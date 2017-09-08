Процент на старость

Как люди разного возраста копят на пенсию

Молодые люди в возрасте до 35 лет реже других поколений задумываются о будущей пенсии, отмечается в исследовании Wells Fargo. В России молодежь уделяет этим вопросам еще меньше внимания. Как возраст влияет на стратегии накопления

Фото: uforms.ru для РБК

Миллениалы, то есть молодые люди от 22 до 35 лет, реже других возрастных групп задумываются о старости и о том, на какие средства они будут жить в это время. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским банком Wells Fargo в августе 2017 года. Его авторы, используя данные Бюро статистики труда США, результаты нескольких социологических опросов с выборкой до 27 тыс. человек, а также информацию по 904 тыс. брокерских счетов американских домохозяйств, в которых глава семьи родился в период с 1928 по 2000 год, определили, как представители разных поколений относятся к пенсионным накоплениям.

Согласно исследованию, наибольший процент людей, откладывающих какую-то часть дохода на пенсионные накопления, — среди представителей поколения X (рожденных в 1965–1981 годах). Доля таких респондентов составляет 73%. На втором месте — представители поколения беби-бумеров (рожденных в 1946–1964 годах). Из них 72,6% сообщили, что откладывают деньги на пенсию. А вот доля миллениалов, которые ежемесячно направляют часть заработка на пенсионные накопления, составляет 61,4%.

Структура ежемесячных расходов представителей всех трех поколений свидетельствует о несколько иной картине. Больше на пенсию откладывают представители поколения X — в среднем 14% от заработка. На втором месте — миллениалы, которые направляют на эти цели 10,7% от дохода. Беби-бумеры занимают только третье место — в среднем они откладывают на пенсию 8,2% от заработка. Эксперты Wells Fargo связывают это с тем, что представители самой старшей возрастной группы уже скопили основную часть пенсионного капитала и сейчас у них нет необходимости перечислять крупные сумму на эти цели.

Инвестиционные стратегии, которые представители разных поколений используют в том числе для накопления пенсионного капитала, в целом схожи, следует из отчета Wells Fargo. Все три возрастные группы предпочитают вкладываться в акции — на этот инструмент приходится более половины их активов: ​59,88% у беби-бумеров, 67,94% у поколения Х и 67,78% у миллениалов.

Облигации в большей степени привлекают старшее поколение — такие бумаги занимают долю в 19,74% в совокупном портфеле беби-бумеров, тогда как у миллениалов — 12,6%, а у поколения X — 11,1%. Зато миллениалы чаще остальных хранят сбережения в денежных средствах в виде наличных денег, валюты в банковских ячейках и на депозитах — 14,22%. За ними следуют представители поколения X, у которых на денежные средства приходится до 14,06% от портфеля. У беби-бумеров этот показатель составляет 13,57%. В свою очередь, лидерами по инвестициям в ценное имущество и недвижимость оказались представители поколения X (6,89% от портфеля), далее следуют беби-бумеры (6,82%) и миллениалы (5,38%).

Различия в распределении активов в портфеле у разных поколений инвесторов ​могут быть связаны с тем, что чем старше инвестор, тем более надежные он выбирает финансовые инструменты — именно поэтому беби-бумеры больше других вкладываются в облигации, комментирует старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. А популярность хранения денежных средств среди миллениалов может быть обусловлена тем, что у этих инвесторов еще много времени в запасе и они не до конца определились с инвестиционными инструментами, предположил финансист.

Отличия от россиян

Выводы экспертов из Wells Fargo не всегда находят отражение в российской действительности, отмечает руководитель научного проекта «RuGenerations — теория поколений в России» Евгений Никонов. По его словам, российские представители поколения Х привыкли полагаться на собственные силы и силы своей семьи. Они много инвестируют в будущее своих детей, поскольку надеются, что в старости именно дети будут их обеспечивать, объясняет Никонов. В свою очередь, миллениалы в России отличаются от старших поколений тем, что они выросли в относительно благополучной среде, в мире больших возможностей, и поэтому для них финансы — это в первую очередь доступ к путешествиям, образованию и личному автомобилю, а не пенсионные накопления. «У российских беби-бумеров и поколения Х есть такой режим «потерпеть». Они жили во времена дефицита и знают, что может настать трудное время и тогда нужно затянуть пояса. У миллениалов такого режима нет», — поясняет эксперт.

По мнению управляющего директора «БКС Брокер» Руслана Смирнова, россияне отличаются от американцев еще и тем, что предпочитают хранить средства на банковских депозитах, а не инвестировать их в биржевые инструменты. «До недавнего времени у нас были высокие ставки по депозитам, а фондовый рынок зачастую не оправдывал ожидания, так что частные инвесторы туда не шли», — говорит он. В США, напротив, ставки по вкладам составляют не больше 1% годовых, а в Европе в некоторых странах они и вовсе отрицательные, то есть банки берут с людей деньги, чтобы хранить их средства. На этом фоне инвестиции на фондовом рынке выглядят более привлекательным вариантом, отмечает Смирнов.

