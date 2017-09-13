Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,00 57,57 EUR Нал. 69,30 68,69 USD Бирж. 57,71 +0,49 EUR Бирж. 69,01 +0,60 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2058,80 +0,72% РТС 1124,23 -0,22% Brent 54,22 -0,11% DJIA 22118,86 +0,28% Nasdaq 6454,28 +0,34% FTSE 7400,69 -0,17%
Разложат по вагонным полочкам
Лента новостей
«Водоканал-Магас» заподозрили в хищении электроэнергии на 5,8 млн руб. 03:01, Общество Мединский заявил о «переполненной чаше терпения» в связи «Матильдой» 02:06, Общество Доходы среднего класса в США в 2016 побили исторический рекорд 01:59, Финансы Disney перенесла на семь месяцев премьеру IX эпизода «Звездных войн» 01:14, Технологии и медиа Туроператоры сообщили о росте турпотока из России в Израиль на 48% 01:12, Общество Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС вышел на орбиту 00:34, Технологии и медиа В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину 00:21, Общество Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400 00:15, Политика Минфин предложил ужесточить получение инвесторами долгосрочных льгот 00:05, Экономика Эксперты составили рейтинг «топовых блогеров» Государственной думы 00:05, Политика Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину 12 сен, 23:53, Общество В МИД заявили об отсутствии планов снова сократить дипмиссию США в России 12 сен, 23:48, Политика ЦСКА одержал волевую победу в первом матче Лиги чемпионов 12 сен, 23:42, Спорт Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Ювентусом» 12 сен, 23:41, Спорт МИД объяснил неприсоединение России к договору о запрете ядерного оружия 12 сен, 23:19, Политика Buzzfeed рассказал о переданном Трампу плане Кремля по полному примирению 12 сен, 23:15, Политика iPhone X спустя десять лет: что показала Apple на презентации 12 сентября 12 сен, 22:33, Фотогалерея  В Индии частично заблокировали «ВКонтакте» из-за игры «Синий кит» 12 сен, 22:32, Технологии и медиа Apple назвала даты начала продаж и цены на новые iPhone в России 12 сен, 22:21, Технологии и медиа Испанская полиция начала антитеррористическую операцию в Барселоне 12 сен, 22:15, Общество СМИ сообщили о сбое в работе сервисов Google 12 сен, 21:48, Технологии и медиа Перестройка по-домашнему: сколько стоит ремонт квартиры в Москве 12 сен, 21:45, Деньги Лига чемпионов по футболу. «Барселона» — «Ювентус». Онлайн 12 сен, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Бенфика» — ЦСКА. Онлайн 12 сен, 21:45, Спорт Apple представила три новых iPhone 12 сен, 21:43, Технологии и медиа Коалиция академиков: как повлияет на выборы в РАН объединение кандидатов 12 сен, 21:36, Общество Удушение отложено: как Совбез ООН наказал Пхеньян за ядерное испытание 12 сен, 21:25, Политика Тимакова рассказала о судьбе подаренного Медведеву российского смартфона 12 сен, 21:16, Технологии и медиа
Разложат по вагонным полочкам
Газета № 152 (2649) (1309) Бизнес, 12 сен, 19:03
0
Разложат по вагонным полочкам
РЖД обязали обосновать расходы на пассажирские перевозки
Правительство обязало РЖД предоставлять детальную информацию о доходах и расходах на пассажирские перевозки. Начиная с 2018 года без этих данных компания не получит субсидий
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил РЖД с 1 января 2018 года предоставлять помаршрутный учет доходов и расходов пассажирских перевозок в дальнем следовании, которыми занимается «дочка» монополии — Федеральная пассажирская компания (ФПК). Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердили представители Минтранса и Дворковича.

Эта информация будет служить обоснованием для предоставления субсидий, которые РЖД ежегодно получают из федерального бюджета, поясняет собеседник РБК в правительстве. Это подтверждает представитель Минтранса: правительство поручило «на основе этих данных определять фактический экономически обоснованный уровень тарифа». Необходимость такого обоснования может существенно изменить подход к этим субсидиям.​

Согласно финансовому прогнозу РЖД, компания рассчитывает получить в 2018 году на пассажирские перевозки в плацкарте и общих вагонах 8,5 млрд руб. субсидий.​

Субсидии сокращаются

После того как Олег Белозеров возглавил РЖД в конце 2015 года, компания отказалась от госсубсидий на грузовые перевозки. Прямые денежные субсидии остались только в пассажирском сегменте. За счет бюджетных вливаний государство компенсирует ФПК выпадающие доходы по перевозке в плацкартных и общих вагонах. В купе и СВ компания устанавливает цены сама. Субсидии планомерно сокращались в последние годы. Так, еще в 2015 году государство выделило на пассажирские перевозки в дальнем следовании 24,7 млрд руб., в 2016 году — 18,9 млрд руб., а в 2017-м — 7,7 млрд руб.

