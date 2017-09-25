Плиткой выложат кольцо

Москва потратит на работы вокруг станций МЦК 2,6 млрд руб.

Возле станций МЦК должны уложить плитку, заменить бордюры, расширить тротуары и высадить деревья. На 25 транспортно-пересадочных узлах работы будут проводиться повторно

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Столичные власти потратят более 2,6 млрд руб. на благоустройство территорий вокруг Московского центрального кольца (МЦК), подсчитал РБК на основе данных госзакупок.

Летом 2017 года были разыграны десять тендеров общей стоимостью 2 млрд руб. на благоустройство территорий возле 31 станции МЦК. В сентябре, как выяснил РБК, столичные власти объявили еще восемь тендеров на повторное благоустройство 25 станций. В конкурсной документации говорится о проведении «дополнительных работ». Общая начальная стоимость повторных контрактов составляет 458 млн руб. Кроме того, более 146 млн руб. будет потрачено на проектирование и авторский надзор за строительными работами на двух этапах.

Благоустройство проводится на территориях в радиусе 1,5 км вокруг каждой станции, следует из тендерной документации. Общая площадь благоустройства — 221,5 га. Работы включают в себя укладку асфальта и плитки, замену бордюров, ремонт ливневой канализации, установку фонарей, остановок общественного транспорта, велопарковок и велобоксов. Возле станций МЦК должны расширить тротуары и высадить деревья. На замену бордюров власти потратят 73,5 млн руб., на ливневую канализацию — почти 25 млн руб., говорится в документах.​

Территории вокруг 25 станций будут благоустроены в два захода. К примеру, возле станций «Площадь Гагарина», «Крымская» и «Верхние Котлы» на первом этапе должны обустроить 3,2 тыс. кв. м тротуара из асфальта, уложить 4,6 тыс. кв. м плитки, отремонтировать 4,2 тыс. кв. м проезжей части, установить 92 фонаря, 25 остановок общественного транспорта. На втором этапе планируется укладка 310 кв. м тротуара из асфальта, прокладка кабеля, установка урн. Возле ТПУ «Ботанический сад» на первом этапе должны были установить 29 остановок наземного транспорта, 18 фонарей, обустроить три наземных перехода, тротуары и велодорожки. На втором этапе благоустройства планируется высадить около 200 деревьев и кустарников: ели, липы, рябины, боярышник.

Среди уже определившихся подрядчиков благоустройства территорий, прилегающих к МЦК, — участники программы «Моя улица» ООО «МКТ» и ООО «Стройстандарт». По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем компании «Стройстандарт» два года назад являлся сотрудник группы компаний «Ташир» Максим Громов. По подсчетам РБК, с 2014 по 2015 год связанные с «Таширом» структуры получили заказы от госкомпаний и ведомств примерно на 116,2 млрд руб., из них около 52,9 млрд руб. — в 2015-м. Еще один подрядчик, компания «Дорстройинвест», которая, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», была зарегистрирована в 2015 году, получила в 2017-м контракт стоимостью 496 млн руб. на благоустройство одного из объектов Минздрава.

​Благоустройство территорий может проводиться в два этапа, либо если появляются непредвиденные работы, либо из-за плохого планирования, прокомментировал директор направления «городское хозяйство» Института экономики города Владилен Прокофьев. «Суммарная стоимость работ в таком случае не должна меняться, но растут расходы на организацию тендеров, которые составляют 2–3% от общей стоимости (то есть до 80 млн руб. — РБК)», — сообщил Прокофьев.

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Дорога входит в систему линий Московского метрополитена. Протяженность МЦК составляет 54 км, включает в себя 31 станцию, из которых десять имеют пересадки на другие линии метро, девять — на железнодорожные ветки. За год работы МЦК перевезло 100 млн пассажиров, ранее сообщали в пресс-службе Московского метрополитена. Перед запуском центрального кольца было благоустроено 3060 га прилегающих территорий, отмечал вице-мэр Петр Бирюков. В частности, рядом с МЦК были установлены шумозащитные экраны и сетчатые ограждения.

В мае 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дополнительную программу благоустройства на кольце. «Мы, когда запускали МЦК, вывезли оттуда сотни тысяч тонн мусора — строительного, бытового, какого угодно. Там просто кошмар что творилось. Но мы на этом не успокоились», — заявил Собянин. По словам мэра, в 2017 году должны благоустроить пешеходные дорожки и тропинки, «чтобы люди могли подходить к станциям».

В Москве с 2015 года реализуется масштабная программа благоустройства «Моя улица». За первые два года по ней были отремонтированы более 100 улиц, в 2017 году запланировано благоустройство 80 улиц. Программа должна была завершиться ко Дню города, однако на части улиц работы продолжаются. Как сообщила «Медуза» со ссылкой на главу департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева, благоустройство затянется до зимы, а расходы на программу в 2017 году превысят 54 млрд руб. В 2016 году бюджет «Моей улицы» составил 32,9 млрд руб., в 2015-м — около 20 млрд руб. Официально программа «Моя улица» распланирована до 2018 года, однако вице-мэр Бирюков заявил, что она не закончится «никогда». В 2016 году на благоустройство Москвы в целом было потрачено более 62 млрд руб.