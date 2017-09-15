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Внештатное вмешательство
Газета № 154 (2651) (1509) Политика, 00:05
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Внештатное вмешательство
В Совете Федерации обнаружили влияние США на российские выборы
США пытались повлиять на исход российских региональных выборов путем финансирования определенных организаций. Средства им переводились через страну — участницу Таможенного союза, заявил РБК сенатор Андрей Климов
В Центральной избирательной комиссии в единый день голосования (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

С подтверждением от финансовой разведки

​У комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России есть факты, подтверждающие вмешательство иностранных государств, в первую очередь США, в ход региональных выборов 10 сентября. Об этом РБК заявил глава комиссии сенатор Андрей Климов и подтвердили еще два члена палаты.

Подтверждение фактов вмешательства получены от экспертов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), рассказал РБК член комиссии Олег Морозов.

Пресс-служба этого ведомства, которое является главным подразделением финансовой разведки в России и занимается борьбой с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма, отказалась комментировать эту информацию РБК.

Вмешательство иностранных государств в местные выборы, по словам Климова, заключалось в том, что они переводили деньги в российские фонды, занимающиеся выборами, чтобы поддержать определенного кандидата в главы региона. Средства переводились через территорию страны — союзницы России в Таможенном союзе ЕАЭС, заявил РБК Климов. «Деньги приходят [в Россию] от иностранной организации из страны, где нет закона об иностранных агентах», — пояснил он.

В российские выборы вмешивались несколько государств, утверждает глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета. «США являются самым мощным центром, откуда исходит такого рода активность, как правило, из Вашингтона», — отметил он. Климов уточнил, что деньги в Россию передаются «и в наличных, и в денежных суррогатах, и в криптовалюте», но страну, через которую идут транши, не назвал.

По словам источника РБК в комиссии, Росфинмониторинг подтвердил Климову пересылку «американских долларов» в российские политтехнологические организации через Казахстан.

США действительно вкладываются в проекты, которые могут влиять на политическую обстановку в стране, заявил РБК глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Но речь идет, скорее, об экспертных институтах и медиа, чем о финансировании конкретных выборов, считает он. «В этом нет никакого смысла, эффективнее же менять настроение с помощью «мягкой силы», а не давать деньги на кампанию конкретного кандидата», — пояснил он.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как в Совете Федерации защищают суверенитет и внутреннюю политику

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в российскую внутреннюю политику была создана в середине июня. Ее цель — вести мониторинг вмешательств иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Для этой цели на первом заседании комиссии ее глава Андрей Климов предложил создать «черную книгу» попыток вмешательства со стороны других стран. Вскоре после этого он выступил с еще одним предложением: разрешить Минюсту проверять на иностранное финансирование любые СМИ, которые агитируют за кандидатов на выборах.

В начале сентября комиссия предложила обсудить возможность высылать из России физические лица за «нежелательную деятельность», то есть за помощь в осуществлении иностранного финансирования. Тогда «Известия» сообщили, что комиссия готовит по этому поводу законопроект, но Климов опроверг РБК эту информацию. ​

Доверенные лица под подозрением

Комиссия предлагает запретить кандидатам на выборах иметь доверенных лиц с двойным гражданством, сообщил Климов РБК. «Представьте, что доверенным лицом российского кандидата становится человек из какого-нибудь Лимпопо и он через кандидата продвигает политические идеи, нужные Лимпопо, — пояснил Климов. — Разве это нормально?» По словам сенатора, он сталкивался с подобными ситуациями и запрет на двойное гражданство доверенных лиц необходимо внести в закон.

Член комиссии Олег Морозов подтвердил журналистам, что она готова выступить с такой законодательной инициативой.

Выдвинутые комиссией против США обвинения во вмешательстве в российские электоральные процессы — ответ на аналогичные заявления Вашингтона, предположил Евгений Минченко. По мнению эксперта, если сенаторы докажут вмешательство в выборы, то это добавит сложностей всем грантополучателям, связанным с иностранными фондами.

Из слов Климова не вполне понятно, какого результата добивались предполагаемые иностранные инвесторы на российских выборах, отметил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. 10 сентября во всех регионах, где проходили губернаторские выборы, выиграли действующие главы регионов. На выборах в заксобрания регионов и городские думы также везде победила «Единая Россия».

Колесников также говорит о расплывчатости формулировки ​«вмешательство в выборы». «Если речь идет о политологических комментариях, которые эксперты давали до выборов, то эта деятельность не считается политической», — пояснил он и добавил, что в этом случае под обвинения Климова подпадает и Московский центр Карнеги.

Андрей Климов, выступая с такими заявлениями, работает прежде всего на собственный пиар, считает политолог Минченко.

«Но это не значит, что неугодным Кремлю политологическим институтам это не подпортит кровь», — предположил другой источник в аппарате Совета Федерации, добавив, что законопроект о запрете двойного гражданства для доверенных лиц с большой вероятностью будет принят.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , вмешательство в выборы , Андрей Климов
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