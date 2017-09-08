«Сахалин-1» оставят американцам

На каких условиях будет урегулирован спор с Exxon

Россия договорилась об урегулировании спора с Exxon из-за проекта «Сахалин-1», заявил на ВЭФе Владимир Путин. В обмен на отказ от денежных требований американцам обещают продлить проект и расширить участки добычи, выяснил РБК

Фото: Mark Humphrey / AP

Компромисс для Exxon

В рамках урегулирования налогового спора Россия не будет компенсировать ExxonMobil $637 млн, а американская компания признает, что «Сахалин-1» — отдельный проект, по которому продолжает действовать согласованная при его подписании ставка налога на прибыль в 35%. Об этом РБК рассказали два источника: менеджер одной из компаний-акционеров оператора проекта «Сахалин-1» и чиновник, близкий к совету по управлению этим СРП (Соглашение о разделе продукции). Еще один собеседник РБК, близкий к «Роснефти» (владеет 20% в проекте), также слышал о сохранении действующей налоговой ставки в этом проекте.

В обмен на это американцам обещают продлить срок действия СРП. Федеральный чиновник сообщил РБК, что среди условий мирового соглашения обсуждается продление действия лицензии на месторождения Одопту, Чайво и Аркутун-Даги, входящие в «Сахалин-1». Сроки действия лицензий на эти месторождения заканчиваются в середине 2021 года, следует из данных Роснедр.

Собеседники РБК называют два возможных варианта продления сроков этих лицензий: на десять лет с правом еще дважды продлевать на такой же срок (в сумме 30 лет) или единовременно на 30 лет сразу. Такая возможность предусмотрена в действующих условиях проекта «Сахалин-1», говорят федеральный чиновник и чиновник с Дальнего Востока, знакомый с содержанием переговоров. Об обсуждении таких условий урегулирования спора — сохранение налоговой ставки при продлении действия СРП на 10 или 30 лет — знают и два источника, близкие к акционерам «Сахалина-1». А федеральный чиновник добавляет, что ExxonMobil давно просила о продлении срока действия лицензий, поскольку считает проект «Сахалин-1» очень прибыльным и перспективным, и хотела бы продолжать на нем работу.

В рамках урегулирования спора с Exxon обсуждается также внесение изменений в техническую схему разработки месторождений, входящих в «Сахалин-1», которые предусматривают расширение участков и прирост запасов на балансе по итогам доразведки месторождений, говорят федеральный чиновник и менеджер компании-акционера проекта. Но размер расширения и возможного прироста запасов они не раскрывают. Согласовать такие изменения можно только на заседании уполномоченного госоргана по «Сахалину-1», в состав которого входят представители Минэнерго, Минприроды и властей Сахалинской области, говорит один из собеседников РБК.

Глава российского представительства ExxonMobil Гленн Уоллер в конце августа встречался с министром финансов Антоном Силуановым, рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил чиновник, близкий к совету по управлению этим СРП. Через несколько дней после этого он встречался с руководителем Роснедр Евгением Киселевым и обсуждал возможность внесения изменений в лицензионные соглашения, включая расширение участков «Сахалина-1», рассказал РБК чиновник Минприроды (Роснедра входят в состав министерства).

Что такое «Сахалин-1» Соглашение о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», подписанное правительством Российской Федерации и администрацией Сахалинской области с международным консорциумом, вступило в силу в 1996 году со сроком действия 20 лет и возможностью продления (сейчас продлено до 2022 года). Участниками консорциума являются «Роснефть» (доля в проекте — 20%), американская ExxonMobil (30%), индийская ONGC Videsh Ltd (20%) и японская SODECO (30%). Оператором проекта выступает «дочка» Exxon — ExxonNeftegas. Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м природного газа. С начала реализации проекта «Сахалин-1» в российский бюджет перечислено более $13 млрд, из них около $5 млрд — в бюджет Сахалинской области.

Доставка грузов для проекта «Сахалин-1» (Фото: Александр Семенов / ТАСС) Давний спор

В начале 2015 года ExxonNeftegas («дочка» ExxonMobil, оператор «Сахалина-1») потребовала от России вернуть порядка $500 млн, выплаченных в качестве налога на прибыль по проекту «Сахалин-1». Компания посчитала, что переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка налога на прибыль в России снизилась до 20%, а ExxonMobil по условиям СРП продолжала платить налог в 35% прибыли. Но договориться с Россией компания не смогла: Минфин неоднократно отмечал, что иск ExxonMobil основан на избирательном толковании соглашения о разделе продукции в отрыве от других его положений и экономической логики. В марте 2015 года она обратилась в Стокгольмский арбитраж, а сумма претензий увеличилась до $637 млн.

