С МРОТом по жизни

Минимальную оплату труда повысят до прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда сравняется с официально утвержденным прожиточным минимумом в начале 2019 года. На это потребуется в общей сложности 70 млрд руб., считает Минтруд

Максим Топилин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума решено в два этапа, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Правительство одобрило законопроект, он внесен вместе с бюджетом, его недавно поручил разработать президент. Это законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте», — сказал Топилин.

Одобренный в понедельник правительством законопроект, по словам министра, предусматривает повышение МРОТа с 1 января 2018 года до 9489 руб., что составит 85% прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Годом позже, 1 января 20​19 года, МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться, хотя на какой именно отметке будет достигнуто это равенство, пока не известно. Как отметил министр, эта величина будет установлена, когда станет известен прожиточный минимум за второй квартал 2018 года. После этого размер МРОТа должен ежегодно законодательно устанавливаться на том же уровне, что и прожиточный минимум для трудоспособного населения.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил министрам уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года.

«Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал Путин. С соответствующим поручением руководителям министерств труда, финансов и экономического развития еще 2 мая выступил глава правительства Дмитрий Медведев. Доведение МРОТа до уровня прожиточного минимума премьер назвал тогда задачей ближайших нескольких лет.





По итогам первого квартала 2017 года средняя величина прожиточного минимума была определена правительством России в 9909 руб., а величина прожиточного минимума для трудоспособного населения — в 10 701 руб. По итогам второго квартала прожиточный минимум для трудоспособного населения, как ожидается, будет повышен до 11 163 руб. (именно от этой суммы и должен составить 85% размер МРОТа в 2018 году).

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно».

Но пока даже равную прожиточному минимуму зарплату в России получают далеко не все. В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне МРОТа (на тот момент он составлял 7,5 тыс. руб., с 1 июля 2017 года был повышен до 7,8 тыс. руб.) почти в 5 млн человек.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — сказала Голодец, назвав бедность работающего населения уникальным явлением в социальной сфере.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 22 млн человек, ​ или 15% населения страны.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории страны и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Эта норма действует с 1 февраля 2002 года, но российские власти уже 15 лет не могут выравнять эти две величины. Зарплата в России не должна быть ниже уровня МРОТа, сейчас это 7800 руб. Эта сумма может включать в себя оклад, премии и компенсации. Из этой суммы работодатель удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, так что фактически работнику может выплачиваться и меньшая сумма. Меньше МРОТа работник может получать, если работает по совместительству или неполный рабочий день. Также МРОТ в некоторых случаях применяется для расчета размера пособий по временной нетрудоспособности и беременности, например для тех работников, чей стаж не превышает полугода или средний заработок за предыдущие два года ниже МРОТа. Кроме того, от размера минимальной зарплаты зависит взнос ИП на пенсионное и медицинское страхование: он прямо пропорционален величине МРОТа.

Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТа в 2018 году составят 26,2 млрд руб., а в 2019 году — 43,9 млрд руб. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет ТАСС. При этом из федерального бюджета будет выделено 7,2 млрд и 12 млрд руб. соответственно.

«Дополнительная потребность в реальном секторе экономики, по оценке Минтруда, составит в 2018 году 17,1 млрд руб. и в 2019-м — 28,8 млрд руб.», — отметила она. По словам Ельцовой, треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов и подоходного налога с физических лиц.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что в бюджет вернется не треть, а даже больше — 43%, так как в России налоги платят все категории работников, независимо от того, достигает ли их заработок уровня МРОТа.​

Спорные методики

Величина прожиточного минимума в целом и по субъектам России определяется ежеквартально на основании потребительской корзины. С 2000 года величина прожиточного минимума определяется в среднем на душу населения, а также для трех социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) и устанавливается правительством.

Потребительская корзина включает минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания, необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Данная методика является дискуссионной еще со времен Советского Союза и отличается от общемировой, отмечает Сафонов. Прожиточный минимум в других странах считается социологическим методом: за основу принимается уровень доходов тех семей, у которых больше 50% доходов уходит на питание. «Для нас эта техника дорого стоит и в первую очередь бьет по социальным обязательствам правительства. Причем как федерального, так и региональных, ведь МРОТ является расчетной базой для окладов бюджетникам, а их в нашей стране 14 млн человек. Чтобы сохранять дифференциацию в оплате труда между низкоквалифицированными работниками и высококвалифицированными, властям все равно придется изыскивать дополнительные деньги на индексацию заработной платы», — считает эксперт.

Немаловажным является и то, как именно Росстат будет рассчитывать прожиточный минимум в 2018 году. У нас всегда в сложных случаях на помощь приходит Росстат. Несмотря на действующую методику, Росстат имеет технические возможности для того, чтобы учитывать в потребительской корзине одну группу продуктов питания — более дешевую — вместо другой, отмечает Сафонов. Такие пересчеты возможны, если экономическая ситуация осложнится и денег в бюджете будет не хватать.

Принятие важных социальных решений в предвыборный период не редкость, признает эксперт: «В это время всегда начинают исполняться те обязательства, которые долго не были реализованы. А МРОТ — это самая болезненная тема, которая не решается на протяжении уже 27 лет с момента образования Российской Федерации». В новейшей истории России самый высокий показатель МРОТа по отношению к прожиточному минимуму был зафиксирован в 2009 году, на уровне 87%, а дальше он лишь снижался.