участников рынка определяет ее в зависимости от планируемого срока обслуживания рефинансируемого кредита. Период предоставляемого нового кредита составляет от 12 до 60 месяцев. В редких случаях максимальный срок достигает 84 месяцев, но ставка по нему будет выше. Условное правило «чем дольше срок погашения, тем выше ставка» действует в Сбербанке, Россельхозбанке и Газпромбанке. Другие банки устанавливают размер ставки, исходя из суммы кредита: «чем меньше объем, тем выше ставка». По такой логике работают во всех банках группы ВТБ, Росбанке и ЮниКредит Банке.

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Особые требования

Банки описывают услугу рефинансирования как массовую и доступную любому клиенту. Однако для некоторых категорий населения рефинансирование менее доступно. Например, непростыми будут поиски банка и выгодных условий рефинансирования для людей, достигших пенсионного возраста. Максимальный возраст, при котором предоставляют такой кредит, в большинстве банков установлен в 65 лет. Программа рефинансирования для клиентов старше этого возраста в Почта Банке — чуть ли не единственная на всем рынке.

Банки могут предъявлять и другие необычные требования к заемщику. Например, Райффайзен Банк отказывает в рефинансировании индивидуальным предпринимателям, адвокатам, учредившим свой кабинет, и собственникам бизнеса. В банке объясняют это минимизацией рисков. У ВТБ тоже есть ограничения по отношению к этой категории заемщиков, однако одного года успешного ведения бизнеса достаточно, чтобы подпасть под программу рефинансирования. «Этого показателя достаточно, чтобы считать самозанятого клиента благонадежным. Такие расчеты применяются на всем рынке», — уточняют эксперты из ВТБ.

Лояльнее всего банки относятся к своим зарплатным клиентам. Во-первых, для них уменьшается количество необходимых документов, которые надо предоставить, — это паспорт, кредитный договор и СНИЛС. Более того, для них устанавливается ставка в среднем на 2–3% меньше.

На некоторые преференции могут рассчитывать сотрудники бюджетных организаций из сфер здравоохранения, образования, государственного управления и силовых структур. Банки устанавливают для таких клиентов минимальную ставку. А вот максимальную получают те заемщики, кто не имеет или отказывается приобрести либо личную страховку, либо страховку на выступающее в качестве залога имущество.

Каковы выгоды

Главная выгода для заемщика — уменьшение ежемесячного платежа. «Новый кредит выдается на более выгодных, чем прежние, условиях, и ежемесячный платеж оказывается ниже», — говорит начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич.

«Выгода от рефинансирования зависит от срока, который клиент уже обслуживает кредит, от суммы кредита и от ставки — прошлой и будущей», — объясняет Алексей Тартышев. В ипотеке, если кредит взят недавно, в нынешних условиях «возникает наибольшая рациональная выгода при снижении ставки примерно на 3–4%», — поясняет он.

Например, если заемщик взял ипотечный кредит на 5 млн руб. сроком на десять лет под 14% годовых, то его выплаты за весь срок составят около 9,3 млн руб. Если же ему удастся рефинансировать кредит по ставке 11% годовых, общие выплаты за десять лет составят чуть менее 8,3 млн руб.

«В среднем разница между старой и новой ставками по кредитам наличными составляет около 5 процентных пунктов. Однако «скидка» может составить и 10–15 п.п., если идет речь о рефинансировании необеспеченных кредитов, выданных в 2015 году», — отмечает заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Финансовые консультанты также считают преимуществом возможность объединения кредитов, обслуживаемых заемщиком. «Опасность наличия нескольких кредитов в том, что заемщику становится сложно контролировать уровень своих расходов и он может забыть о необходимости обслуживать кредит или ему не хватит нужной суммы в нужный день», — предупреждает доцент Финансового университета, независимый финансовый советник Саида Сулейманова. «Консолидация кредитов позволяет четко отслеживать свои возможности и кредитные обязательства», — дополняет финансовый консультант Наталья Смирнова. Даниэль Зеленский отмечает, что многие заемщики уже начали понимать, что в текущей экономической ситуации нерационально обслуживать одновременно несколько кредитов в разных банках.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Подводные камни

Некоторые эксперты полагают, что кредит на рефинансирование проще получить в стороннем банке. «Проценты по кредиту — прибыль банка. Если банк снизит процентную ставку для заемщика, то тем самым просто уменьшит собственную прибыль. А банк как коммерческая организация снижать собственную прибыль не хочет», — объясняет директор ипотечного брокера «Ипотек.ру» Дмитрий Овсянников.

Зеленский отмечает, что получить рефинансирование в другом банке зачастую проще, так как банки используют данную услугу в качестве инструмента кросс-продаж и привлекают новых клиентов с положительной кредитной историей, ради чего готовы смягчить условия или сделать выгодное предложение.

Группа банков ВТБ не рефинансирует кредиты, выданные банками своей финансовой группы, но предлагает альтернативы. «Своим клиентам мы предлагаем аналогичные рефинансированию банковские процедуры, в частности, предодобренный кредит на большую сумму для погашения предыдущего кредита и уже по меньшей ставке», — поясняет Юлия Деменюк. Сбербанк нашел иное решение, объединяющее возможность рефинансировать собственных клиентов и одновременно переманить их у конкурентов: банк рефинансирует до пяти кредитов разом, но как минимум один из них должен быть взят в другом банке.

Также нужно иметь в виду, что желающих рефинансироваться на более выгодных условиях ожидает своего рода кредитная ловушка. Перевод средств от нового банка старому не погашает долг автоматически без участия заемщика, предупреждает Николай Волосевич. «Новый банк перечисляет средства в старый, однако это не означает автоматического закрытия предыдущего кредита: средства будут лежать на счете, пока клиент не оформит заявку на досрочное погашение», — говорит эксперт. В результате может оказаться, что какое-то время заемщику придется платить и по старому рефинансируемому, и по новому рефинансирующему кредитам.

Финансовые советники рекомендуют подготовиться к этому заранее и запастись документами, необходимыми для погашения старого кредита, сократив тем самым расходы. «Банки, с одной стороны, предлагают клиентам взять некую сумму сверх необходимой, якобы снизить финансовую нагрузку на это время. Но это еще одна из тех уловок, которая одному клиенту действительно поможет, а другого расслабит, и последний в результате потратит больше времени и денег на погашение старого кредита», — предупреждает Саида Сулейманова.

Некоторые банки на период переоформления устанавливают для нового клиента повышенную ставку, которая будет действовать до тех пор, пока он не закончит отношения с предыдущим банком. Такая схема, например, предусмотрена в банке «ДельтаКредит».

«Ситуация, впрочем, может быть обратной: изначально дается низкая ставка, которая может быть резко повышена в случае, если клиент не погасил свои предыдущие кредиты — обычно на это дается 40–50 дней», — уточняет Волосевич. В Райффайзен Банке этот срок увеличен до 90 дней, и по его истечении ставка повысится на 3 п.п., если клиент не выполнит свои обязательства.

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