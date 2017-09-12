«Яндекс.Такси» следует в парк

Новая инициатива лидера рынка частных перевозчиков

«Яндекс.Такси» продолжает искать способы увеличить количество машин, подключенных к сервису, — и запустил программу по поддержке предпринимателей, желающих создавать таксопарки, экспертизой и скидками от партнеров

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

«Яндекс.Такси» запустил партнерскую программу «Мой таксопарк», рассказал РБК представитель компании: желающий участвовать в программе должен инвестировать 3 млн руб. собственных средств. По словам представителя сервиса, этих денег хватит, чтобы в течение месяца с нуля создать таксопарк из десяти новых автомобилей, взятых в лизинг.

«Яндекс.Такси» готов выделить каждому таксопарку персонального менеджера и обеспечить льготные условия на лизинг и страховку. В апреле этого года «Яндекс.Такси» объявил, что договорился с рядом автопроизводителей о скидках на покупку машин для таксопарков — партнеров сервиса: они составят от 8 до 16% от минимальной цены. По словам представителя «Яндекс.Такси», построить собственный таксопарк смогут в том числе начинающие предприниматели. «Обычно лизинговые компании отказываются финансировать новые бизнесы, потому что 90% таких компаний закрывается в течение года, — говорит он. — Мы разработали всю проектную документацию и бизнес-план, которые доказывают, что работа новых таксопарков с «Яндекс.Такси» значительно снижает риски неплатежей по лизингу».

При этом компания не выступает поручителем таксопарков по финансовому обязательству. Скидки на каско в рамках «Моего таксопарка» составят от 5,5% от стоимости автомобиля в год. Полис покрывает угон и полную гибель автомобиля. Единственным условием для предпринимателей станет брендирование машин символикой «Яндекс.Такси», уточнил представитель сервиса.

Инвестиции в проект «Мой таксопарк» компания не раскрывает. По оценке «Яндекс.Такси», за год существования программы может быть создано около 500 таксопарков, в каждом из которых на старте будет от 10–20 автомобилей. Сейчас к сервису подключено более 200 тыс. активных водителей (количество автомобилей не раскрывается). За три-четыре года рентабельность созданного по программе таксопарка может составить до 40% в год от средств, вложенных в бизнес изначально, говорит представитель «Яндекс.Такси».

Такси в лизинг Агрегаторы такси давно разрабатывают различные схемы для привлечения водителей-партнеров, в основном посредством льготных условий на лизинг. Uber запустил первую лизинговую программу для своих водителей еще в ноябре 2013 года: тогда она была доступна только в пяти городах США — Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Чикаго и Далласе. На июнь 2015 года в американской лизинговой программе приняли участие около 20 тыс. из 160 тыс. подключенных к сервису водителей, которые заработали с помощью Uber более $200 млн. Позже компания расширила программу по всему миру, в том числе запустила ее в России. В феврале 2016 года Uber вместе со «Сбербанк Лизингом» предоставил водителям-партнерам возможность покупать машины в лизинг по упрощенной схеме и в сжатые сроки. Со Сбербанком сотрудничает и Gett. Как рассказывал РБК основатель Gett Дэйв Вайсер, банк поможет водителям получать кредиты на покупку новых автомобилей. «Речь идет о потенциально интересном для банка портфеле: 100 тыс. автомобилей — это около $1,5 млрд, но поодиночке с такими заемщиками банкам сейчас неинтересно работать», — говорил Вайсер. По его словам, такое сотрудничество позволит снизить процент, поскольку компания может выступать как платежный агент водителей, проводить анализ и первичную проверку. Кроме того, Gett реализует программу лизинга автомобилей для партнеров сервиса с автопроизводителем Volkswagen.

По прогнозу банка UBS, по итогам 2017 года объем российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 20% придется на онлайн-заказы, а 15% — на серый рынок. К 2022 году, по прогнозу UBS, объем рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серый рынок сократится до 4%.

Председатель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус считает, что за счет своей программы «Яндекс.Такси» пытается повысить качество услуг. «Яндекс.Такси» нужно постоянно обновлять таксопарк. Логично, что они придумывают какие-то механизмы для этого», — сказал он. В середине июля «Яндекс.Такси» и Uber объявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в новую компанию. Стоимость объединенной компании стороны оценили в $3,725 млрд. Пассажиры смогут по-прежнему использовать оба приложения, но переход таксопарков и водителей на новую платформу должен способствовать увеличению количества доступных машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом, обещали представители «Яндекс.Такси» и Uber. По оценке Credit Suisse, объединенная компания может занять 9% рынка в количественном выражении и 13% — в стоимостном. Однако компаниям еще необходимо получить разрешение на сделку у Федеральной антимонопольной службы.

В то же время Швагерус считает, что более выигрышно для водителей будет, если «Яндекс» станет своего рода венчурным инвестором и начнет вкладывать в создание таксопарков. «Необязательно, чтобы это были свои средства, но, например, помощь в субсидировании таксистов за счет сотрудничества с региональными властями», — рассуждает он.

Как рассказал РБК председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов, «Яндекс» год назад начал тестировать эту программу в нескольких городах России, в частности в Барнауле, Новосибирске и Красноярске. «Основным условием для таксопарков тут является то, чтобы машины были брендированы символикой «Яндекс.Такси», — говорит он. Это подразумевает, что водители не будут работать с другими агрегаторами, уточнил эксперт.

По его словам, за счет такого сотрудничества сервис получает дополнительную рекламу, особенно в небольших городах, где лидируют сервисы «Максим», «Сатурн» и InDriver. «Десяток машин для небольшого города, которые всегда на линии, — машина практически не останавливается, кружится по заказам или стоит в ключевых точках — это прекрасная реклама. Одна машина в городе достигает рекламных целей намного точнее, чем баннеры, за которые еще надо платить», — рассуждает Амосов.