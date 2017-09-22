Лидеры не меняются

30 главных фактов о рейтинге 500 крупнейших компаний по версии РБК

РБК в третий раз публикует ежегодный рейтинг крупнейших по выручке компаний России. Чтобы понять, что изменилось за год и какие наметились тенденции, мы собрали главные факты, которые необходимо знать об РБК 500 этого года

1. Суммарная выручка компаний — участников рейтинга по итогам 2016 года составила около 66,3 трлн руб. Это на 4,2% больше итоговой выручки 500 крупнейших компаний прошлого года. В 2016 году совокупный доход участников рейтинга вырос на 13,6%.

2. Органический рост суммарной выручки компаний РБК 500 равен 5% (в прошлом году — 15,1%). Разница в темпах роста по сравнению с первым пунктом объясняется тем, что органический рост считается исключительно по тем 500 компаниям, которые попали в список крупнейших компаний России в этом году. Органический показатель выше: часть компаний не вошла в РБК 500 в 2017-м, и чтобы попасть в нынешний рейтинг, им пришлось расти быстрее. А часть компаний, наоборот, выбыла из РБК 500.

3. Среднее значение выручки участников РБК 500 этого года составило 132,6 млрд руб., в прошлом году было 127,3 млрд руб. Медианное значение — 40,2 млрд руб., что на 6,5% больше аналогичного показателя предыдущего года (37,7 млрд руб.). Значительное превышение среднего значения над медианой — в 3,3 раза — говорит о неравномерности распределения выручки: совокупный доход первых 23 компаний рейтинга превышает суммарную выручку остальных 477 участников. В прошлом году аналогичное соотношение было схожим — 22 и 478.

4. Минимальная планка по размеру выручки для попадания в РБК 500 в этом году составила 17,4 млрд руб., что на 7,2% выше показателя прошлого года.

Как изменились суммарные показатели компаний рейтинга РБК 500, трлн руб. Выручка Выручка Прибыль Активы Капитал Выручка Прибыль Активы Капитал 145,015 161,373 163,466 2015 2016 2017

Новые и выбывшие компании

5. Из-за снижения выручки 32 компании — участницы прошлого рейтинга ​выбыли из числа крупнейших (70% всех вылетевших). Самый «высокий» участник, выбывший из рейтинга из-за падения выручки, — НПФ Электроэнергетики, который находился на 213-м месте в списке 2016 года. Три фирмы перестали быть участниками РБК 500 по причине присоединения к другим юридическим лицам: в 2016 году компанию «Мортон» приобрела группа ПИК, НПФ «Европейский пенсионный фонд» влился в НПФ «Сафмар», Бинбанк был присоединен к МДМ Банку (объединенная структура подолжила работу под брендом Бинбанк). Еще три компании — Татфондбанк, банк «Югра» и авиакомпания «Трансаэро» — были исключены из-за проведения процедуры банкротства. Семь компаний из рейтинга 2016 года не вошли в нынешний, поскольку на момент его составления не опубликовали свою финансовую отчетность.

6. Больше всего участников рейтинга потеряла отрасль инфраструктурного строительства (семь представителей), вторая отрасль по величине потерь — нефтегазовая (пять компаний). Все покинувшие рейтинг компании из этих двух отраслей располагались в РБК 500 в 2016 году ниже 398-го места.

7. В рейтинге 2017 года 45 новичков. Выше всех забрался автодилер «Фаворит Моторс» — 237-е место. Среди дебютантов девять автотрейдеров, пять торговых компаний, по четыре представителя нефтегазового сектора, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и машиностроения. Из трех отраслей — сельское хозяйство и производство продуктов питания, дистрибуция и строительство — в рейтинг попали по три новичка. Новобранцами РБК 500 стали также по две горнодобывающие компании и фирмы, торгующие фармацевтической продукцией, по одной из сферы коммерческой недвижимости, информационных технологий, космической индустрии и деятельности аэропортов, одна авиакомпания, один оператор лотереи, одна охранная служба, один производитель косметической продукции, одна химическая компания и одна компания, занимающаяся торговлей металлическим ломом.

Лидеры и структура рейтинга

8. Первые шесть позиций РБК 500 остались неизменными, а лидерство третий год подряд удерживает «Газпром». Находившийся в прошлом году на седьмой строке «Сургутнефтегаз» нарастил выручку на 1,3%, но потерял две позиции и переместился на девятое место. Перед ним, на седьмом и восьмом местах, расположились лидеры российского ретейла «Магнит» и X5 Retail Group. Годовая выручка обеих компаний впервые превысила 1 трлн руб. X5 Retail Group поднялась по сравнению с прошлогодним РБК 500 на две позиции, увеличив выручку на 27,8%. «Магнит» переместился на одну строчку вверх, его доход за год вырос на 13,1%.

9. По числу участников в РБК 500 лидерство, как и в прошлом году, удерживает финансовый сектор. Если в предыдущем рейтинге компаний отсюда было 62, в текущем их число сократилось до 54. На второе место по числу участников вышла торговля, вытеснив на третью позицию нефтегазовый сектор — 53 и 50 компаний соответственно.

10. Впрочем, нефтегазовая сфера по-прежнему преобладает в отраслевой структуре рейтинга по размеру совокупной выручки. Суммарный доход нефтегазовых компаний (21,4 трлн руб., более 32% от выручки всех компаний рейтинга) превышает суммарную выручку финансового сектора, металлургии и горной добычи, а также торговли, которые находятся на следующих трех позициях. На долю 12 ведущих отраслей приходится более 90% суммарной выручки участников РБК 500.

Отраслевая структура рейтинга РБК 500 Отрасли отсортированы по уменьшению размера суммарной прибыли за 2017 год, млрд руб. Выручка Выручка Прибыль-убыток Число компаний Выручка Прибыль-убыток Число компаний 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Показать еще

11. В рейтинге 396 частных компаний, на одну больше, чем год назад. Государственных — 86, в 2016 году было 89. Также в РБК 500 присутствует восемь компаний с государственным контролем и иностранным участием, шесть частных структур со значительным государственным участием и четыре частных компании со значительным иностранным участием.

12. В рейтинг без присвоения места (согласно методике) в этом году вошли 125 фирм с иностранными собственниками, год назад их было 133. Суммарная выручка иностранцев в РБК 500 выросла по сравнению с рейтингом прошлого года на 7,34% и составила 7,49 трлн руб. Это 11,3% от совокупной выручки российских участников РБК 500.

Изменение выручки

13. У 380 компаний рейтинга выручка выросла, у 119 — снизилась. У одной компании отсутствуют данные по динамике дохода.

14. Лидером по темпам роста стал новичок рейтинга, госкорпорация «Роскосмос» — 2193% (до 25,2 млрд руб.). Динамика объясняется эффектом низкой базы: госкорпорация была образована из федерального агентства 28 декабря 2015 года, так что за позапрошлый год она смогла показать только 1,1 млрд рублей выручки. На втором месте по темпам роста — также новичок рейтинга, ретейлер «ВкусВилл» (223,2%).

15. Наибольшее снижение выручки показал нефтетрейдер ТК «Транснафта»: доход компании уменьшился почти на 71%.

16. Лидер рейтинга «Газпром» также потерял часть выручки. Снижение составило около 18,3 млрд руб., что равно годовой выручке компании «Белгородэнергосбыт», занимающей в рейтинге 483-е место. Для самого «Газпрома» снижение составило 0,3% от общей величины выручки.

17. Лидером перемещения вверх по рейтингу — сразу на 159 позиций — стала компания «Марвел-Дистрибуция», один из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибьюторов.

18. Больше всего позиций в списке потеряла ТК «Транснафта». Из-за упомянутого выше снижения выручки компания опустилась на 325 строк и заняла последнее место в РБК 500.

