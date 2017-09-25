У военных нелетная погода

В 2017 году российские аэропорты подали в Росавиацию заявки на 690 млн руб. по компенсации расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов силовых ведомств по итогам 2016 года, следует из письма министра транспорта Максима Соколова в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Щапова (у РБК есть копия). Эту цифру подтвердил РБК источник в Минтрансе.
По закону самолеты государственной авиации освобождены от оплаты за обслуживание в российских аэропортах. Аэропорты обслуживают их за свой счет, а затем государство компенсирует эти расходы через предоставление субсидий. Субсидии предоставляются в текущем году по итогам прошедшего года.
На что идут субсидии
Государство возмещает аэропортам расходы на базовые услуги по обеспечению посадки и вылета самолетов: обеспечение авиационной безопасности, предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме, обеспечение заправки авиационным топливом самолета, временную стоянку на аэродроме и его техническое обслуживание.
Росавиация, подведомственная Минтрансу, распределяет бюджетные средства для компенсации таких расходов. В 2017 году объем лимитов бюджетных обязательств на покрытие расходов в 2016 году, предусмотренный Росавиацией, составил 267 млн руб., это 39% от фактической потребности. Таким образом, недостаток финансирования по 2016 году составил 423 млн руб., говорится в письме Соколова.
Министр объясняет, что его ведомство планировало изменить методику выделения субсидий, чтобы деньги выделялись по факту использования. Но эти предложения в проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов включены не были. Источник в Минтрансе подтвердил, что проблемы с финансированием на 2018 год сохранятся.
Расходы на обслуживание силовиков в аэропортах проходят в госпрограмме «Развитие транспортной системы» по статье «обеспечение аэропортового и наземного обслуживания воздушных судов государственной авиации в 2017–2019 годах». Согласно проекту госбюджета, опубликованному в понедельник, 18 сентября, размер компенсации аэропортам снижается: на 2018 год предусмотрено 253,2 млн руб., на 2019 год — 252,7 млн руб.
Михаил Щапов, избранный в Госдуму от Иркутской области, сказал РБК, что обращался в Минтранс в связи с задолженностью перед аэропортом Иркутска. По его словам, долги перед аэропортом только за 2014–2016 годы составили почти 50 млн руб. Но в ответ на его запрос ведомство сообщило, что лимиты на субсидии по этой статье исчерпаны. «Эта ситуация создает проблему и силовикам, и аэропортам. Аэропорты получают дебиторскую задолженность, которую с почти стопроцентной вероятностью придется списывать. Это потенциальные проблемы с ФНС. У силовиков под угрозой репутация: они делают свою работу в соответствии с поставленными им задачами, а выглядят как нахлебники», — сказал РБК депутат.
Щапов говорит, что готовит запросы в профильные министерства. «Минфин мы просим пояснить ситуацию и предусмотреть необходимый объем средств на 2018 год, Минтранс — дать информацию, какие именно аэропорты за время действия постановления получали компенсацию. Если это будут одни и те же компании, то возникают серьезные основания для проверки этой системы на коррупционную составляющую», — сказал он. «В целом правительство должно определиться: или оно оплачивает расходы по этому постановлению в полном объеме, или пусть честно признает, что не может этого делать. Тогда, видимо, аэропортам придется обслуживать борты силовых ведомств за свой счет. Вряд ли кто-то откажется: все прекрасно понимают необходимость обеспечивать работу силовых ведомств — они родину спасают», — заключил депутат.
«Эта проблема актуальна для всей авиационной отрасли. Аэропорт Домодедово — не исключение», — сказал РБК представитель аэропорта. По его словам, для ее решения нужно внести изменения в действующее законодательство, а также пересмотреть подход к прогнозированию объема лимитов бюджетных обязательств со стороны государства.
В пресс-службах Шереметьево, Внуково, а также двух крупнейших региональных аэропортовых холдингов «Базэл Аэро» и «Аэропорты регионов» пока не ответили на вопросы РБК. Представитель «Новапорта» отказался от комментариев.
Пресс-служба Минфина переадресовала запрос РБК в Минтранс. Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.
Источник в одном из профильных ведомств сказал РБК, что госсубсидий хватало до 2014 года, но затем резко увеличилось число полетов силовых ведомств в Сирию, где Россия ведет боевые действия против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Эту информацию подтвердил РБК источник в Минобороны. По его словам, после начала военной операции России в Сирии осенью 2015 года количество международных перелетов у Минобороны действительно увеличилось. В том же году для проведения военной операции в Сирии была специально развернута смешанная авиационная группа российских ВВС на авиабазе Хмеймим, напомнил собеседник РБК. «Находящиеся там российские военнослужащие сами еду и одежду не производят, в магазинах ничего не покупают, соответственно, все доставляется им из России на самолетах. Помимо этого мы регулярно поставляем в Сирию десятки тонн гуманитарных грузов», — добавил он.
В пресс-службе Минобороны РБК сообщили, что информация о полетах ведомства в Крым и Сирию подпадает под закон о гостайне. В ФСБ, МЧС и МВД пока не ответили на запросы РБК.
Откуда летают силовики
Согласно докладу руководителя Росавиации Александра Нерадько по итогам 2015 года (опубликован на сайте ведомства), Росавиация возместила 322 млн руб. из федерального бюджета 37 организациям, оказавшим услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов госавиации. Среди получателей этих субсидий на сумму более 20 млн руб. каждый были: «Международный аэропорт Шереметьево», «Международный аэропорт Сочи», «Аэропорт Анапа», «Авиапредприятие «Алтай» в Барнауле, «Аэропорт Чита», «Международный аэропорт Владивосток» и «Аэропорт Южно-Сахалинск».