Баланс с украшательством

Бонусы топ-менеджеров «Открытия» вызвали подозрение ЦБ

ЦБ подозревает менеджмент «Открытия» в выводе активов при получении бонусов, а также в манипуляциях с облигациями для «приукрашивания» баланса. РБК разобрался, как упреки регулятора скажутся на судьбе руководства «Открытия»

Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг, 14 сентября, подробно прокомментировала ситуацию с санацией банка «ФК Открытие», впервые раскритиковав работу топ-менеджеров банка. «Глубинной причиной была слишком рисковая, базирующаяся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях бизнес-модель, — заявила Эльвира Набиуллина. — При этом в банке не уделялось достаточно внимания управлению рисками».

Помимо тех триггеров, сработавших в «ФК Открытие», которые ранее отмечали представители ЦБ (неудачная санация банка «Траст» и покупка убыточного лидера ОСАГО «Росгосстраха»), Эльвира Набиуллина впервые указала на недобросовестные операции внутри банка. В качестве примера того, что в своих действиях банк «ориентировался на краткосрочные выгоды без понимания долгосрочных последствий», Набиуллина привела ситуацию с еврооблигациями российского правительства со сроком погашения в 2030 году (известны на рынке как «Россия 30»), значительная часть которых была сконцентрирована на балансе «Открытия». «На балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка, — констатировала Эльвира Набиуллина. — Имело место определенное манипулирование рыночной ценой».

Вторым фактором, на который обратила внимание Эльвира Набиуллина, была выплата менеджерам банка бонусов фактически накануне санации. «Мы планируем оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года, — заявила она. — Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов».

С момента объявления ЦБ о введении в «ФК Открытие» временной администрации он давал лишь абстрактные комментарии о неудачной бизнес-модели банка, подчеркивая при этом лояльность управленцев банка регулятору. «Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка», — говорилось в сообщении ЦБ о введении в «ФК Открытие» временной администрации. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, комментируя это событие, отмечал: собственники банка сами обратились в Центробанк.

Манипуляция ценой

О том, что структуры «Открытия» консолидировали на своем балансе практически полностью выпуск облигаций «Россия 30», вложив в них почти 1 трлн руб., стало официально известно в мае 2016 года. Основной объем выпуска группа «Открытие Холдинг» консолидировала в 2015 году. Согласно отчетности холдинга за 2015 год, группа была держателем 74% выпуска «Россия 30» (на 31 декабря 2014 года — 2%) балансовой стоимостью 831,96 млрд руб. «Банк начал скупать «Россию 30» в конце 2014 года, большую часть он купил на средства, привлеченные в ЦБ по сделкам валютного РЕПО», — говорил в мае 2016 года источник РБК, близкий к банку.

В отчетности было сказано, что «столь значительные вложения создают риск ликвидности и могут оказать отрицательное влияние на финансовое состояние группы, если изменятся условия финансирования или эти бумаги придется продать». В 2016 году «Открытие Холдинг» отчитывался, что владеет уже 59% выпуска балансовой стоимостью 496,15 млрд руб., а к концу первого полугодия 2017-го вложения снизились еще до 51% выпуска. Однако в итоге до санации банка ситуация не была разрешена. «В рамках работы по повышению контроля над рисками <...> в случаях, когда на балансе банка сконцентрирован почти полный объем той или иной ценной бумаги — это создает дополнительные риски, мы можем требовать создания дополнительных резервов», — сказала Эльвира Набиуллина.

Располагая более чем половиной выпуска «России 30», «Открытие» фактически могло влиять на рыночные котировки, в том числе завышая их цену, не исключает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Владение большей частью выпуска позволяет определять рыночную цену облигаций, что автоматически позволяло завышать размер активов банка, указывает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. По мнению опрошенных РБК юристов, слова Набиуллиной можно считать серьезным обвинением. «Если будет доказана фальсификация отчетности, то ответственных могут привлечь к уголовной ответственности», — говорит партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. По словам управляющего партнера адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, ЦБ согласно ст. 5 ФЗ №127 «О банкротстве» вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о возмещении убытков, причиненных действиями (бездействием) лиц, контролирующих кредитную организацию, в отношении которой осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием Банка России. Кроме того, напоминают юристы, ст. 189.23 закона «О банкротстве» предусматривает привлечение к ответственности владельцев банка, разоривших кредитную организацию. «Причем бремя доказывания того, что это не они довели организацию до такого состояния, что она могла стать банкротом, как раз на этих лиц и возложено», — добавляет юрист.​

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Вопросы к бонусам

Регулятор не озвучил размер выплат вознаграждений и бонусов, которые он может опротестовывать, — но речь идет о «достаточно крупных суммах». По данным самого «Открытия», по итогам первого полугодия были выплачены бонусы широкому кругу сотрудников. «Их размер соответствовал обычному годовому бонусу, в том числе члены правления получили 290 млн руб. Членам наблюдательного совета бонусы не выплачивались», — сообщил представитель банка. В «ФК Открытие» при этом подчеркнули, что бонусы выплачивались в соответствии с положением об оплате труда и премировании. «Информацией о том, что представители «Открытия» ведут переговоры с ЦБ РФ о возможности введения мер по повышению финансовой устойчивости, владел очень ограниченный круг руководителей банка», — добавили в «Открытии».

Вместе с тем партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев указывает, что рынку о проблемах внутри «ФК Открытие» было известно задолго до начала санации. В связи с этим, по его мнению, аргументация ЦБ понятна. По оценкам юриста, вынесение решения суда первой инстанции займет не больше полугода, на всю процедуру оспаривания до окончательного разрешения спора потребуется 10–11 месяцев. Ключевой нормой, которую будет применять ЦБ, станет ст. 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав). «Если менеджмент неблагополучного банка премирует сам себя, это можно трактовать как действия, направленные во вред кредиторам», — добавляет он. Юрист бюро «Деловой фарватер» Кристина Майорова добавляет, что №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет признать сделку, совершенную кредитной организацией до даты назначения временной администрации, недействительной по заявлению руководителя временной администрации.

«В случае признания выплат незаконными сделки будут считаться недействительными, стороны должны вернуться в прежнее положение, то есть те, кто получил незаконные бонусы, будут обязаны их вернуть, — говорит Игорь Дубов. — Если ЦБ сочтет нужным обратиться в следственные органы, лиц, принимавших решения об их выплате, могут привлечь к ответственности за злоупотребления или хищения».

Банк без правления

Вместе с тем также в четверг «Открытие» раскрыло информацию о том, что наблюдательный совет банка «ФК Открытие» своим решением освободил от должности президента банка Рубена Аганбегяна. В сообщении отмечается, что решение об этом было принято 29 августа. На том же заседании наблюдательного совета было принято решение о прекращении полномочий трех членов правления «ФК Открытие» — главы блока «Розничный бизнес» Елены Будник, главы корпоративного блока Геннадия Жужлева и главы инвестиционного блока Константина Церазова. В результате число членов правления «ФК Открытие» сократилось с пяти до двух человек — свои места сохранили Владимир Рыкунов и глава правления Евгений Данкевич.

Как сообщила председатель ЦБ, ряд руководящих сотрудников «Открытия» уже покинули санируемый банк. Их имена ни в ЦБ, ни в «Открытии» не раскрывают. Вместе с тем полномочия членов правления банка были прекращены одновременно с приходом в него временной администрации ЦБ. По информации одного из отстраненных членов правления, они продолжают работу как руководители бизнес-блоков, изначально за ними закрепленных. Однако не все топ-менеджеры ходят в банк «для передачи» дел ЦБ, ряд топ-менеджеров банка находятся в отпуске, из которого «не все собираются возвращаться».

В банке «Открытие» не комментируют эти сведения. Представитель банка ограничился на этот счет лишь таким комментарием: «В настоящее время кадровые изменения носят ограниченный характер. Дальнейшие шаги могут быть осуществлены по итогам изучения состояния банка, которое проводит временная администрация». При этом в банке назвали лишь двух топ-менеджеров, которые в качестве представителей «Открытие Холдинга» взаимодействуют с временной администрацией ЦБ, — это первый зампред правления «Открытие Холдинга» Вадим Кулик и управляющий директор «Открытия» Анатолий Предтеченский.

Выводы для рынка

Основной вывод, который можно сделать из слов главы ЦБ о проблемах банка «ФК Открытие», таков: несмотря на прохождение острой фазы финансового кризиса в стране, банки все равно должны концентрироваться на управлении рисками во всех направлениях, считает председатель правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов.

При этом банкиры отмечают, что ситуация с бонусами менеджерам «ФК Открытие» может отразиться на политике всех банков в отношении вознаграждений руководству. Тем более что Банк России, как сообщила Эльвира Набиуллина, начал прорабатывать вопрос об ограничении по выплате бонусов и дивидендов в проблемных банках. «Важный вопрос, который подняла председатель ЦБ, — это выплата бонусов в неустойчивых банках, которые могут трактоваться как вывод активов, — говорит зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. — Я думаю, что сейчас банковский топ-менеджмент будет аккуратней с бонусами, может возникнуть настороженность, и возможно, бонусы будут трансформированы в оклады. Выплата бонусов обычно привязана к исполнению определенных бизнес-показателей, если же они будут трансформированы в оклады, то это может дестимулировать банковских менеджеров. Но с другой стороны, это, возможно, уменьшит тягу банковских менеджеров к излишнему риску».

Опрошенные РБК эксперты также отмечают, что ситуация с высокой концентрацией одного выпуска облигаций на балансе банка может быть актуальной для многих российских банков. «Объем рублевых долговых ценных бумаг, которые находились на 1 августа на балансах банков, составляет примерно 6,4 трлн руб., или чуть меньше половины всего объема российских корпоративных облигаций, — говорит Денис Порывай. — По нашим оценкам, из них порядка 1 трлн руб. может приходиться на нерыночные размещения, которые проводились среди узкого круга инвесторов. Эти бумаги могут учитываться в инвестиционных портфелях с удержанием до погашения, по сути учитываются как кредиты. Однако в некоторых случаях ситуация может быть некоторым образом сходна с ситуацией ​в «Открытии».