Главный по санации

Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие»

Бывший министр финансов Михаил Задорнов переходит в банк «ФК Открытие», рассказали источники РБК. Он может начать работу в банке уже в составе временной администрации ЦБ

Михаил Задорнов (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», официальное объявление о кадровых перестановках запланировано на четверг, 14 сентября, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

​«В ближайшее время будет объявлено о новых назначениях в руководстве банка, речь идет о менеджерах, которые войдут в состав правления после завершения работы временной администрации», — рассказал источник РБК, близкий к банку.

В числе ключевых руководителей, о назначении которых будет объявлено в ближайшее время, источники РБК называют и директора департамента банковского надзора ЦБ Анну Орленко. «Оба менеджера, Задорнов и Орленко, очень сильные кандидаты, — говорит источник РБК, близкий к банку. — У них будут разные должности, говорить о конкретных полномочиях и задачах каждого из них преждевременно до принятия решения ЦБ».​ Орленко сейчас является заместителем руководителя временной администрации банка «ФК Открытие». «Она может войти в новое руководство банка и уже сейчас фактически руководит временной администрацией», — говорит источник РБК.

Близкий к банку источник уточнил, что Михаил Задорнов может войти в состав временной администрации, поскольку полномочия правления «ФК Открытие» приостановлены. При этом для работы Задорнова на обоих этапах санации банка — в составе временной администрации ЦБ, а затем уже в УК Фонда консолидации банковского сектора — необходимы поправки в законодательство, позволяющие управляющей компании привлекать менеджеров не из числа своих сотрудников. Такие поправки, по информации собеседника РБК, уже готовятся.

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Представитель Задорнова от комментариев отказался. Вместе с тем на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин, комментируя планы Михаила Задорнова, сказал: «Это же независимый человек: хочет — так, хочет — этак. Он сегодня может сказать нет, а завтра передумать», — добавил он. В «ФК Открытие» отказались от комментариев.

Глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев считает, что Задорнов — сейчас лучшее кадровое решение для такого банка, как «Открытие». «У Михаила Михайловича огромный опыт по интеграции. Он умеет работать как один, так и собирать сильную команду. ВТБ24 свою интеграцию уже по сути переварило. Этот опыт будет очень полезен и в «Открытии», которое также активно занималось слияниями и поглощениями и представлено во всех основных секторах финансового рынка», — сказал банкир, ранее работавший с Михаилом Задорновым.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ, что ЦБ предложил нынешнему главе ВТБ24 и бывшему министру финансов Михаилу Задорнову возглавить «ФК Открытие». Издание отмечало, что регулятор рассматривает Задорнова как антикризисного менеджера. Тогда в пресс-службе ВТБ опровергли переход Задорнова. «Мы не комментируем слухи. Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ», — заявляли в банке.

Формально Михаил Задорнов занимает должность президента — председателя правления банка ВТБ24. 28 августа наблюдательный совет ВТБ одобрил его кандидатуру для избрания членом правления ВТБ и принял решение направить документы о согласовании его кандидатуры в ЦБ.

Инвестор последней инстанции​

О введении временной администрации в банк «ФК Открытие» и начале реализации мер, направленных на повышение его финансовой устойчивости, Банк России объявил 29 августа. Санация банка из топ-10 российских банков стала крупнейшей в новейшей истории банковского сектора страны и первой по механизму прямого участия ЦБ в капитале банка через Фонд капитализации банковского сектора (ФКБС). В числе основных причин первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин называл попытку банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Банка России Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».

Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть—восемь месяцев, сообщал тогда первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Управление банком на время реализации обоих этапов финансового оздоровления полностью переходит к ЦБ, сообщал регулятор.

С началом реализации первого этапа полномочия правления приостановлены, наблюдательный совет и собрание акционеров функционируют в особом режиме, то есть их решения вступают в силу после согласования с временной администрацией. На втором этапе (три—пять месяцев), по его словам, акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Потом эти права им вернут, но учитывая, что 75% акций у ЦБ, контроля у них все равно не будет. Новые органы управления банком будут сформированы в конце второго этапа.

При объявлении о санации банка в ЦБ подчеркивали, что «реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка». В «ФК Открытие» заявляли, что «действующие собственники и менеджмент открыто и конструктивно сотрудничают с Банком России и будут также сотрудничать с временной администрацией».

«Полномочия членов правления банка были приостановлены в связи с назначением временной администрации, наблюдательный совет банка работает в прежнем составе. Председатель правления Евгений Данкевич находится в отпуске, связанном с личными причинами», — сообщили РБК в пресс-службе «ФК Открытие» в ответ на запрос о том, продолжают ли работу в банке члены правления и набсовета.​