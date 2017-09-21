Русский фронт Ангелы Меркель

Германия готовится к парламентским выборам

Перед выборами в парламент Германии местные политики впервые обратили особое внимание на выходцев из бывшего СССР. Партия канцлера Меркель вряд ли получит поддержку «русских немцев», их голоса перехватывают левые и ультраправые

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

24 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, на которых определится, станет ли лидер правоцентристского блока ХДС/ХСС Ангела Меркель канцлером в четвертый раз. Одной из особенностей этой выборной кампании стало повышенное внимание к русскоязычным избирателям. Немецкие официальные лица опасались и вмешательства правительства России в ход выборов, однако ни о каких зафиксированных фактах пока не сообщали.

Пятая колонна

Переселенцы из СССР долгое время считались наиболее спокойной, благополучной и интегрированной группой мигрантов, поддерживающей коалицию ХДС/ХСС и не требующей особого внимания. Но в последнее время интерес к ним среди немецких политиков возрос, рассказал РБК Ханс-Йоахим Шпангер, эксперт клуба «Валдай» и директор исследовательского департамента во Франкфуртском институте исследований мира. Шпангер называет две причины: рост политической активности российских немцев на фоне инцидентов вокруг недавно переехавших в Германию мигрантов, преимущественно из мусульманских стран, а также опасения «российского вмешательства в выборы», подобного тем, которые за последний год предположительно пережили США и Франция.

По данным статистического бюро Destatis, к концу сентября 2017 года в Германии будут проживать 61,5 млн человек с активным избирательным правом. Сколько из них являются выходцами из бывшего СССР, точно не известно. Однако известно, что с 1950 года ФРГ приняла 2,4 млн немецких переселенцев из СССР (по данным Федерального агентства по делам миграции и беженцев при МВД Германии за 2013 год). Согласно другому отчету агентства по миграции, в 2012 году немецких граждан, переехавших с территории нынешней России (без других советских республик), насчитывалось 1,21 млн. Таким образом, русские являются третьей по величине диаспорой в ФРГ после турок (2,99 млн) и поляков (1,54 млн).

По данным МИД Германии, в стране проживают 3 млн выходцев из Турции, половина из которых имеет гражданство и может голосовать. Однако неправительственные организации заявляют о почти 4 млн выходцев из Турции. Бывших граждан Польши в Германии около 1,5 млн. Для сравнения: немцев с украинскими корнями насчитывалось 270 тыс.

Радиокомпания Deutschlandfunk оценивает число русскоязычных избирателей в 1,5 млн человек. Составляя минимум 2–3% населения, российские немцы имеют в бундестаге лишь одного представителя из 630. Им с 2013 года является депутат о​т ХДС Генрих Цертик, уроженец Казахской ССР, который в 1989 году вместе с семьей уехал в ФРГ.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Эксперты отмечают, что русскоязычную общину взбудоражило так называемое дело Лизы. «Случай с Лизой показал две вещи. Во-первых, переселенцы особенно восприимчивы к любого рода проявлениям ксенофобии, во-вторых, они до сих пор черпают информацию из российских СМИ», — отмечает Шпангер. Из-за этого многие в ФРГ стали опасаться переселенцев как «путинской пятой колонны», но фактически митинги по поводу Лизы — единственный пример протестной активности, добавил он.

В январе 2016 года 13-летняя дочь российских переселенцев по имени Лиза, проживающая в Берлине, пропала по пути в школу. На следующий день она объявилась с синяком на лице, утверждая, что ее изнасиловали трое мужчин «арабской внешности». В социальных сетях началась кампания против «замалчивания» инцидента, которая получила широкое освещение в российских СМИ, прошли многочисленные демонстрации русских немцев и националистов с требованием отставки правительства. Однако расследование установило, что ни похищения, ни изнасилования не было, а девочка пряталась у друзей, опасаясь вызова родителей в школу.