В конце марта 2017 года пресс-служба Минфина сообщила, что Россия готова к внесудебному урегулированию спора с ExxonMobil на «взаимовыгодных» условиях, и процесс в Стокгольме был приостановлен. Ситуация изменилась после того, как 9 марта новый глава ExxonMobil Даррен Вудс встретился с президентом Владимиром Путиным. Налоговый спор по «Сахалину-1» они не обсуждали, говорил тогда представитель президента Дмитрий Песков. Но компромисс обсуждался на встрече Вудса с министром энергетики Александром Новаком и руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным в тот же день, рассказывали источники РБК.

«Несмотря на то что он там обыски организует в наших учреждениях (речь о распоряжении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, бывшего главы ExxonMobil, по проведению обысков в российских представительствах. — РБК), мы разрешаем текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией — ExxonMobil. Там есть конкретные вопросы, в решении которых ExxonMobil заинтересована», — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг, 7 сентября. Он пояснил, что российские власти нашли возможность «учесть интересы» ExxonMobil в налоговом споре, касающемся проекта «Сахалин-1». «Мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы. В самое ближайшее время правительство России объявит об этом», — заявил президент. Но условий урегулирования спора он не назвал.

Соглашаясь на условия России, Exxon в первую очередь решает вопрос стратегического присутствия и своих долгосрочных интересов в России, считает старший аналитик Сбербанк CIB Валерий Нестеров. Сейчас «Сахалин-1» — единственный крупный действующий проект Exxon в России, а компания не может позволить себе игнорировать страну: в ближайшие 20 лет Россия останется ведущим продавцом нефти и газа, объясняет он. Из-за санкций, введенных США в отношении России, Exxon в сентябре 2014 года покинула совместные с «Роснефтью» проекты по освоению российского шельфа на Черном море и в Арктике, а также проекты в Западной Сибири. А на «Сахалин-1» санкции не распространяются, так как проект не подпадает под ограничения США. Расширение ресурсной базы этого проекта, которую сможет осваивать Exxon, по мнению Нестерова, может быть компенсацией за отказ от требования $637 млн. Это неплохое завершение ситуации: Россия демонстрирует, что двери для американского бизнеса остаются открытыми, заключает аналитик.

Буровая установка «Ястреб», построенная в рамках проекта «Сахалин-1» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Быстро окупить «прощенные» $637 млн за счет расширения участков не получится — на ввод нового месторождения необходимо примерно пять лет плюс не меньше времени уйдет на то, чтобы окупить новые инвестиции, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Сроки окупаемости несколько снизятся, если уже построена инфраструктура, но даже в этом случае процесс будет длительным, замечает он. Сколько заработает Exxon в результате продления срока действия лицензий, сказать сложно, но очевидно, что в этом случае компания может отразить бумажную прибыль от переоценки доли в «Сахалине-1» за счет дисконтирования дополнительных денежных потоков, которые придутся на период после 2021 года, заключает эксперт.

Решение на подходе

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, отвечая на вопрос РБК, что условия мирового соглашения с Exxon пока не согласованы. Подписей сторон спора под документом еще нет, подтверждает источник, близкий к совету по управлению этим СРП. Но, по его данным, документ «в финальной стадии» и будет подписан до 24 сентября. До этой даты Exxon и Минфин в марте договорились отложить судебный спор в Стокгольме. «Суда не будет, стороны помирятся до 24 сентября», — сказал он.

«Мы довольно далеко продвинулись в переговорах, нашли пути выхода из кризисной ситуации, сможем рассказать детали позже», — сообщил РБК пресс-секретарь главы Минфина Андрей Лавров. Представитель российского офиса Exxon Ольга Шишкина не ответила на звонки РБК.

Министр природных ресурсов Сергей Донской сказал РБК, что режим СРП содержит процедуру изменения условий проекта с участием комитета по СРП. «У нас есть процедура. Если будут решения, то будем двигаться по ней», — сказал он. Деталей переговоров он комментировать не стал, отметив лишь, что «стороны слышат друг друга». Министр энергетики Александр Новак в разговоре с журналистами в кулуарах ВЭФа лишь отметил, что соглашение правительства России с ExxonMobil ожидается в сентябре.

«Роснефть» также согласовала подходы по урегулированию проблем с ExxonMobil. Окончательное решение за правительством, сказал журналистам в кулуарах ВЭФа глава российской компании Игорь Сечин. «Мы подходы, которые рассматривались, согласовали. Окончательное решение за правительством», — сказал он.