Прибыли и убытки

19. Общее число компаний, раскрывших показатель прибыли/убытка и вошедших в РБК 500, сократилось за год с 441 до 426. Суммарное значение прибыли за вычетом общего убытка по 426 фирмам, показавшим финансовые результаты, составило 5,2 трлн руб., годом ранее этот показатель по 441 компании был равен 4,1 трлн руб.​

20. На долю участников из нефтегазового сектора приходится почти 46% совокупной прибыли за вычетом убытка, или почти 2,4 трлн руб. Этот показатель нефтегазовой отрасли превышает сумму аналогичных показателей пяти последующих прибыльных отраслей: металлургия и горная добыча, финансовый сектор, химия и нефтехимия, транспорт и электроэнергетика.

21. Из 426 компаний, раскрывших прибыль/убыток, 365 продемонстрировали положительный результат, с отрицательным значением год завершил 61 участник РБК 500. Совокупная прибыль компаний «в плюсе» составила почти 5,9 трлн руб., совокупный убыток участников рейтинга «в минусе» — около 0,7 трлн руб.

22. Участники РБК 500 из нефтегазовой сферы принесли 42,1% общей прибыли (среди компаний «в плюсе») — почти 2,5 трлн руб. Следом идут металлургические и горнодобывающие компании с долей 16,1% (945 млрд руб.) и финансовый сектор — 15,8% (924 млрд руб.). По сравнению с прошлым годом эти две отрасли поменялись местами: в рейтинге 2016 года доля финансистов среди прибыльных компаний составляла 10,6%, металлургии и горной добычи — 8,7%.

23. Лидером по размеру прибыли остается «Газпром»: 2016 год компания завершила с 997 млрд руб. Следующие три позиции у Сбербанка, НОВАТЭКа и «Транснефти». Впрочем, прибыль одного «Газпрома» больше суммарного показателя этих трех компаний. Прибыль «Газпрома» также превышает годовую выручку ПАО «Российские сети», находящегося на 10-м месте в РБК 500.

24. Значительную часть убытков среди компаний, показавших по итогам 2016 года отрицательный результат, принесли участники из финансового сектора: на них приходится почти 57% общего объема убытков (380 млрд руб.). Годом ранее на долю убыточных финансистов рейтинга приходилось 30,3%. На втором месте участники из нефтегазового сектора: они принесли почти 13% совокупного объема убытков (в прошлом году — 6,9%).

25. Самым убыточным участником рейтинга среди отразивших этот показатель компаний стал Внешэкономбанк. Организация показала минус в размере почти 112 млрд руб., что превышает, например, годовую выручку группы «Илим» (занимает 104-е место в РБК 500).

26. Наибольшую эффективность — показатель рентабельности по чистой прибыли — продемонстрировала группа «Газфонд» с 137,1%. На втором месте по эффективности находится нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл»: его чистая прибыль составила 77,1% выручки.

27. Наименее эффективными участниками РБК 500 стали представитель финансового сектора и транспортный узел: банк «Пересвет» (чистый убыток — почти 212% от доходов от основной деятельности) и «Росморпорт» (99%). В целом среди неэффективных по рентабельности участников рейтинга больше всего представителей банковского сектора.

Капитал и активы

28. Размер собственного капитала раскрыли 413 участников РБК 500. У 27 фирм показатель отрицательный, то есть объем их обязательств на конец 2016 года превышал стоимость всех имеющихся активов. Лидером по размеру собственного капитала является «Газпром».

29. Компанией с наибольшей величиной отрицательного капитала является «Мечел»: минус 252,6 млрд руб. при размере активов 325,5 млрд руб.

30. «Газпром», лидер по размеру выручки, прибыли и капитала, не смог стать абсолютным чемпионом, заняв второе место при сравнении активов компаний. Лидерство в очередной раз удерживает Сбербанк. В топ-25 участников по этому показателю больше всего банков (11 организаций) и нефтегазовых компаний (7 фирм).