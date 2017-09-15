Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,48 EUR Нал. 68,98 68,33 USD Бирж. 57,50 -0,46 EUR Бирж. 68,54 -0,36 USD ЦБ. 57,77 +0,10 EUR ЦБ. 68,70 -0,40 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2052,25 -0,09% РТС 1125,69 +0,65% Brent 55,22 -0,11% DJIA 22203,48 +0,20% Nasdaq 6429,08 -0,48% FTSE 7295,39 -1,14%
Виртуальным рискам поставят оценку
Лента новостей
В Москве появится самая высокая смотровая площадка Европы 02:52, Общество В Госдепе не сочли «местью» лишение консульств США в России парковок 02:27, Политика Главный редактор журнала Focus извинился за оскорбление Путина 01:55, Политика Северная Корея запустила ракету в сторону Тихого океана 01:36, Политика На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря 01:30, Политика Министр юстиции Монако ушел в отставку из-за дела миллиардера Рыболовлева 01:22, Политика Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой 01:15, Общество Тело пропавшего дайвера нашли в пещере в Сочи 00:40, Общество Глава «Лаборатории Касперского» согласился дать показания в конгрессе США 00:15, Политика Исполнение майских указов о зарплатах бюджетников продлят до 2020 года 00:09, Экономика «Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне 00:07, Спорт Совет Федерации обнаружил факты вмешательства США в российские выборы 00:05, Политика В Ригу прилетел самолет-разведчик НАТО 00:05, Политика Минфину поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса 00:02, Экономика Всемирный банк рассказал о неоправдавшихся надеждах глобализации 00:02, Экономика В Узбекистане начнут свободную продажу валюты через несколько месяцев 14 сен, 23:34, Экономика Власти Техаса заявили о гибели более 80 человек от урагана «Харви» 14 сен, 23:02, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 14 сен, 22:56, Партнерский материал Главу «Лаборатории Касперского» вызвали в конгресс США для дачи показаний 14 сен, 22:43, Политика Тучи сгущаются: что грозит топ-менеджерам «Открытия» после критики ЦБ 14 сен, 22:42, Финансы На авиабазе под Калугой за пределы полосы выкатился бомбардировщик Ту-22 14 сен, 22:25, Политика Тиллерсон назвал Москву 1990-х «не лучшим местом» для семейной поездки 14 сен, 22:08, Политика Мосгорсуд разрешил Потанину не платить экс-супруге 215 млрд руб. 14 сен, 22:05, Общество Лига Европы по футболу. «Вардар» — «Зенит». Онлайн 14 сен, 22:05, Спорт СМИ узнали о задержании подражателей телефонным террористам 14 сен, 21:54, Общество «Локомотив» стартовал в Лиге Европы ничьей на выезде 14 сен, 21:53, Спорт Мэр Днепра отменил запрет на цирк с животными на время визита Саакашвили 14 сен, 21:52, Политика Союз с врагом: почему Дональд Трамп идет на уступки демократам 14 сен, 21:42, Политика
Виртуальным рискам поставят оценку
Газета № 154 (2651) (1509) Технологии и медиа, 14 сен, 09:18
0
Виртуальным рискам поставят оценку
В России появятся рейтинговые агентства для ICO
Одним из способов снижения рисков ICO-инвесторов может стать создание специальных рейтинговых агентств. Формированием такого уже занялась ассоциация, созданная при участии советника президента России по интернету Германа Клименко
Герман Клименко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В конце августа советник президента России по интернету Герман Клименко объявил о создании Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Ее президентом стал Юрий Припачкин, бывший совладелец столичного провайдера «Акадо». Сам Клименко займет место председателя наблюдательно совета ассоциации. Во вторник, 12 сентября, РАКИБ подала документы для регистрации в Минюсте.

Как рассказал РБК Юрий Припачкин, основным направлением деятельности ассоциации в ближайшее время станет формирование «законодательного поля для участников новой блокчейн-индустрии». Одной из первых инициатив РАКИБ станет создание рейтингового агентства для компаний и проектов, которые проводят ICO (initial coin offering, первичное предложение токенов), — привлечение финансирования в проект через продажу монет новой криптовалюты или токенов (цифровых жетонов, которые впоследствии можно будет тратить на покупку услуг или продуктов компании, проводящей ICO).

