Ураганные инвестиции

Стоит ли вкладывать в страховые компании после удара «Ирмы»

По некоторым оценкам, страховым компаниям придется выплатить пострадавшим от урагана «Ирма» до $130 млрд. Стоит ли вкладываться в акции страховых компаний, которые подешевели в ожидании удара стихии на 4–18%?

Фото: Villa Bonch для РБК

Ураган «Ирма», обрушившийся на американский штат Флорида, стал серьезным испытанием не только для живущих там людей, но и для страховых компаний. По оценкам британского банка Barclays, объем убытков, вызванных разгулом стихии и ложащихся на плечи страховых компаний, может составить от $50 млрд до $130 млрд. При этом на рынке страхования Lloyd’s of London говорят о суммах вплоть до $131 млрд, пишет деловое издание The Financial Times.

В ожидании того, что эти выплаты ударят по операционным показателям страховых компаний, инвесторы начали массово избавляться от так называемых облигаций катастроф — долговых бумаг, привязанных к риску возникновения событий, приводящих к значительным разрушениям и финансовым потерям. Эти облигации обычно выпускаются страховыми компаниями, стремящимися увеличить свой капитал для возмещения возможного ущерба от катастрофических событий. По данным Bloomberg, в пятницу, 8 сентября, индекс облигаций катастроф Swiss Re Cat Bond Price Return рухнул на 16%, до рекордного минимума 78,94 пункта. Дневное снижение индикатора также стало наибольшим за всю его историю — даже во время землетрясения в Японии в марте 2011 года он падал лишь на 4%.

Акции страховых компаний также отреагировали на «Ирму» падением. За первую неделю сентября отраслевой индикатор S&P500 Insurance Industry Index упал на 4,25%, до 364,34 пункта (по состоянию на конец сессии 7 сентября). К понедельнику, 11 сентября, он скорректировался до 374,43 пункта (минус 1,34% с начала месяца). Биржевой фонд The SPDR S&P Insurance ETF (KIE), инвестирующий в акции страховщиков, падал еще больше — на 6,1%, до $83,47, 8 сентября, затем отыграл до $86,14 к 11 сентября. Сам индекс S&P500 из-за негативной динамики страхового рынка снизился с 1 сентября на 0,6%, до 2461,43 пункта.

Как отмечается в обзоре исследовательской компании Zacks Investment Research, больше всего пострадали страховые компании, у которых значительная часть клиентской базы в штате Флорида. Так, котировки финансовой группы HCI Group, владеющей крупным страховщиком Homeowners Choice Property & Casualty Insurance Company, снизились с начала сентября на 16,1%, до $30,77. На торговой сессии 7 сентября их дневное падение превышало 10%. Акции другой страховой корпорации, Universal Insurance, подешевели с сентября на 18%, до $17,85, а их падение на сессии 7 сентября составило 14,8%. Бумаги страховщиков Heritage Insurance Holdings и United Insurance Holdings, в свою очередь, упали в цене на 16,8 и 11,3%, до $9,37 и 14,11 соответственно. На сессии 7 сентября они падали на 5 и 9%.

Начало восстановления

По оценкам исследовательского агентства CFRA, американские страховщики располагают достаточной подушкой ликвидности, чтобы остаться на плаву после выплат по связанным с «Ирмой» страховым случаям, — она составляет порядка $300 млрд. Тем более что объем выплат вряд ли достигнет верхней прогнозной границы $131 млрд — большинство разрушений на побережье Мексиканского залива классифицируются как ущерб от наводнения, а он чаще всего не покрывается стандартными полисами страхования имущества, пишет аналитик инвестиционного портала InvestorPlace Джонатан Берр. Также он напоминает, что значительная часть дохода страховщиков обеспечивается инвестициями в финансовые инструменты, динамика которых не подвержена влиянию природных катаклизмов. Эти факторы позволяют надеяться, что в долгосрочной перспективе бумаги страховых компаний будут расти, утверждает Берр.

С ним согласен руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. «Стоит отметить, что акции страховщиков уже начали восстанавливаться после обрушения. Такие бумаги не стоит срочно сбрасывать, если они есть, так как американский страховой рынок не такой хрупкий и уже демонстрирует стремительный рост после обвала», — говорит эксперт. По словам старшего портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Вадима Бит-Аврагима, уже в пятницу, когда стало понятно, что ураган не будет иметь таких сильных последствий, как предполагалось ранее, настроения инвесторов в отношении акций страховых компаний сменились на позитивные. Однако определить, какой будет дальнейшая динамика этих бумаг, можно будет только после того, как станет известен реальный масштаб ущерба. «Пока непонятно, какие страховые суммы придется выплачивать компаниям, хотя уже ясно, что они будут меньше, чем предполагалось. Думаю, что полную реакцию мы увидим только тогда, когда появятся точные оценки разрушений и компенсаций», — подчеркивает Бит-Аврагим.

Начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев добавляет, что фонд акций страховщиков The SPDR S&P Insurance ETF уже в пятницу, 8 сентября, прибавил 2,8% после продолжительного падения. Это свидетельствует о том, что угроза кризиса на страховом рынке миновала. «Накануне события, в условиях неопределенности, рынок реагирует всегда сильнее, чем когда оно происходит», — объясняет эксперт.

Что выбрать

Снижение котировок страховщиков из-за урагана «Ирма» — это возможность купить их акции по привлекательным ценам, считает Джонатан Берр. Из всех бумаг страховых компаний он выделяет акции Allstate Corp. (тикер — ALL), American International Group (AIG) и Chubb Ltd (CB), торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно теханализу, сейчас эти бумаги торгуются с дисконтом более чем 10% по сравнению с их прогнозной средней ценой за следующие 52 недели, отмечает в своем обзоре аналитик. Это значит, что, купив их в этом месяце, инвестор может получить доходность как минимум 10% на годовом горизонте. По состоянию на закрытие сессии 8 сентября стоимость бумаг Allstate Corp. составляла $89,61, American International Group — $59,78, Chubb Ltd — $140,85.

Фундаментальные факторы также свидетельствуют в пользу этих трех компаний, пишет Берр. Так, Allstate недавно анонсировала обратный выкуп собственных акций на $2,9 млрд, что говорит о хороших показателях cash flow (свободный денежный поток). Компания American International Group в августе объявила о планах по увеличению инвестиций в собственный бизнес, тогда как ранее она предпочитала возвращать свободные средства акционерам в виде дивидендов и выплатила им за последние полтора года $20 млрд. Корпорация Chubb увеличила свой инвестиционный доход в этом году до рекордного уровня $855 млн; к 2018 году страховщик ожидает роста своего портфеля до $875 млн.

Опрошенные РБК эксперты считают, что акции страховых компаний пока могут быть интересны только в спекулятивных целях. По словам Игоря Клюшнева, выплата компенсаций может сказаться на инвестиционных программах страховщиков, поэтому открывать долгие позиции в этих бумагах еще рано. Инвесторам стоит дождаться окончания периода, в который страховщики будут выплачивать компенсации своим клиентам. «Сейчас я бы посоветовал инвесторам избегать этого рынка, но для спекулянтов, которые зарабатывают на краткосрочном отскоке котировок, эти акции могут представлять интерес», — говорит финансист.

Аналогичную рекомендацию дает и Павел Пахомов из аналитического центра Санкт-Петербургской биржи. А Вадим Бит-Аврагим и вовсе рекомендует инвесторам обратить внимание на других бенефициаров стихийного бедствия — строительные компании и производителей стройматериалов. Во время урагана многие дома были подтоплены, что гарантирует спрос на услуги и продукцию этих отраслей, заключает финансист.