Фавориты выборов По итогам выборов будет сформировано новое правительство. С высокой долей вероятности канцлером ФРГ в четвертый раз станет лидер правоцентристского блока ХДС/ХСС Ангела Меркель. По опросам, ее партия стабильно идет впереди с 37% поддержки, а сама Меркель является наиболее популярным политиком страны. По итогам выборов в 2013 году в парламент прошли четыре партии. Кроме ХДС/ХСС это социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и «Левые». На нынешних выборах в парламент могут пройти шесть партий, показывают опросы. По 9% голосов могут набрать либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и ультраконсерваторы из «Альтернативы для Германии», образованной только в 2013 году. Всего в парламентских выборах примут участие представители 47 политических движений. Десять из них, включая ХДС/ХСС, будут избираться во всех немецких землях, остальные — либо в одном или нескольких регионах, либо выставят кандидатов на местном уровне.​​

Смена «русских» ориентиров

Партии по-разному отреагировали на возросший интерес выходцев из бывшего СССР к политике. В середине мая Меркель впервые приняла в своей резиденции делегацию русских немцев. Их интересы очень важны для правительства, заверила канцлер приглашенных. На встрече «поднимались вопросы пенсий, политического просвещения, христианства, развития предпринимательства и идентичности российских немцев».

Ангела Меркель (Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press)

До 1990-х за ХДС голосовало абсолютное большинство переселенцев из СССР. Немецкие социологи заметили, что иммигранты из бывшего СССР в основном придерживаются консервативных взглядов. Однако тренд начал меняться. В докладе за 2013 год BAMF напоминает: в 1990-е годы 75% переселенцев поддерживали блок ХДС/ХСС, а к середине 2000-х годов показатель упал до 65%. В целом агентство по миграции в докладе 2013 года относило взгляды российских немцев «к центру и чуть правее».

В ноябре 2016 года Экспертный совет фондов по изучению интеграции и миграции (SVR), независимый немецкий аналитический институт, обнародовал очередное исследование партийных предпочтений мигрантов и их потомков. Поддержка ХДС/ХСС среди переселенцев из советских республик упала до 45,2%, констатировал SVR.

В среде русских немцев недовольны правительством ХДС, которое все меньше заботится об их защите, а многим не нравится, что прибывающим сейчас иммигрантам правительством созданы условия лучше, чем были предоставлены им, объясняет председатель недавно созданной в Германии партии «Единство» Дмитрий Ремпель. «Единство» ориентируется на привлечение русскоязычного электората.

В разговоре с РБК Алексей Сорокин, докторант Европейского университетского института во Флоренции и представитель общины русских немцев, также отметил, что для переселенцев во многом характерны устои XIX века, которые они старались сохранить в советское время, стремясь попасть в ФРГ как на «землю обетованную». Но в последние годы, отмечает Сорокин, общественная жизнь в стране, а под ее давлением и сама ХДС, проходит через стремительную трансформацию и либерализацию, за которой многие выходцы из России поспеть не могут и не хотят.

Однако правящий блок не намерен терять избирателей. Например, в Баварии ХСС начал обращаться к потенциальным избирателям на русском языке, распространяя агитацию, посвященную главе ХСС Хорсту Зеехоферу и генсеку партии Андреасу Шойеру. Лозунги на русском таковы (стилистика и пунктуация сохранены): «Мы не хотим республику, где засилье левых сил и мультикультурализма», «Немецкий паспорт — это не бросовый товар!». Зеехофер возглавляет ХСС, баварскую «сестру» ХДС. В марте он встречался в Кремле с Владимиром Путиным.

Кому симпатизируют «русские»

SVR в докладе пишет, что внимание русскоязычных привлекают другие партии, выделяя партию «Левые». Их поддерживают 11,5% русскоязычных, что выше, чем в среднем по Германии.

Партия «Левые», обладающая третьей по величине фракцией в бундестаге, — преемница СЕПГ, правящей партии ГДР. Во внешней политике «Левые» поддерживают евроинтеграцию, но выступают за роспуск НАТО и диалог с Россией. Некоторые партийные функционеры работали наблюдателями на крымском референдуме в марте 2014 года.

Агитация партии «Левые» (Фото: Dwi Anoraganingrum / imago stock&people / Global Look Press)

«Мы выступаем за социальную справедливость, это относится и к проблемам российских немцев: например, признанию трудовых квалификаций и пенсионным вопросам», — рассказала РБК Петра Пау, вице-спикер бундестага и член фракции «Левых». По словам Пау, в ходе предвыборной кампании ее партия проводит агитацию и на русском языке. «Что касается самой России, мы правда считаем текущие санкции неправильными. Мир строится людьми вместе, а не друг против друга», — заявила она.

