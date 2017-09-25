У военных нелетная погода

В бюджете не хватило средств на обслуживание самолетов Минобороны и ФСБ

Государство перестало в полном объеме возмещать аэропортам расходы на обслуживание бортов Минобороны, ФСБ и других силовых ведомств. Расходы выросли из-за полетов силовиков в Сирию, говорят два источника РБК в правительстве

Транспортный самолет ВКС России (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс/ТАСС)

В 2017 году российские аэропорты подали в Росавиацию заявки на 690 млн руб. по компенсации расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов силовых ведомств по итогам 2016 года, следует из письма министра транспорта Максима Соколова в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Щапова (у РБК есть копия). Эту цифру подтвердил РБК источник в Минтрансе.

По закону самолеты государственной авиации освобождены от оплаты за обслуживание в российских аэропортах. Аэропорты обслуживают их за свой счет, а затем государство компенсирует эти расходы через предоставление субсидий. Субсидии предоставляются в текущем году по итогам прошедшего года.

На что идут субсидии Государство возмещает аэропортам расходы на базовые услуги по обеспечению посадки и вылета самолетов: обеспечение авиационной безопасности, предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме, обеспечение заправки авиационным топливом самолета, временную стоянку на аэродроме и его техническое обслуживание.

Росавиация, подведомственная Минтрансу, распределяет бюджетные средства для компенсации таких расходов. В 2017 году объем лимитов бюджетных обязательств на покрытие расходов в 2016 году, предусмотренный Росавиацией, составил 267 млн руб., это 39% от фактической потребности. Таким образом, недостаток финансирования по 2016 году составил 423 млн руб., говорится в письме Соколова.

Министр объясняет, что его ведомство планировало изменить методику выделения субсидий, чтобы деньги выделялись по факту использования. Но эти предложения в проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов включены не были. Источник в Минтрансе подтвердил, что проблемы с финансированием на 2018 год сохранятся.

Расходы на обслуживание силовиков в аэропортах проходят в госпрограмме «Развитие транспортной системы» по статье «обеспечение аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2017–2019 годах». Согласно проекту госбюджета, опубликованному в понедельник, 18 сентября, размер компенсации аэропортам снижается: на 2018 год предусмотрено 253,2 млн руб., на 2019 год — 252,7 млн руб.

Михаил Щапов, избранный в Госдуму от Иркутской области, сказал РБК, что обращался в Минтранс в связи с задолженностью перед аэропортом Иркутска. По его словам, долги перед аэропортом только за 2014–2016 годы составили почти 50 млн руб. Но в ответ на его запрос ведомство сообщило, что лимиты на субсидии по этой статье исчерпаны. «Эта ситуация создает проблему и силовикам, и аэропортам. Аэропорты получают дебиторскую задолженность, которую с почти стопроцентной вероятностью придется списывать. Это потенциальные проблемы с ФНС. У силовиков под угрозой репутация: они делают свою работу в соответствии с поставленными им задачами, а выглядят как нахлебники», — сказал РБК депутат.

Щапов говорит, что готовит запросы в профильные министерства. «Минфин мы просим пояснить ситуацию и предусмотреть необходимый объем средств на 2018 год, Минтранс — дать информацию, какие именно аэропорты за время действия постановления получали компенсацию. Если это будут одни и те же компании, то возникают серьезные основания для проверки этой системы на коррупционную составляющую», — сказал он. «В целом правительство должно определиться: или оно оплачивает расходы по этому постановлению в полном объеме, или пусть честно признает, что не может этого делать. Тогда, видимо, аэропортам придется обслуживать борты силовых ведомств за свой счет. Вряд ли кто-то откажется: все прекрасно понимают необходимость обеспечивать работу силовых ведомств — они родину спасают», — заключил депутат.

«Эта проблема актуальна для всей авиационной отрасли. Аэропорт Домодедово — не исключение», — сказал РБК представитель аэропорта. По его словам, для ее решения нужно внести изменения в действующее законодательство, а также пересмотреть подход к прогнозированию объема лимитов бюджетных обязательств со стороны государства.

В пресс-службах Шереметьево, Внуково, а также двух крупнейших региональных аэропортовых холдингов «Базэл Аэро» и «Аэропорты регионов» пока не ответили на вопросы РБК. Представитель «Новапорта» отказался от комментариев.

Пресс-служба Минфина переадресовала запрос РБК в Минтранс. Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.

Источник в одном из профильных ведомств сказал РБК, что госсубсидий хватало до 2014 года, но затем резко увеличилось число полетов силовых ведомств в Сирию, где Россия ведет боевые действия против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Эту информацию подтвердил РБК источник в Минобороны. По его словам, после начала военной операции России в Сирии осенью 2015 года количество международных перелетов у Минобороны действительно увеличилось. В том же году для проведения военной операции в Сирии была специально развернута смешанная авиационная группа российских ВВС на авиабазе Хмеймим, напомнил собеседник РБК. «Находящиеся там российские военнослужащие сами еду и одежду не производят, в магазинах ничего не покупают, соответственно, все доставляется им из России на самолетах. Помимо этого мы регулярно поставляем в Сирию десятки тонн гуманитарных грузов», — добавил он.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В пресс-службе Минобороны РБК сообщили, что информация о полетах ведомства в Крым и Сирию подпадает под закон о гостайне. В ФСБ, МЧС и МВД пока не ответили на запросы РБК.