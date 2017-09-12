Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,60 57,18 EUR Нал. 68,98 68,35 USD Бирж. 57,22 -0,15 EUR Бирж. 68,41 -0,63 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2044,13 +0,56% РТС 1126,74 +0,64% Brent 53,75 -0,33% DJIA 22057,37 +1,19% Nasdaq 6432,26 +1,13% FTSE 7413,59 +0,49%
«Яндекс.Такси» следует в парк
Лента новостей
Постпред при ООН заявил о поддержке Россией новых санкций против КНДР 02:38, Политика Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата 02:15, Политика Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР 02:05, Политика В РПЦ отрицают причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда» 01:56, Общество Германия заморозила все крупные поставки вооружения Турции 01:36, Политика В базу данных украинского «Миротворца» внесли Юлию Тимошенко 01:27, Политика Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд 00:41, Общество «Яндекс.Такси» запустил проект по поддержке новых таксопарков 00:29, Технологии и медиа Суд оставил экс-главу Марий Эл Макрелова в СИЗО до начала зимы 00:23, Общество Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция 00:00, Финансы В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом 11 сен, 23:58, Общество «Газпром» назначил нового начальника одного из крупнейших департаментов 11 сен, 23:37, Бизнес Поклонская призвала «провокаторов» против «Матильды» остановиться 11 сен, 23:32, Общество Глава МИД ФРГ назвал членов партии «Альтернатива для Германии» нацистами 11 сен, 23:14, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 11 сен, 23:12, Партнерский материал Прорывной лидер: получится ли у Саакашвили вернуться в большую политику 11 сен, 22:58, Политика Евросоюз отказался признавать выборы в Крыму 11 сен, 22:54, Политика Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа 11 сен, 22:35, Политика Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге 11 сен, 22:25, Общество Минздрав заявил об историческом рекорде продолжительности жизни россиян 11 сен, 22:13, Общество Против перекрывших трассу работников ​свинофермы в Оренбурге завели дела 11 сен, 21:55, Общество В Московском метро назвали причину столкновения поезда со стеной 11 сен, 21:51, Общество «Яблочная революция»: к чему приведет успех Гудкова на выборах в Москве 11 сен, 21:38, Политика МИД назвал возможные сроки ответа США на закрытие генконсульства России 11 сен, 21:25, Политика Ставки замерли: как изменилась доходность рублевых вкладов в сентябре 11 сен, 21:25, Деньги Экс-посла России в США назначат сенатором от Мордовии 11 сен, 21:14, Политика Зарядка без провода и распознавание лица: что известно о новом iPhone 11 сен, 21:10, Технологии и медиа  Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц 11 сен, 21:09, Финансы
«Яндекс.Такси» следует в парк
Газета № 151 (2648) (1209) Технологии и медиа, 00:29
0
«Яндекс.Такси» следует в парк
Новая инициатива лидера рынка частных перевозчиков
«Яндекс.Такси» продолжает искать способы увеличить количество машин, подключенных к сервису, — и запустил программу по поддержке предпринимателей, желающих создавать таксопарки, экспертизой и скидками от партнеров
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

«Яндекс.Такси» запустил партнерскую программу «Мой таксопарк», рассказал РБК представитель компании: желающий участвовать в программе должен инвестировать 3 млн руб. собственных средств. По словам представителя сервиса, этих денег хватит, чтобы в течение месяца с нуля создать таксопарк из десяти новых автомобилей, взятых в лизинг.

«Яндекс.Такси» готов выделить каждому таксопарку персонального менеджера и обеспечить льготные условия на лизинг и страховку. В апреле этого года «Яндекс.Такси» объявил, что договорился с рядом автопроизводителей о скидках на покупку машин для таксопарков — партнеров сервиса: они составят от 8 до 16% от минимальной цены. По словам представителя «Яндекс.Такси», построить собственный таксопарк смогут в том числе начинающие предприниматели. «Обычно лизинговые компании отказываются финансировать новые бизнесы, потому что 90% таких компаний закрывается в течение года, — говорит он. — Мы разработали всю проектную документацию и бизнес-план, которые доказывают, что работа новых таксопарков с «Яндекс.Такси» значительно снижает риски неплатежей по лизингу».

При этом компания не выступает поручителем таксопарков по финансовому обязательству. Скидки на каско в рамках «Моего таксопарка» составят от 5,5% от стоимости автомобиля в год. Полис покрывает угон и полную гибель автомобиля. Единственным условием для предпринимателей станет брендирование машин символикой «Яндекс.Такси», уточнил представитель сервиса.

Инвестиции в проект «Мой таксопарк» компания не раскрывает. По оценке «Яндекс.Такси», за год существования программы может быть создано около 500 таксопарков, в каждом из которых на старте будет от 10–20 автомобилей. Сейчас к сервису подключено более 200 тыс. активных водителей (количество автомобилей не раскрывается). За три-четыре года рентабельность созданного по программе таксопарка может составить до 40% в год от средств, вложенных в бизнес изначально, говорит представитель «Яндекс.Такси».

Такси в лизинг

Агрегаторы такси давно разрабатывают различные схемы для привлечения водителей-партнеров, в основном посредством льготных условий на лизинг. Uber запустил первую лизинговую программу для своих водителей еще в ноябре 2013 года: тогда она была доступна только в пяти городах США — Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Чикаго и Далласе. На июнь 2015 года в американской лизинговой программе приняли участие около 20 тыс. из 160 тыс. подключенных к сервису водителей, которые заработали с помощью Uber более $200 млн. Позже компания расширила программу по всему миру, в том числе запустила ее в России. В феврале 2016 года Uber вместе со «Сбербанк Лизингом» предоставил водителям-партнерам возможность покупать машины в лизинг по упрощенной схеме и в сжатые сроки.

Со Сбербанком сотрудничает и Gett. Как рассказывал РБК основатель Gett Дэйв Вайсер, банк поможет водителям получать кредиты на покупку новых автомобилей. «Речь идет о потенциально интересном для банка портфеле: 100 тыс. автомобилей — это около $1,5 млрд, но поодиночке с такими заемщиками банкам сейчас неинтересно работать», — говорил Вайсер. По его словам, такое сотрудничество позволит снизить процент, поскольку компания может выступать как платежный агент водителей, проводить анализ и первичную проверку. Кроме того, Gett реализует программу лизинга автомобилей для партнеров сервиса с автопроизводителем Volkswagen.

По прогнозу банка UBS, по итогам 2017 года объем российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 20% придется на онлайн-заказы, а 15% — на серый рынок. К 2022 году, по прогнозу UBS, объем рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серый рынок сократится до 4%.

Председатель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус считает, что за счет своей программы «Яндекс.Такси» пытается повысить качество услуг. «Яндекс.Такси» нужно постоянно обновлять таксопарк. Логично, что они придумывают какие-то механизмы для этого», — сказал он. В середине июля «Яндекс.Такси» и Uber объявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в новую компанию. Стоимость объединенной компании стороны оценили в $3,725 млрд. Пассажиры смогут по-прежнему использовать оба приложения, но переход таксопарков и водителей на новую платформу должен способствовать увеличению количества доступных машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом, обещали представители «Яндекс.Такси» и Uber. По оценке Credit Suisse, объединенная компания может занять 9% рынка в количественном выражении и 13% — в стоимостном. Однако компаниям еще необходимо получить разрешение на сделку у Федеральной антимонопольной службы.

В то же время Швагерус считает, что более выигрышно для водителей будет, если «Яндекс» станет своего рода венчурным инвестором и начнет вкладывать в создание таксопарков. «Необязательно, чтобы это были свои средства, но, например, помощь в субсидировании таксистов за счет сотрудничества с региональными властями», — рассуждает он.

Как рассказал РБК председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов, «Яндекс» год назад начал тестировать эту программу в нескольких городах России, в частности в Барнауле, Новосибирске и Красноярске. «Основным условием для таксопарков тут является то, чтобы машины были брендированы символикой «Яндекс.Такси», — говорит он. Это подразумевает, что водители не будут работать с другими агрегаторами, уточнил эксперт.

По его словам, за счет такого сотрудничества сервис получает дополнительную рекламу, особенно в небольших городах, где лидируют сервисы «Максим», «Сатурн» и InDriver. «Десяток машин для небольшого города, которые всегда на линии, — машина практически не останавливается, кружится по заказам или стоит в ключевых точках — это прекрасная реклама. Одна машина в городе достигает рекламных целей намного точнее, чем баннеры, за которые еще надо платить», — рассуждает Амосов.

Автор: Ирина Ли.
Теги: «Яндекс.Такси» , таксопарки , Такси
Материалы по теме
«Яндекс.Такси» получил 50 млн руб. на развитие «детского такси» Технологии и медиа
«Яндекс.Такси» решил страховать пассажиров такси Бизнес
Credit Suisse оценил долю слившихся «Яндекс.Такси» и Uber на рынке России Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав