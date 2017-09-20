Китайский партнер «Роснефти» давит на газ

CEFC изложила свое видение сотрудничества

Будущий акционер «Роснефти» китайская CEFC хочет получить доступ к запасам ее газа. Привлекая китайцев в газовые проекты, «Роснефть» пытается доказать свою эффективность по сравнению с «Газпромом», полагает эксперт

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Китайский энерготрейдер CEFC, который собирается приобрести 14,16% «Роснефти» примерно за $9,1 млрд, рассчитывает получить больше природного газа от партнерства с российской компанией, сообщает со ссылкой на заявление председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина на конференции китайское информационное агентство «Синьхуа» (цитата по Bloomberg). Предусмотренный национальной стратегией переход к газовой электрогенерации требует от компании «брать под контроль ресурсы природного газа», говорится в заявлении.

CEFC договорилась выкупить пакет «Роснефти» у владевшего ею менее года консорциума швейцарского сырьевого трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA 8 сентября. Консорциум сохранит чуть более 5% акций «Роснефти»: у Glencore — 0,5%, а у QIA — 4,7%.

Китайская компания была создана в 2002 году и владеет активами преимущественно в сферах энергетики и финансовых услуг. На сайте компании отмечается, что она стремится к повышению своего влияния в энергетической промышленности и, следуя государственной энергетической стратегии, завоевывает отечественный и зарубежный рынки.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 4 сентября сообщал в интервью «России 24», что «Роснефть» подписала с CEFC «два серьезных документа: это новый поставочный пятилетний контракт и соглашение о стратегическом партнерстве по развитию группы месторождений в Восточной Сибири». Он уточнял, что речь идет как о добычных проектах, так и о нефтехимических и перерабатывающих.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК факт переговоров о допуске китайских партнеров к ресурсам газа компании. «Предметом переговоров с CEFC является допуск этой китайской компании в качестве партнера к разработке месторождений в Восточной Сибири. Локализация этих месторождений позволяет поставлять газ на рынок Китая. Мы предлагаем к совместной разработке все наши основные гринфилды, в том числе в рамках Ванкорского кластера. Это пять проектов, включая Сузунское месторождение», — сказал он. Ванкорский кластер в первую очередь обладает большими ресурсами нефти, но газ там также присутствует, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

По словам Леонтьева, для «Роснефти» это партнерство даст возможность «монетизировать газ, который сейчас в этом регионе не используется». Кроме того, сделка укрепит позицию «Роснефти» в переговорах о необходимости допуска независимых производителей к экспортным трубопроводам «Газпрома», отметил Леонтьев. Он отказался комментировать, обсуждал ли глава «Роснефти» Игорь Сечин с президентом Владимиром Путиным на последних встречах в Китае или на Дальнем Востоке возможность предоставления «Роснефти» права экспортировать газ в Китай как для нужд CEFC, так и для нужд Bejing Gas — партнера «Роснефти» по «Верхнечонскнефтегазу» (владеет 20%).

Как писал в июле РБК, Сечин летом жаловался вице-премьеру по ТЭК Аркадию Дворковичу на «Газпром», который отказывается допускать «Роснефть» в газопровод «Сила Сибири», мотивируя это наличием собственного газа для поставок в Китай. В письме Дворковичу Сечин рассказывал, что у «Роснефти» есть месторождения с совокупными запасами газа более 1 трлн куб. м на юге Восточной Сибири и в Якутии и потенциалом добычи около 16 млрд куб. м газа в год. Тогда речь шла о Среднеботуобинском, Верхнечонском, Юрубчено-Тохомском, Куюмбинском (у «Роснефти» 49,9% в проекте) и Агалеевском месторождениях. А в июле «Роснефть» заключила соглашение о сотрудничестве с китайской Bejing Gas, которое включает в себя возможность своповых поставок газа на китайский рынок.

Правом экспорта газа пока обладает только «Газпром». Газовая монополия в мае 2014 года заключила контракт с китайской CNPC о поставках 38 млрд куб. м газа. Глава правления компании Алексей Миллер сообщал, что поставки газа по этому контракту начнутся 20 декабря 2019 года. «Роснефть» хотела бы поставлять в «Силу Сибири» 42,1% от максимального годового контрактного объема «Газпрома» и CNPC. Но топ-менеджеры «Газпрома» неоднократно заявляли, что «Газпром» не собирается допускать независимых газопроизводителей к экспорту газа через «Силу Сибири».

Вероятно, CEFC рассчитывает на либерализацию экспорта газа в России, тогда «Роснефть» и ее китайский партнер смогут самостоятельно экспортировать газ, полагает Полищук. Но также, по его словам, CEFC может договориться с «Газпромом» о своповых поставках газа в Китай за определенную комиссию (CEFC поставляет газ «Газпрому», «Газпром» — в Китай. — РБК), доплачивая разницу между экспортной ценой и ценой внутреннего рынка, считает эксперт. «Роснефть» же привлечением CEFC в газовые проекты и недавним заявлением о строительстве экспортного трубопровода в Турцию пытается продемонстрировать свою эффективность по сравнению с «Газпромом», заключает Полищук. Он не исключает, что «Роснефть» также может продать CEFC еще один пакет акций «Верхнечонскнефтегаза».