Апелляция к миру

АФК «Система» оспорила взыскание 136 млрд руб.

АФК «Система» подала апелляцию на решение суда по иску «Роснефти» о взыскании 136,3 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти». Мировое соглашение, о котором говорил Владимир Путин, можно заключить только в ходе судебного процесса

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

АФК «Система» подала апелляционную жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске, сообщила компания. АФК просит признать незаконным решение Арбитражного суда Башкирии, который 23 августа решил взыскать с АФК «Система» и «Системы-Инвест» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти» и «Роснефти». Такой ущерб, по мнению суда, «Система» нанесла «Башнефти» во время ее реорганизации в 2014 году.​

Арбитражный суд Башкирии опубликовал решение целиком 30 августа, по закону АФК «Система» могла подать апелляцию на это решение в течение следующего месяца. «В апелляционной жалобе подробно изложена оценка корпорацией решения суда первой инстанции», — сказал РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов. В то же время в соответствии с процессуальным законодательством подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения, которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса, добавил он.

«Роснефть» недовольна апелляцией

5 сентября Владимир Путин рассказал журналистам, что встречался и с основным владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, выслушал позиции и того и другого и очень рассчитывает, что компаниям удастся достичь мирового соглашения. «Это было бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом», — сказал он, оговорившись, что «никаких прямых указаний не давал», поэтому он не может на 100% сказать, как события будут развиваться дальше.

АФК «Система» воспринимает заявление президента как руководство к действию, передал РБК через пресс-службу президент компании Михаил Шамолин. Сечин, в свою очередь, сказал в интервью «России 24» 10 сентября, что «Роснефть» готова помочь «Системе» организовать кредитные линии, чтобы компания выплатила ей 136,3 млрд руб. Такие предложения в адрес финансовой корпорации «уже переданы как минимум двумя финансово-кредитными учреждениями», заметил он. «Есть, в конце концов, и собственные средства акционеров [«Системы»] тоже», — добавил Сечин. Представитель «Системы» это не комментирует.

«Мы не видели апелляцию, поэтому оценивать саму апелляцию не можем», — сказал РБК Михаил Леонтьев. «Что касается самого факта подачи апелляции, в отсутствие каких-либо предложений от «Системы» мы это рассматриваем как односторонний отказ от мирового соглашения», — добавил он.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин это опровергает. «Подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить», — говорится в заявлении Шамолина, которое распространила АФК «Система». «Без подачи жалобы в суд второй инстанции решение суда первой инстанции вступает в силу автоматически. В этой связи хочу четко заявить: АФК заинтересована и готова заключить мировое соглашение с НК «Роснефть», и хотя его условия являются предметом переговоров, мы уверены, что, работая конструктивно, вместе с истцом, мы сможем реализовать ожидания, обозначенные нашим президентом», — заявил Шамолин.

С учетом процессуальных процедур первое заседание в апелляционном суде может состояться во второй половине октября, говорит источник, близкий к АФК «Система». Теоретически уже на первом заседании суд может утвердить ранее заключенное мировое соглашение, добавляет он.

В 99,9% подобных случаев в мировом соглашении оговаривается сумма, которая меньше утвержденной судом, и должнику предоставляется рассрочка, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

По закону мировое соглашение — это волеизъявление двух сторон судебного процесса, и арбитражно-процессуальный кодекс не требует как-то обосновывать договорную сумму, говорит партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. Но обычно стороны в рамках переговоров все же определяют некое обоснование: для этого может быть создана экспертная группа с привлечением представителей со стороны «Роснефти» и АФК «Система», может быть привлечен независимый оценщик, аудитор и т.д., объясняет юрист. Если стороны решат определить сумму ущерба с помощью независимого аудитора, на это может уйти не меньше двух месяцев, оценивает Фролов. Но обычно сумма определяется в ходе «банальных торгов» и может быть ничем не обоснована, заключает он. ​

Аргументы «Системы»

РБК ознакомился с текстом апелляционной жалобы «Системы». Суд первой инстанции подменил исследование ключевого вопроса о наличии у «Башнефти» убытков (из-за реорганизации) изучением вопроса о том, законно ли «Система» владела акциями компании, указывают в жалобе юристы АФК. Доказательства наличия убытков «Башнефти» в материалах дела отсутствуют, подчеркивают они.

При этом выводы суда о том, что ответчики знали о незаконности владения ими пакетом «Башнефти», противоречат выводам Арбитражного суда Москвы от 7 ноября 2014 года (тогда суд истребовал акции «Башнефти» в пользу государства, но назвал «Систему» добросовестным покупателем. — РБК), указывает АФК «Система». Башкирский суд посчитал, что решение московского арбитража не носит преюдициальный характер, так как «Роснефть» не участвовала в том процессе. Получается, что нынешнее решение суда Башкирии фактически направлено на пересмотр решения Арбитражного суда Москвы по новым обстоятельствам, пишет «Система».

Суд считает реорганизацию «Башнефти» выводом активов, но обмен имуществом носил эквивалентный характер, говорится в жалобе. «Башнефть» получила от «Системы-Инвест» 16,8% собственных акций стоимостью 81 млрд руб., отдав, в свою очередь, 49,4% «Системы-Инвест» (рыночная стоимость, по мнению ответчиков, 43 млрд руб.) и права требования по займам на 36,9 млрд руб., говорится в апелляционной жалобе.

Арбитражный суд Башкирии решил, что 16,8% акций «Башнефти» нельзя считать равнозначной компенсацией за переданные активы, так как эти акции впоследствии были погашены. Но погашение акций компании при этом предусмотрено законодательством, указывает АФК в жалобе. Но суд оценивал не правомерность, а именно экономическую целесообразность погашения акций, что прямо запрещено решениями Конституционного суда, подчеркивают юристы «Системы».

Суд также посчитал убытками расходы «Башнефти» на выкуп акций у несогласных с реорганизацией миноритариев. Этот вывод крайне опасен для рынка и ставит под угрозу само существование института выкупа акций: у мажоритарного акционера появляется предлог для того, чтобы уклониться от выкупа акций у миноритариев со ссылкой на то, что компании будет нанесен ущерб, пишут юристы «Системы».

Кроме того, если суд решил взыскать с «Системы» 12,5 млрд руб. за выкупленные акции и 57 млрд руб. за погашенные акции «Башнефти», эти ценные бумаги должны быть возвращены АФК «Система», иначе это приведет к незаконному обогащению «Башнефти», говорится в жалобе.

Наконец, решение суда об истребовании с АФК «Система» курсовой разницы (помимо убытка от реорганизации «Башнефти» «Роснефть» также требует от АФК компенсировать потери из-за девальвации рубля) противоречит статьям Гражданского кодекса и многолетней правоприменительной практике о невозможности предъявления к резидентам России требований в связи с изменением курса рубля, указывают юристы АФК.