«Прочие малые партии» могут рассчитывать на 9,5% голосов российских немцев, пишет SVR. Однако немецкая пресса на роль сильнейшей «русской» партии выставляет консервативную «Альтернативу для Германии» (AfD). «Сейчас AfD единственная заинтересована в этом электорате», — писала в июне Frankfurter Allgemeine Zeitung. После выборов, прогнозирует издание, AfD станет новой «партией русских», какой раньше была ХДС: «Демократы всех мастей будут кричать о недостатке демократического сознания, влиянии Кремля. Надо признать, что и среди русских немцев есть защитники демократических ценностей, но политическая система бросает их на произвол судьбы». В своем исследовании (есть у РБК) Ремпель подсчитал: от ХДС в бундестаг баллотируются двое русских немцев, еще трое — от социал-демократов, зато от AfD — семеро.

На последних выборах в палату депутатов Берлина в сентябре 2016 года AfD набрала 14,2% голосов, во многом за счет восточного Берлина и районов проживания российских немцев.

В Германии существует также организация «Российские немцы за AfD». Она проводит агитацию среди переселенцев. Ведется работа в социальных сетях, появляются агитационные точки у магазинов русских товаров, есть рекламные соглашения с телевизионным провайдером Kartina TV и некоторыми печатными изданиями, рассказал РБК руководитель организации в земле Северный Рейн — Вестфалия Евгений Шмидт. Он долгое время симпатизировал AfD, но вступил в партию только в 2016 году, после новогодних беспорядков в Кёльне, в которых участвовали выходцы из арабских стран. «У меня семья, трое детей, и я понял, что просто пересидеть больше не получится», — объясняет он. Сам Шмидт идет на выборы в бундестаг, но занимает в региональном списке AfD лишь 17-е место.

В предвыборной программе AfD, принятой на съезде в Кёльне в апреле 2017 года, — отказ от дальнейшей евроинтеграции, возврат от евро к немецкой марке, увеличение обороноспособности страны и создание национальной стратегии безопасности, ужесточение законов по приему беженцев, массовая высылка нелегалов. AfD также выступает за снятие санкций с России и усиление торговых и политических связей с Москвой.

Среди «малых» партий позиции советских переселенцев отстаивает партия «Единство» (Die Einheit), созданная в 2013 году российскими немцами для российских немцев. Как рассказал РБК председатель партии Дмитрий Ремпель, «Единство» выставит двух одномандатников в земле Рейнланд-Пфальц. «Поскольку наши соотечественники совсем не активны в политике, эта кампания для нас скорее пробный ход, попытка набрать опыта, а так мы нацелены на выборы в Европарламент в 2019 году и следующие парламентские выборы в 2021 году», — пояснил он.

Программа «Единства» содержит немало консервативных идей: увеличение пособий для семей с детьми, запрет спортивных тотализаторов, отказ от соглашения о свободной торговле между ЕС и США, отмена школьных уроков сексуального образования. Кроме того, «Единство» выступает за развитие инфраструктуры, сокращение госаппарата, выход ФРГ из НАТО и отмену экономических санкций против России.

Эксперт Шпангер указывает, что у партий, ставших популярными среди выходцев из бывшего СССР, нет шансов войти в правительство. Ремпель и Шмидт опасаются, что после выборов русская тема сойдет на нет.

Недоказанное вмешательство В ноябре 2016 года руководитель службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль рассказал Süddeutsche Zeitung об ожидании российских кибератак в преддверии сентябрьских выборов 2017 года. Атаки, говорил Каль, должны были дестабилизировать внутреннюю политику страны и подорвать демократические институты. В августе 2017 года руководитель немецкой контрразведки BfV Ханс-Георг Маасен также предупредил: «Мы исходим из того, что Россия в состоянии начать кампанию дезинформации в контексте выборов в бундестаг». Однако о конкретных фактах вмешательства с тех пор ни один из них не сообщил. Через несколько дней на заявления Маасена ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Может быть, они хотят доказать свою эффективность, но ни одного факта предъявить не могут». В июле, находясь на саммите «Двадцатки» в Гамбурге, Путин также уверил журналистов, что Россия не вмешивается в немецкие выборы. Говоря о «российском вмешательстве», Шпангер упоминает два обстоятельства. Во-первых, предпочтительное отношение прокремлевских СМИ (RT, Sputnik) к партиям «Альтернатива для Германии» (AfD) и «Левым», которые наиболее последовательно выступают за нормализацию отношений с Москвой; во-вторых, взлом компьютерной сети бундестага в мае 2015 года, за которым, по данным Spiegel, стояли русские хакеры. «Но указанные партии едва ли даже войдут в состав нового правительства, так что любое вмешательство в выб​оры поставит под угрозу российские интересы», — добавил он.

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