По итогам 2016 года ФПК перевезла 93,8 млн пассажиров, говорится в годовом отчете компании. В СВ и купе были перевезены 31,1 млн человек (+2,5%), в плацкартных и общих вагонах — 62,7 млн человек (+2,9%). Таким образом, на субсидируемый сегмент приходится 67% всех перевезенных пассажиров.

Субсидии — это фактически разница между установленным и экономически обоснованным тарифом. ФАС должна принять решение об установлении тарифа до 1 ноября 2017 года, а решение об экономически обоснованном тарифе — до 1 мая 2018 года. Но раньше при предоставлении субсидии от компании не требовалось раскрывать такую детальную информацию о своих доходах и расходах.

Источник в правительстве говорит, что теперь ​ФАС заняла принципиально жесткую позицию по этой субсидии: «Пока в ФПК не будет введен раздельный учет доходов и расходов, говорить о субсидии невозможно». Советник руководителя ФАС Павел Шпилевой сказал РБК, что служба уже давно настаивает на том, что ФПК должна «обеспечить учет доходов и расходов по каждому маршруту отдельно, а не в целом по предприятию котловым способом». Представитель ФПК заявил РБК, что «на общую картину влияют перевозки на расстояния свыше 2 тыс. км, где мы видим снижение». «Межрегиональные же перевозки на расстояния до 1,5 тыс км показывают существенный рост», — сказал он.

РЖД не возражает против такого обоснования расходов. «Это позволит государству с помощью методологии, которая в настоящее время разрабатывается, вести учет расходов, которые несет перевозчик, и рассчитывать на основе полученных показателей необходимый размер субсидии», — сказал РБК представитель монополии. «Переход на данную систему учета будет возможен после внесения соответствующих изменений в порядок раздельного учета и создания автоматизированной системы для формирования финансового результата по каждому маршруту следования поездов», — добавил он.

Шпилевой отметил, что показатели перевозки пассажиров ФПК «неудовлетворительные». «Прирост пассажиропотока в авиации за восемь месяцев 2017 года составил более 20%, в то же время ФПК с трудом преодолела нулевой порог. По некоторым направлениям уже можно улететь дешевле, чем доехать в плацкартном вагоне», — негодует чиновник. ФПК должна бороться не «за субсидию, а за пассажира».

Пассажирские перевозки в дальнем следовании действительно падают. По данным РЖД, в январе—августе 2017 года были перевезены 70,3 млн человек (-0,7% к аналогичному периоду прошлого года). А авиаперевозки за тот же период выросли на 23%, до 57,9 млн человек (данные Росавиации).

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров называет предложение Дворковича «абсолютно обоснованным» и говорит, что помаршрутный уровень детализации выбран абсолютно верно. По его словам, ​определенные допущения, очевидно, потребуются, например по учету расходов на ремонт и обслуживание локомотивов (тепловоз работал на одном маршруте, а потом вышел на другой, и необходимо корректировать расходы). Но это мелочи, которые не повлияют существенно на общую картину, добавил он. Бурмистров отмечает, что РЖД технологически готовы, чтобы выполнить такое поручение.

В то же время такой подход, даже при допущениях, «конечно, повысит прозрачность», говорит Бурмистров. По его словам, субсидирование в дальнем следовании выполняет социальные функции по повышению доступности перевозки. «Стоимость этих социальных функций совершенно точно должна быть измерима и ​адекватна», — говорит эксперт.

Пассажирская экономика

Доходы от дерегулируемого сегмента почти сопоставимы. Выручка от вагонов купе и СВ составляет 85,6 млрд руб. (+16% к 2015 году), от плацкартных и общих вагонов — 94,5 млрд руб. (+10%).​

Автор: Василий Маринин.
Теги: РЖД , ФПК , пассажирские перевозки , госсубсидии , Федеральная антимонопольная служба ...
Материалы по теме
ФАС предложила обнулить субсидии для ФПК на перевозки в плацкарте Экономика
В поездах дальнего следования запретили курить электронные сигареты Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав