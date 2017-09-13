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Перестройка по-домашнему
Газета № 152 (2649) (1309) Деньги, 12 сен, 21:45
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Перестройка по-домашнему
Во сколько обходится ремонт квартиры в Москве
1,3 млн руб. — такова средняя стоимость ремонта квартиры в России. Как формируется этот бюджет, на чем можно сэкономить, а на что скупиться не стоит даже в самой критической ситуации?
Фото: Тим Яржомбек для РБК

​Средняя стоимость ремонта жилого помещения в России составляет около 1,3 млн руб., то есть 22,7 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из данных исследования, проведенного платформой для благоустройства жилья Radme.ru. В исследовании, с которым ознакомился РБК, проанализированы 1500 заказов клиентов компании на ремонт объектов жилой недвижимости, отремонтированных с августа 2016 по август 2017 года. Самым частым объектом ремонта при этом стала двухкомнатная квартира площадью 54 кв. м.

Большая часть домовладельцев занимались капитальным ремонтом — он проводился в 87% объектов, в то время как на прочие виды ремонта спрос был существенно ниже: в 7% помещений проводили косметический ремонт, в 5% — доделывали старый ремонт, еще в 1% — занимались пристройкой, следует из данных исследования. Косметический ремонт подразумевает обновление интерьера: клиент в данном случае хочет перекрасить стены и потолок, поклеить обои, поменять паркет или плитку в ванной, поставить новые двери. Капитальный ремонт технически более сложный. Он делится на две части: черновую работу (работа со слоями от бетона до шпаклевки) и чистовую (отделочную) работу (монтаж отделочных материалов).

Стоимость благоустройства жилья 1,3 млн руб. близка к реальной ситуации на рынке в Москве, подтверждают опрошенные РБК эксперты. Так, средний чек на капитальный ремонт под ключ двухкомнатной московской квартиры от сервиса «Сделано» составляет 1,2 млн руб. Больше миллиона рублей будет стоить ремонт двухкомнатной квартиры и по данным сервиса Smetus.ru, который основывает свои расчеты на основании средней цены услуг в столице.

РБК разобрался, как формируется цена на ремонт квартиры в Москве и на чем можно сэкономить.

Что входит в стоимость

«Одна из самых частых претензий клиентов к ремонтно-строительным компаниям состоит в том, что итоговая стоимость ремонта оказалась выше, чем планировалось», — рассказывает генеральный директор ГК «Фундамент» Андрей Михайлов. По мнению Михайлова, в 95% случаев в этом есть вина самих клиентов: при составлении сметы они просят ориентироваться на их пожелания, но что-то забывают и просят что-то доделать прямо во время ремонтных работ. Естественно, это выливается в дополнительные расходы.

Чтобы этого не происходило, важно помнить, что затраты на ремонт состоят из нескольких пунктов, среди которых расходы на план-проект ремонта, работу мастеров, черновые и чистовые материалы, инженерное оборудование и дополнительные услуги, например, по доставке и разгрузке материалов, или услуги сторонних специалистов (например, для газовых работ).

Большая часть бюджета уйдет на покупку материалов и оплату работы мастеров: 44% расходов — на приобретение черновых и отделочных материалов, 24% — на оплату работы ремонтников, следует из исследования Radme.ru. Чуть меньше хозяева тратят на опции, например, установку стеклопакетов и кондиционеров, это 16% средств; еще 9% расходов приходится на монтаж инженерных сетей и еще 7% — на сопутствующие услуги, такие как доставка и разгрузка материалов, вывоз мусора и уборка.

Затраты на рабочих

«Средняя стоимость работы бригады в Москве по стандартному ремонту составляет 5–10 тыс. руб. за 1 кв. м, для бизнес-ремонта — 10–17 тыс. руб., для эксклюзивного — от 17 тыс. руб. и выше», — сообщил Андрей Михайлов. По оценкам Центра экономико-правовой экспертизы собственности (ЦЭПЭС), средняя стоимость работ в Москве по косметическому ремонту составляет 3,1 тыс. руб. за 1 кв. м, по капитальному — 6 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом стоимость работы по бизнес-ремонту будет выше и составит 8,4 тыс. руб. за 1 кв. м, а ценник на премиум-ремонт — 12,3 тыс. руб. за 1 кв. м. «Ремонт бизнес-класса, или евроремонт, предполагает использование дорогих материалов и значительные изменения в помещении, то есть перепланировку», — объясняет заместитель генерального директора ЦЭПЭС Николай​ Барамзин.

К выбору исполнителя следует отнестись внимательно, предупреждает основатель Radme.ru Сергей Азбаров: «Бывает, что люди нанимают ремонтника или бригаду, опыта которых недостаточно для конкретного типа жилья или уровня ремонта. К примеру, хорошие мастера по стандартным ремонтам в новостройках будут головной болью для обеспеченного заказчика при благоустройстве в большой старой квартире в историческом центре города».

Найти отдельного мастера или бригаду можно по рекомендации или через специальные сайты-агрегаторы. «Специалисты размещают свои предложения на таких порталах, как YouDo.com, «Ремонтник.ру», Profi.ru и Avito», — рассказывает Александр Брат, основатель и генеральный директор компании Smetus.com. На YouDo.com более 80 тыс. исполнителей готовы выполнять задания, связанные с бытовым ремонтом, на Profi.ru доступны данные о 3,4 тыс. мастеров, а на Avito — около 300 частных объявлений по ремонту и строительству в Москве. «Правда, не стоит забывать, что там могут быть зарегистрированы и не совсем добросовестные мастера. К сожалению, сложно понять, насколько эти специалисты квалифицированны и надежны», — предупреждает Александр Брат.

Представители ремонтных компаний и сервисов советуют с осторожностью относиться к найму ремонтников на фрилансе. «С бригадой, которую вы нашли по объявлению, нельзя быть до конца уверенными, во сколько обойдется ремонт, когда он закончится и какой уровень качества будет на выходе. Даже если эти ребята правда все сделают, а не исчезнут с вашими деньгами, вы, скорее всего, не сможете проконтролировать качество материалов и соблюдение технологии, а стоимость и срок ремонта будут расти в процессе работ», — высказывает опасения Илья Шаргаев.

«Любого специалиста можно проверить, было бы желание, — считает Самжар, в течение нескольких лет руководивший ремонтной бригадой. — Если вы знаете, кого ищете, понять, насколько человек профессионален, не составит труда — нужно лишь задать несколько вопросов. Например, если вам нужен хороший сантехник, можно спросить, с каким типом труб он работает. Хороший сантехник предложит металлопластиковые трубы, потому что этот материал удобен в использовании и послушен в монтаже. Точно такие же тесты можно устроить с любым другим мастером». Кроме того, он советует не выбирать самых дорогих или самых дешевых мастеров, а отдавать предпочтение работникам со средней стоимостью оплаты услуг.

Расходы на материалы

Еще одна значительная статья расходов — затраты на черновые и отделочные материалы, рассказывает Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com. В среднем россияне готовы потратить на покупку ремонтных материалов около 180 тыс. руб. — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле 2017 года (в выборку попали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше из 140 населенных пунктов России). По мнению Ильи Шаргаева, основателя и CEO сервиса «Сделано», это стартовая цена, соответствующая ремонту стоимостью примерно в полумиллион рублей.

«Стоимость черновых материалов в среднем составляет 50–60% от стоимости работ. Сюда входит большой перечень материалов: штукатурка, шпаклевка, провода, переходники, герметики и т.д. Стоимость отделочных материалов может составить от 100 до 300% от стоимости работ. Сюда войдут расходы на отделочную плитку, обои, паркет, выключатели, двери и т.д.», — рассказывает Андрей Михайлов. По данным исследования Radme.ru, расходы на материалы забирают 44% ремонтного бюджета, то есть при средней цене на ремонт 1,3 млн. руб. на материалы придется потратить примерно 570 тыс. руб.

Время — деньги

Самый простой способ сэкономить при ремонте — выполнить часть работ самостоятельно. «Можно комбинировать: что-то простое, например, покраску обоев, взять на себя, а более сложные вещи, к примеру установку сантехники или разводку электричества, отдать мастерам», — советует Александр Брат.

Можно сэкономить и на дизайн-проекте. «Я бы советовал обратиться к сервисам, которые позволяют рассчитать стоимость ремонта по конкретной квартире. Клиент поймет, сколько и каких работ требует ремонт, и сможет контролировать действия бригады и расход материалов. Так его точно не обманут, объявив, что для ремонта неожиданно понадобилось на десять мешков шпаклевки больше, чем планировалось», — дает совет эксперт.

Что касается материалов, то, по словам Андрея Михайлова, на черновых лучше не экономить, а вот на отделочных можно. «На чистовых материалах экономить не страшно, их можно обновить позже, через три-четыре года», — соглашается и Сергей Азбаров.

По словам экспертов, хорошей экономии времени и сил можно достичь, заранее планируя покупку и доставку материалов. «Чем крупнее партии поставки, тем дешевле они обойдутся. Можно доставлять строительные грузы самостоятельно на личном транспорте, если габариты и грузоподъемность позволяют», — замечает Сергей Азбаров.

Автор: Людмила Петухова.
Теги: квартира , Ремонт
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