«РАКИБ сможет выдавать своим членам рекомендации по подготовке и проведению ICO, проводить предварительную оценку, присваивать рейтинги для привлечения инвесторов, — говорит Припачкин. — Есть задача создать своего рода фонд для подстраховки компаний, которые проводят ICO. По аналогии с фондами в недвижимости, которые в случае разорения застройщика завершают его проект». По его словам, есть серьезный интерес крупных инвестбанков к перспективному использованию ICO вместо проведения pre-IPO. «Этот инструмент так же, как и pre-IPO, позволит выяснить интерес инвесторов к компании, провести ее предварительную оценку. Однако из-за неурегулированности этого рынка возникают риски, и запуск рейтингового агентства должен частично снять их. При этом необходимо разработать правила и законодательство в интересах защиты прав как частных инвесторов, так и самих организаторов IСO», — отметил Юрий Припачкин.

Юрий Припачкин (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном
Технологии и медиа

Развитие ICO-проектов уже подтолкнуло некоторых участников рынка к формированию инструментов по их оценке. Идея по привлечению рейтинговых агентств содержится в предложении государственной некоммерческой организации «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» («Фонд Бортника») в адрес Минэкономразвития, сообщил со ссылкой на свои источники «Интерфакс» во вторник, 12 сентября. Как пояснял «Коммерсанту» замдиректора фонда Павел Гудков, предложения были направлены в ответ на запрос министерства — о возможных способах снижения рисков инвесторов, финансирующих ICО-проекты. «Задача государства, с одной стороны, не мешать развитию инноваций, а с другой — предусмотреть механизмы защиты рынка от недобросовестного поведения. Одним из этих механизмов может стать применение рейтинговых оценок перед ICO», — говорил он изданию, уточнив, что речи о создании полноценного кредитно-рейтингового агентства (с требованиями к капиталу, методикам и т.д.) не идет. Это должна быть консалтинговая структура, чья оценка не применяется в регуляторных целях, а только служит ориентиром для рынка.

В понедельник, 11 сентября, о создании рейтингового агентства для оценки ICO криптовалют и блокчейн-стартапов объявил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Рейтинговое агентство создано как автономная некоммерческая организация, для ранжирования проектов будет проводить маркетинговые и научно-практические исследования отрасли.

«Я втянулся в тему»: как добывают биткоины в России Еще 7 фото
Фотогалерея

Запретить нельзя снизить риски

Отношение регуляторов к ICO и обороту криптовалют в разных странах пока различается. В июле Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приравняла первичное предложение токенов криптовалютных проектов к традиционному размещению ценных бумаг и предупредила участников рынка о необходимости регистрировать такие сделки.

Биткоины вне закона: как используют цифровую валюту в преступном мире
Технологии и медиа

В начале сентября Народный банк Китая, крупнейшего в мире рынка по объему использования мощностей для майнинга (процесс формирования криптовалюты за счет решения математических алгоритмов), запретил проведение ICO в этой стране. Китайский регулятор считает, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями, не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег.

Директор группы по оказанию юридических услуг Deloitte СНГ Артем Толкачев согласен, что сейчас «большое количество малопонятных проектов проводят ICO», в связи с чем инвесторам может потребоваться внешняя оценка перспектив того или иного проекта. «Полагаю, что такое рейтинговое агентство будет востребовано, так как на рынке уже есть проекты, которые предоставляют сервисы, похожие на рейтинговые агентства», — отметил Толкачев. При этом он считает, что, поскольку ICO как инструмент финансирования стремится быть максимально независимым, целесообразно, чтобы подобное рейтинговое агентство создавалось силами негосударственной организации.

«Я втянулся в тему»: как добывают биткоины в России
Бизнес

По мнению партнера, руководителя группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ Николая Легкодимова, инициатива создания рейтингового агентства для ICO выглядит «благородной и полезной в перспективе, но на сегодняшний день несколько преждевременной». Он напоминает, что пока нет четкого законодательного регулирования криптовалюты, устоявшего рынка ICO. «Кроме того, рейтинг не одномоментная вещь, поэтому при его анализе необходимо полагаться на динамику за определенный период времени. Так как в ICO часто выходят проекты, не существовавшие до этого и создающиеся одновременно c ICO, часто исторический анализ невозможен, такие проекты сложно отрейтинговать всерьез», — продолжает Легкодимов. По его мнению, вопрос надежности выходящего на ICO проекта может решаться путем due ​diligence.

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Криворотова, Галина Казакулова.
Теги: Герман Клименко , блокчейн , криптовалюта , ICO
Материалы по теме
ICO для резидентов «Сколково» отложили из-за позиции Центробанка Деньги
Пэрис Хилтон решила заняться продвижением ICO-проекта Lydian Общество
Центробанк Китая запретил ICO Деньги
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав