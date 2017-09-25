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«Улыбка радуги» становится шире
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«Улыбка радуги» становится шире
Газета № 160 (2657) (2509) Бизнес, 22 сен, 19:02
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«Улыбка радуги» становится шире
На рынке дрогери готовится крупная сделка
Одна из крупнейших в России сетей по продаже косметики и бытовой химии «Улыбка радуги» Дмитрия Костыгина приобретет казанскую группу «Альпари». Сегмент магазинов дрогери — один из самых быстрорастущих на потребительском рынке
Дмитрий Костыгин (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Сеть магазинов формата дрогери (в ассортименте — косметика, бытовая химия, товары для дома) «Улыбка радуги», которая в своем сегменте занимает второе место по обороту в России, договорилась о покупке 100% группы «Альпари» (развивает одноименную сеть, а также магазины «Бьютимаркет» и «Ситимаркет»). Об этом РБК рассказали два источника, близкие к переговорам. По данным ЕГРЮЛ, на АО «Торговый дом «Эра», управляющее «Улыбкой радуги», уже переведен 51% ООО «Авиа-кос», на которое оформлен бизнес «Альпари».

Совладелец «Улыбки радуги» Дмитрий Костыгин подтвердил РБК сделку с «Альпари», отметив, что она «еще не завершена окончательно». Коммерческий директор «Альпари» Игорь Рязанов посоветовал обратиться с вопросами к «Улыбке радуги».

«Улыбка радуги» — один из активов Августа Мейера и Дмитрия Костыгина, которые владеют в том числе основной долей в сетях «Рив Гош», «Дикая орхидея» и в интернет-ретейлере «Юлмарт». Одним из акционеров компании является основатель сети Андрей Трубицин.

«Альпари», в которую сейчас входит более 260 точек, была основана в Татарстане. Основным владельцем был Дмитрий Блохин. В 2017 году «Альпари» приобрела московские сети дрогери «Бьютимаркет» и «Ситимаркет», которые к тому моменту уже объединились в единую структуру. Эта сделка позволила «Альпари» войти в десятку крупнейших сетей дрогери в России.

«Улыбка радуги» тоже увеличила количество собственных ​магазинов и стала самой быстрорастущей сетью в сегменте по итогам 2016 года, свидетельствуют данные маркетингового агентства «РБК Исследования рынков». Компания открыла 90 магазинов в 2016 году и около 60 с начала 2017 года. Сейчас в сети 500 магазинов, которые работают в 11 регионах России. Такой рост уже позволил компании стать второй самой крупной сетью дрогери по выручке после «Магнит Косметик», у которой, по данным «INFOLine-Аналитики», более 3 тыс. магазинов. Прошлогодний доход «Магнит Косметик» — 64,5 млрд руб. Выручку «Улыбки радуги» в 2016-м «INFOLine-Аналитика» оценивает в 17,6 млрд руб.

«Улыбка радуги» анонсировала, что в ближайшие три года планирует расширить сеть в два раза, до 1 тыс. торговых точек, вложив в это в общей сложности 1,5 млрд руб. Гендиректор сети Алексей Баулин не исключал, что рост будет происходить за счет сделок слияний и поглощений.

С учетом агрессивной динамики открытий новых торговых точек «Улыбка радуги» после консолидации бизнеса «Альпари» может занять второе место не только по выручке, но и по количеству магазинов, опередив сеть «Санги Стиль» (более 800 магазинов), полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Выручка «Альпари» по РСБУ в 2016 году составила около 3 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». На самом деле она достигает около 5 млрд руб., уверяет источник, знакомый с ходом сделки. Сейчас стоимость бизнеса «Альпари» могла составить не менее 600 млн руб., оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Благоухающий рынок

Формат дрогери в последние годы стал одним из самых привлекательных для розничных продавцов. Он растет быстрее, чем другие сегменты ретейла, констатирует партнер Deloitte Егор Метелкин. При этом в ближайшее время этот рост не закончится, о чем и говорит готовность компаний инвестировать и расширять сети, замечает Метелкин.

Для одного из крупнейших продуктовых ретейлеров, «Магнита», его сеть дрогери является драйвером роста. Рост выручки «Магнит Косметик» по итогам первых шести месяцев 2017 года составил 32%, до 37 млрд руб., в то время как основной сегмент — магазины формата «у дома» — вырос на 7%, до 412 млрд руб.

За последний год почти все крупнейшие игроки рынка заявляли о планах нарастить количество точек в сети в течение 2017 года. «Магнит Косметик» заявлял о планах нарастить сеть на 1,2 тыс. магазинов, «Санги Стиль» — более чем на 200.

В сегмент дрогери выходят и новые игроки. В середине 2016 года крупнейший в России иностранный ретейлер «Ашан» вывел на российский рынок сеть Lillapois, насчитывающую сейчас три магазина. «Ашан» планирует открыть в этом году еще один-два собственных магазина и привлечь франчайзи. В середине 2017 года свою сеть дрогери открыл и генеральный директор девелоперской группы Accent и сооснователь сети дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов. Компания планирует открыть в Московском регионе 300–350 магазинов.

Российский рынок косметики, парфюмерии и бытовой химии в 2017 году, согласно прогнозу «РБК Исследования рынков», может увеличиться на 6,7%, до 543,8 млрд руб. Если прогноз осуществится, он сможет превысить докризисные показатели 2014 года, когда объем рынка достиг рекордных 527,3 млрд руб.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: «Альпари» , ретейлеры , дрогери , Дмитрий Костыгин
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