Прикусили языки

Будапешт критически оценил украинский закон об образовании

Правительство Венгрии заявило, что принятый парламентом Украины закон об образовании нарушает права нацменьшинств в стране. Депутаты Госдумы также критикуют его за ущемление прав русскоязычных

Фото: ИнА «Украинское фото»

Украинская Верховная рада на первом после каникул заседании 5 сентября приняла закон об образовании, дав старт реформе отрасли. Он вводит конкурсное назначение директоров школ и повышение зарплат учителям, но при этом ограничивает возможность обучения на языке национальных меньшинств.

12 лет за партой

За реформу проголосовали чуть больше половины депутатов — 255.​ «Образование — это ключ к будущему Украины. Новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев — компетентных, патриотических, открытых миру. Рад, что нам это удалось», — написал президент Петр Порошенко в Facebook, комментируя принятие закона.

Реформа будет проводиться в несколько этапов и окончательно вступит в силу с 2027 года. Согласно положениям принятого Радой закона полное среднее образование на Украине будет длиться 12 лет и состоять из начального длительностью четыре года, базового среднего образования длительностью пять лет (обучение в гимназии) и профильного среднего образования длительностью три года (лицей либо в заведениях профессионального образования), сообщает «Интерфакс-Украина». Обучение в школе дети могут начинать в шесть или семь лет.

Законом определяется, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на языке меньшинства в дошкольных учреждениях и начальной школе. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств будет невозможным. Эта норма заработает с 2018 года. С 2020 года будет отменено преподавание на языках меньшинств и в начальной школе. Таким образом, с 2020 года образование на Украине станет целиком украиноязычным, пишет издание «Страна.ua». По нынешним нормам получение образования на языке нацменьшинств возможно и в средней школе.

Возможность получать образование на своем языке останется только у коренных народов Украины. Их перечень законодательно не закреплен. Как ранее поясняла вице-спикер Рады Оксана Сыроед, русские, как и румыны, болгары, поляки, венгры, не относятся к таковым. Коренными народами, по ее словам, являются лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары.

Язык преткновения

Правительство Венгрии выразило решительный протест в связи с принятием закона. Об этом заявил 6 сентября государственный секретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи. «Это беспрецедентное ограничение прав 150 тыс. этнических венгров, это полностью противоречит Конституции», — заявил Потапи. По словам Потапи, новый закон противоречит прежним обязательствам Украины не ограничивать права венгерского меньшинства. ​

Вопрос языка преподавания министр образования Украины Лилия Гриневич назвала одним из наиболее конфликтных, так как речь шла об обеспечении гарантированного Конституцией права нацменьшинств на обучение на родном языке и одновременно предоставление им возможности овладеть украинским. По ее словам, сначала дети из нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5–9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке, цитирует министра издание «Новое время».

Российские политики негативно комментируют новый украинский закон. Председатель комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников заявил РБК, что конфликт 2014 года на юго-востоке Украины был спровоцирован «отменой регионального статуса русского языка, правда, через день он был восстановлен, но ситуация уже была взорвана». По его словам, представители Госдумы будут поднимать вопрос ущемления прав нацменьшинств на Украине на площадках ООН и Евросоюза. «Украина идет вразрез с мировой практикой», — говорит Калашников.

Недовольство по обе стороны

Реформа образования никак не сочетается с намерением Киева реинтегрировать Донбасс, говорит зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин. По его мнению, реформа образования на Украине грубейшим образом нарушает «право людей на язык». На Украине на 1 сентября 2016 года работало 16 858 школ, ​в подавляющем большинстве обучение ведется на украинском (89,7%), при этом 9,4% приходится на русскоязычные школы (по данным аналитического портала «Слово и дело»).

При этом украинские националисты остались недовольны реформой. Они требовали более кардинальных перемен. Депутаты Рады «узаконили преподавание в дошкольных и средних школьных заведениях за государственный счет на языках нацменьшинств — и все равно, языком ли оккупантов нынешних или бывших: венгерских, польских, румынских», заявила бывший депутат парламента от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион.

Украинский политолог Владимир Фесенко указывает, что коренных изменений реформа не предполагает. «Нет отмены преподавания на языках национальных меньшинств, наоборот, предоставляется возможность их изучения, особенно в районах компактного проживания, но обязательным является изучение и прохождение тестирования на государственном языке, как и в остальных странах мира», — поясняет эксперт. По его оценке, реформа образования — не самый важный пункт в программе примирения Украины и Донбасса.