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Евгений Давыдович расчистит баланс
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Евгений Давыдович расчистит баланс
Газета № 156 (2653) (1909) Финансы, 18 сен, 23:07
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Евгений Давыдович расчистит баланс
Объявлен новый глава Бинбанка
Новому главе Бинбанка Евгению Давыдовичу предстоит заниматься расчисткой баланса и работой с проблемными долгами банка. По мнению экспертов, первое место среди них занимают кредиты санируемому Рост-банку
Евгений Давыдович (Фото: Артем Голощапов для РБК )

​О назначении Евгения Давыдовича, в прошлом гендиректора ретейлера «Связной» и главы одноименного банка, на пост председателя правления Бинбанка было официально объявлено в понедельник, 18 сентября.

ЦБ уже согласовал его назначение, уточнили в Бинбанке. Подробно комментировать назначение Давыдовича, а также стоящие перед ним задачи в банке не стали, отметив, что делали это ранее, анонсируя назначение топ-менеджера в августе.

Как писал РБК, тогда председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев называл в числе приоритетных задач, стоящих перед новым топ-менеджером, «формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов».

Евгений Давыдович, проработавший семь последних лет в группе «Связной», известен как антикризисный менеджер — он руководил банком «Связной» в период перехода его от Максима Ноготкова к Олегу Малису и занимался распродажей активов банка, чтобы, в частности, рассчитаться с держателями его облигаций.

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Сейчас, по мнению опрошенных РБК экспертов, перед ним стоят не менее сложные задачи. Среди них — выстраивание взаимоотношений с ЦБ в рамках решения проблем Бинбанка и Рост-банка.

Связанные задачи

В октябре 2015 года долгосрочные рейтинги Бинбанка от S&P Global Ratings в иностранной и национальной валютах были понижены с B до B-; агентство также поставило их на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения. Это было связано с отсутствием ясности относительно интеграции санируемого Рост-банка. В июне 2017 S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Бинбанка на уровне В/В со стабильным прогнозом. Однако в релизе агентство указывало на сохраняющиеся риски, связанные с санируемым при участии Бинбанка Рост-банком, называя их одними из ключевых.

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Санацией Рост-банка Бинбанк занимается совместно с одним из своих бенефициаров Микаилом Шишхановым, который выкупил 100% акций Рост-банка в рамках реализации плана по предупреждению его банкротства. Согласно плану, Рост-банк должен быть до конца 2025 года присоединен к Бинбанку. В отчетности Бинбанка по МСФО за первое полугодие 2017 года говорится, что размер кредита, предоставленного Рост-банку, составляет более 590,9 млрд руб., за полгода он вырос на 45 млрд руб. Как сказано в отчетности, Бинбанк оценивал признаки обесценения этих кредитов исходя из финансовых и денежных показателей Рост-банка до 2025 года.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

При этом план финансового оздоровления Рост-банка до сих пор не утвержден, говорится в отчетности Бинбанка по МСФО за первое полугодие 2017 года. Он был представлен сторонами 1 февраля 2016 года, и «по состоянию на дату утверждения настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПФО находится на рассмотрении у Комитета банковского надзора Банка России». «Планируется, что он будет утвержден в третьем квартале 2017 года», — утверждается в документе.

«Основные риски для кредитоспособности Бинбанка связаны с межбанковским кредитом Рост-банку. Данный кредит составляет половину баланса Бинбанка, — отмечает аналитик S&P Анастасия Турдыева. — Другой фактор риска — кредитный портфель, почти четверть которого — кредиты с признаками обесценения, в основном доставшиеся от МДМ Банка».

Способный работать под давлением

Евгений Давыдович с 2010 года развивал проект банка «Связной». До 2013 года он был зампредом, а с ноября того же года — председателем правления банка. В ноябре 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Связной». В январе 2016 года Давыдович возглавил ГК «Связной». Комментируя назначение Евгения Давыдовича на этот пост, владелец группы Solvers и контролирующий акционер «Связного» Олег Малис подчеркивал его «уникальный опыт работы в очень сложной экономической ситуации».

Перекрестные проблемы

Бинбанк упоминался агентством Fitch наряду с «ФК Открытие», Промсвязьбанком и Московским кредитным банком (МКБ) в числе банков, связанных перекрестным владением и кредитованием и общими проблемами ликвидности. После публикации июльской отчетности стало известно, что Бинбанк вместе с банком «ФК Открытие» стал одним из двух крупнейших заемщиков по РЕПО у ЦБ. Из 396 млрд руб., занятых банками у ЦБ в июле, 323,8 млрд пришлось на «ФК Открытие», 51 млрд руб. — на Бинбанк. При этом на 1 июля его задолженность составляла 55 млрд руб. Для Бинбанка объем заимствований у ЦБ составлял тогда не более 5% общего объема обязательств.

В августе объем привлеченных Бинбанком средств клиентов сократился на 1,6%, или 19 млрд руб., до 748 млрд руб., отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «Отток произошел за счет средств физлиц, которые составляют основу фондирования банка и сократились на 3,6%, до 503 млрд руб., — констатировал Станислав Волков. — Средства на счетах иных клиентов (включая органы власти, некоммерческие организации), напротив, увеличились на 3%, или 7 млрд руб., до 244 млрд руб.». Одновременно у банка снизился размер ликвидных активов, отмечает эксперт: на 1 июля 2017 года значение показателя «Лат» составило 161 млрд руб., на 1 августа — 122 млрд руб., на 1 сентября — 100 млрд руб. «Продолжение этой тенденции для банка, конечно, нежелательно», — отмечает Станислав Волков.

В Бинбанке сообщали о необходимости докапитализации, называя ее наряду с расчисткой баланса в числе своих целей до конца года, говорил в интервью Reuters глава группы «Сафмар» Авет Миракян. «Ближе к концу года с большей долей вероятности будет еще докапитализация, примерно еще плюс 15 млрд руб., но цифры могут поменяться», — сказал он. Говоря о ситуации с проблемными активами, Миракян сообщил, что с начала года банк продал таких активов на 10 млрд руб. «Процесс продолжается», — добавил он.

Евгений Давыдович в разговоре с корреспондентом РБК отметил, что Бинбанк рассматривает возможность продажи портфеля ипотечных кредитов на 10 млрд руб.

Авторы: Елена Пашутинская, Марина Божко, Юлия Титова.
Теги: банки , Рост-банк , Михаил Гуцериев , «Связной» , «Бинбанк» , Евгений Давыдович
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