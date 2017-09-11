Медицинская карта мира

Во сколько обойдется лечение за границей

Количество россиян, уезжающих лечиться за рубеж, сокращается. Эксперты утверждают, что заграничная медицинская помощь становится слишком дорогой. РБК разбирался, сколько придется заплатить за услуги иностранных специалистов

Фото: Тим Яржомбек для РБК

По данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), в 2014–2015 годах на лечение за границу отправлялись более 100 тыс. человек ежегодно. В 2016 году количество таких туристов сократилось до 80 тыс. человек. В первом полугодии 2017 года этот показатель пока составляет 35 тыс. человек, отмечает АОММТ.

«Объем выездного медицинского туризма за последнее время сократился в среднем на 17% из-за увеличения курса валют, санкций против России и общей социальной напряженности в европейских странах, связанной с беженцами и терактами», — говорит президент АОММТ Константин Онищенко.

Кроме того, увеличивается доля медицинских услуг, оказываемых иностранными врачами в российских клиниках, и повышается качество медицинских услуг в российских коммерческих клиниках, считает медицинский директор «Медскан.рф» Дмитрий Горнастолев. «Если раньше некоторые процедуры были недоступны россиянам (например, еще десять лет назад позитронно-эмиссионную томографию можно было выполнить только за пределами России), то сейчас отечественная ядерная медицина развивается ударными темпами», — говорит он.

Согласно оценкам опрошенных РБК участников рынка, самыми востребованными у россиян странами для лечения последние несколько лет являются Израиль, Германия и Финляндия. Также набирают популярность услуги специалистов из азиатских стран, например из Индии. «Цены там на 40–50% ниже, чем в Европе, а уровень медицины довольно высокий, так как все врачи обязательно проходят стажировки и практику за рубежом, чаще всего в США», — отмечает Константин Онищенко.

В основном россияне обращаются за помощью специалистов в области онкологии, кардиологии, спинальной хирургии, то есть в случаях, когда речь идет о критических заболеваниях. Когда-то популярные эстетическая медицина и стоматология сдают позиции. По словам заместителя финансового директора по медицинским проектам консалтинговой компании IPT Group Алексея Судакова, косметология и стоматология были довольно привлекательными до скачка курса рубля.

Проанализировав стоимость услуг по самым востребованным направлениям в популярных у россиян странах, РБК подсчитал, сколько может стоить лечение в заграничной клинике, и выяснил, какие расходы помимо оплаты медицинских услуг потребуются от пациента.

Дорогие и популярные

Лечиться за рубежом в целом намного дороже, чем в России. «Стоимость услуг в Европе и Израиле, например, в пять раз выше, чем в России. В США — в десять раз», — говорит Дмитрий Горнастолев.

Признанными лидерами в лечении рака являются Германия и Израиль, рассказывает генеральный директор российского представительства группы компаний Madanes Advanced Healthcare Services Елена Солопова: «Средний чек на лечение онкологического заболевания в таких странах составляет €50 тыс. ($60,3тыс.)».

Диапазон цен велик — все зависит от типа заболевания и сложности необходимого вмешательства. По данным агентства медицинского туризма Russian Medical Tourism (RMT), в Германии один курс химиотерапии стоит €3–5 тыс. ($3,6–6 тыс.), удаление опухоли головного мозга с применением установки гамма-нож — €18–22 тыс. ($21,7–26,5 тыс.), реабилитация — от €500 в день ($600). В Израиле курс химиотерапии стоит $900–2,5 тыс., применение гамма-ножа стоит от $15 тыс., реабилитация — от $600 в день.

За помощью в области кардиологии россияне чаще всего едут также в Германию, реже — в Израиль. По словам Елены Солоповой, здесь средний чек на услуги составляет €40 тыс. ($48,2 тыс.). Например, стоимость аортокоронарного шунтирования в Германии составляет €28–32 тыс. ($33,7–38,6 тыс.), а замена клапана сердца — €30–32 тыс. ($36–38,8 тыс.). В Израиле эти услуги обойдутся в сумму от $25 тыс. и $20–30 тыс. соответственно.

«Стоимость лечения некритических болезней, то есть тех, которые не представляют угрозы для жизни, в Германии и Израиле достигает €20–30 тыс. ($24–36 тыс.)», — отмечает Солопова. В Германии и Израиле, например, эндопротезирование тазобедренного сустава стоит $20–25 тыс., процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — примерно $8 тыс.

За стоматологическими услугами российские пациенты едут в страны ближнего зарубежья, утверждает директор института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Это подтверждают и другие эксперты, отмечая, что стоматологические процедуры в Венгрии и Белоруссии стоят так же, как в России, а иногда даже ниже, но россияне уверены, что качество услуг не в России заведомо лучше. «По-прежнему остаются популярными стоматологические туры в Беларусь, где стоимость одного импланта, к примеру, $400. В Венгрии — от $700 до 1500», — говорит руководитель Russian Medical Tourism Наталья Талуть. В России цены на стоматологические услуги колеблются в большом диапазоне, который зависит от конкретной клиники и города, в котором она расположена. Так, по словам Талуть, имплантация в Москве обойдется в среднем в $800. Схожие цены на Дальнем Востоке. В других регионах стоимость, конечно, ниже — примерно $350–400 за имплант, говорит эксперт.

Дешевые и перспективные

Есть страны, которые любимы обитателями отдельных регионов России. Например, Финляндия привлекает в основном петербуржцев и жителей близлежащих регионов близостью и высоким уровнем сервиса, говорит Константин Онищенко. При этом выделить отдельную специализацию, которая пользуется популярностью у россиян (как, например, в Германии или Израиле), невозможно. Поэтому приведем цены на самые популярные услуги в целом на медицинском рынке в разных областях. Химиотерапия в финской клинике обойдется в сумму от €1,8 тыс. ($2 тыс.) за курс, лучевая терапия (курс три—пять недель) стоит от €10 тыс. ($12 тыс.), эндопротезирование коленного сустава — €15–16 тыс. ($18–19 тыс.), аортокоронарное шунтирование — от €25 тыс. ($30 тыс.), ЭКО — €3,6 тыс. ($4,3 тыс.). Реабилитация в Финляндии стоит от €200 ($241) в день. ​

Жители Дальнего Востока едут в Китай. По данным АОММТ, отдельные клиники приграничного региона принимают до 80% россиян. Как и в Финляндии, выделить популярные специализации невозможно. Цены здесь следующие: хирургическое лечение рака — $2–20 тыс., курс химиотерапии — $1,5–3 тыс., аортокоронарное шунтирование — $7,5 тыс., эндопротезирование тазобедренного сустава — $7,5 тыс. Стоматологические услуги обойдутся примерно в $1 тыс. (имплантация — от $600).

Все опрошенные РБК аналитики согласны с тем, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона набирают популярность у россиян. Мировая статистика также подтверждает эту тенденцию. Так, Индия и Сингапур находятся в топ-5 рейтинга Medical Tourism Index 2016 (MTI, международный рейтинг самых востребованных стран в области международного туризма). На фоне низкой стоимости медицинских услуг азиатские клиники предоставляют высококлассный сервис с использованием всех наработок современной медицины, объясняет Константин Онищенко.

По данным НИУ ВШЭ, сложная операция по замене тазобедренного сустава стоит от $8 тыс. в Индии до $21 тыс. в Сингапуре. В США подобная процедура стоит $33 тыс. Аортокоронарное шунтирование в Азии стоит от $14 тыс. до $54 тыс., в США — $88 тыс. ЭКО без учета лекарств стоит от $3,3 тыс. до $9 тыс., а в США — $15 тыс. Также россияне начали чаще обращаться в азиатские страны за услугами в области эстетической хирургии. Цены на подтяжку лица составляют здесь $3,2–8,7 тыс., на ринопластику — $2,8–4,7 тыс.

Как организовать медицинский тур

По словам Елены Солоповой, организовать поездку можно самостоятельно или с помощью компании, которая занимается медицинскими турами, либо страховой компании. «В первом случае помимо самого процесса поиска и выбора специалиста пациенту придется позаботиться о визе, билетах, проживании на случай амбулаторного лечения и еде», — говорит Солопова.

Во втором случае компания-посредник берет на себя эти заботы. Участие третьих лиц увеличивает итоговую стоимость лечения, по разным оценкам экспертов, на 20–40%. Но их зона ответственности заканчивается в тот момент, когда пациента передают врачу, предупреждает руководитель московского филиала Центра медицинского права Андрей Карпенко. «Если человек не знает иностранного языка или не представляет в принципе, как искать специалистов в другой стране, то компания-посредник ему необходима. Но она отвечает только за доставку пациента к месту лечения, все, что происходит в больнице, вне ее компетенции», — поясняет он.

Также юрист предупреждает, что договор с клиникой надо обязательно перевести на русский язык, чтобы лучше представлять права и обязанности сторон. «Клиники действуют по законам той страны, в которой они находятся. Иностранный закон о защите прав потребителей может значительно отличаться от российского и содержать другие нормы. Судиться в случае претензий придется в местном суде, нанимать местного адвоката, — говорит Андрей Карпенко. — Траты на это могут быть сопоставимы со стоимостью самого лечения».

В оплате лечения за границей могут помочь благотворительные фонды, правда, далеко не всем, кто обратится к ним с такой просьбой. «В наиболее авторитетных фондах решение отправить человека за границу принимается только в том случае, если оказать ему качественную помощь в России невозможно. Это вопрос не только экономии, но и эффективности лечения. Часто, особенно в случае онкодиагноза, лечение — это сложный маршрут, и необходимо, чтобы был врач, который ведет пациента в течение длительного времени, преемственность лечения. В случае лечения за границей это обеспечить сложно», — объясняет главный редактор сайта «милосердие.ру» Юлия Данилова.

Благотворительные организации стараются финансировать весь процесс лечения. «Главное — решить проблему, с которой в фонд обратился человек, а не просто выделить деньги на какую-то конкретную процедуру, ведь у пациента может не быть средств на дальнейшую реабилитацию или продолжение терапии. Иногда благотворительные фонды объединяются, чтобы покрыть все траты», — рассказывает Юлия Данилова. Также, по ее словам, при рассмотрении заявок фонды обязательно смотрят на финансовое положение семьи нуждающегося в помощи и проверяют, есть ли у него другие источники финансирования, например сбор средств через социальные сети.

Поможет ли страховка

Попасть к зарубежному врачу можно также, оформив полис международного медицинского страхования (ММС). «Полисы ММС дают клиенту страховое покрытие тех рисков, которые в классическом ДМС являются исключением: онкология, крупные нейро- и кардиооперации и прочие подобные случаи», — поясняет Елена Солопова.

По ее словам, страховка на лечение критических заболеваний покрывает немедицинские затраты, такие как подбор клиники, покупка билетов, трансфер. Страховщики предлагают разные условия своим клиентам. Как правило, страховка покрывает только полет экономклассом и проживание в отеле три–четыре звезды. Период ожидания в среднем составляет три месяца, а возраст пациента часто ограничен 60–65 годами. Лимиты покрытий у компаний разные. Как правило, это от $100 тыс. до $1 млн в год, а стоимость страховки — около 10 тыс. руб. в год, говорит Елена Солопова.

Важно учитывать, что страховщики готовы оказывать услуги далеко не всем, отмечают юристы. «Для добровольного медицинского страхования существуют условия, при которых компания, скорее всего, откажет клиенту в оформлении услуги. Например, пожилой возраст или уже выявленные тяжелые заболевания», — говорит доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталья Каменская. Человек с диагностированным раком не сможет оформить полис, а если заболевание у него выявят в период действия страховки, то помощь ему окажут, но продлевать договор, скорее всего, не станут, предупреждает эксперт. Кроме того, многие страховщики ограничивают список стран и клиник, в которые может быть направлен их клиент, так как все программы реализуются в партнерстве с конкретными медучреждениями. Например, они могут не работать с американскими клиниками, где стоимость лечения наиболее высока.