Основная стратегия россиян по обеспечению себя в старости в отличие от американцев — это работать до смерти, добавляет исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. По его словам, мало кто верит сегодня в то, что на государственную пенсию можно в старости прожить, сохранив привычный уровень жизни. Об этом свидетельствуют и данные опроса Фонда общественного мнения, обнародованные в начале 2017 года (само исследование проведено в ноябре 2016-го среди 1600 человек в возрасте от 18 до 49 лет). Согласно этому опросу, 88% россиян считают, что в пенсионном возрасте им понадобятся дополнительные источники дохода. «Поколение X не надеется на государство, а миллениалы в принципе об этом не задумываются, так что в том, что касается пенсий, данные Wells Fargo для России актуальны», — подчеркивает аналитик.

Копить смолоду

По мнению исследователя Лондонской школы бизнеса Линды Греттон, расслабленное отношение молодых людей по всему миру к пенсионным накоплениям связано с особенностями мышления — миллениалы больше думают о настоящих, а не будущих тратах.

Независимый финансовый советник, доцент Финансового университета Саида Сулейманова, впрочем, отмечает, что среди молодых людей все чаще встречаются те, кто готов задуматься о далеком будущем, но подавляющая часть населения по-прежнему надеется хоть и на минимальную, но все же помощь государства и детей. «Умом многие понимают, что надо бы начинать копить, но ничего для этого не предпринимают под предлогом, что все равно накопления пропадут», — говорит она.

На отношение миллениалов к пенсионным накоплениям влияет не только юный возраст, считают опрошенные РБК эксперты. Молодым людям не хватает финансовой дальновидности, и это касается не только инвестиции в старость, но и стратегий разумного финансового поведения в целом. Именно с этим связан большой интерес госорганов к повышению финансовой грамотности населения, говорит заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров. Так, например, 31 августа Банк России запустил просветительский портал по финансовой культуре, а по инициативе Министерства финансов ранее был запущен сайт «вашифинансы.рф».

По наблюдениям Сергея Макарова, тема пенсий становится актуальной для людей старше 30 лет, а молодым людям тему пенсионных накоплений стоит доносить через понятие «пассивного дохода» — такая формулировка более понятна и вызывает меньше негатива. «Как показывают наши исследования, для миллениалов будущее очень непонятно: они росли в турбулентном мире и теперь опасаются что-то планировать. Думаю, что у них есть потребность поговорить о будущем, но им нужна в этом помощь», — подчеркивает и Евгений Никонов.

Как откладывать деньги на пенсию

По мнению участников рынка, в случае с пенсионными накоплениями работает простое правило — «чем раньше начнешь — тем лучше». «Надо приучить себя к регулярным накоплениям еще с первого места работы. По 500–1000 руб. ежемесячно обеспечит достойную пенсию через 35–40 лет. С 30 лет уже надо откладывать по 1000 руб., а с 40 лет — по 4–5 тыс. руб.», — советует эксперт по пенсионным накоплениям УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский. При этом деньги нужно хранить не в ячейке, а инвестировать. Финансовые инструменты следует выбирать исходя из формулы «годовая инфляция плюс 2%», саму стратегию накопления пересматривать раз в полгода-год, а менять ее — раз в несколько лет, перечисляет Звенигородский. «В молодости можно пробовать агрессивные стратегии, после 40 лет стоит сконцентрироваться на сохранении средств», — поясняет он.

Стратегия накопления зависит от уровня доходов и отношения к риску, уточняет исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Людям с низким уровнем доходов и более взвешенным подходом он советует вложения в банковские депозиты, а тем, кто располагает большими средствами — ряд более активных инвестиционных стратегий, например ПИФы и ИИС. «Если человек имеет возможность регулярно откладывать 5–10% дохода, то можно порекомендовать использовать услуги негосударственных пенсионных фондов, которые будут потихоньку наращивать сбережения, защищая их от инфляции», — говорит Якушев.

По мнению независимого финансового советника и доцента Финансового университета Саиды Сулеймановой, начать думать о пенсии нужно, как только появляется стабильный доход и удовлетворены базовые потребности в жилье. «Секрет успешного накопления пенсионного капитала заключается в двух аспектах: времени и капитализации (прироста дохода). С этой точки зрения я бы советовала начинать копить с 27–30 лет, используя комбинированную стратегию: первые 10–15 лет достаточно агрессивную стратегию накопления (в акции, фонды, валюты, вложения в бизнес плюс долгосрочная страховая программа), а в следующие 10–15 лет — умеренно консервативную (рента, облигации, страховые и пенсионные программы)», — заключает она.