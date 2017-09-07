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СКР и МВД начали проверку охранников
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СКР и МВД начали проверку охранников
Газета № 148 (2645) (0709) Общество, 06 сен, 12:48
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СКР и МВД начали проверку охранников
Последствия происшествия в ивантеевской школе
Следователи ГСУ СКР и МВД допросили дежурных охранников школы в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу, а также изъяли служебную документацию. В мае этого года охранное предприятие «Берта-2» уже проверяли полицейские и Роструд
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Следователи СК и МВД проверяют среднюю школу №1 в подмосковной Ивантеевке, где во вторник, 5 сентября, ученик 9 «А» класса Михаил П. открыл стрельбу из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. Силовики изучают действия сотрудников частной охранной организации ООО «ЧОП «Берта-2», сообщил РБК источник в следственной группе и подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Берта-2» обслуживает еще 20 школ, дошкольных учреждений и профессиональных училищ на территории Московской области, отметили источники. В самой охранной компании РБК подтвердили факт проверки их деятельности следственными органами. Генеральный директор компании отказался комментировать детали, сославшись на высокую занятость в связи с проходящими проверками.

Согласно базе данных СПАРК, в 2017 году охрану школы осуществляет ООО «ЧОП «Берта-2», сумма контракта составляет 902 тыс. руб. В отношении охранного предприятия в мае этого года МВД уже проводило плановую проверку, в результате которой не было выявлено каких-либо нарушений. В октябре 2016 года частную охранную организацию проверил Роструд. Трудовая инспекция обнаружила нарушение Трудового кодекса в части работы с трудовыми книжками на предприятии.

В скором времени следователи поручат сотрудникам ФГУП «Охрана» Росгвардии проверить законность действий «Берта-2», рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования. «Мы пока таких поручений не получали, но как только они будут, то проведем комплексные мероприятия», — сообщил РБК руководитель службы по взаимодействию со СМИ и общественностью Валерий Грибакин.

Квартиру устроившего стрельбу подростка обыскали следователи и сотрудники полиции. Расследованием уголовного дела о хулиганстве по факту инцидента в школе в Ивантеевке занимается ГСУ Следственного комитета России, говорила РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Стрельба в школе №1 в Ивантеевке произошла 5 сентября. 15-летний Михаил П. пришел на занятия с опозданием и при этом в берцах и длинном плаще. Источники РБК в полиции уточнили, что учитель информатики Людмила Калмыкова сделала Михаилу замечание за его внешний вид. Учитель вывела девятиклассника в коридор, между ними началась ссора. После этого другие ученики услышали хлопки. В результате произошедшего пострадали четыре человека: учитель информатики, а также трое учеников, которые выпрыгнули из окна школы, опасаясь за свою жизнь. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Видео: РБК

Существующая система охраны школ и детских садов сегодня не способна предотвращать подобные случаи, рассказали эксперты РБК. «Никаких особых требований к частным охранным организациям (ЧОО), задействованным в обеспечении безопасности школьных и дошкольных детских учреждений, нет», — заявил РБК соучредитель ЧОО «Витязь» Алексей Калинин.

Единственным законом, регламентирующим охрану, является закон о частной детективной и охранной деятельности, который распространяется на все профильные структуры, уверен он. «Школы на общих основаниях объявляют конкурс на выполнение охранных функций, и, как правило, его выигрывает тот, кто предлагает наименьшую цену услуг. В большинстве случаев это низкоквалифицированные, плохо подготовленные сотрудники, работающие вахтовым методом и проживающие прямо на объекте», — говорит Калинин. По его мнению, закон нуждается в поправках: чтобы пресечь деятельность недобросовестных ЧОО, необходимо внести ограничения на заключение договоров по предоставлению охранных услуг, финансируемых за счет федерального бюджета.

Ситуации со стрельбой в школах можно избежать, если наладить работу психологов на уровне семьи или школьного коллектива, уверен директор Ассоциации международного сотрудничества негосударственных структур безопасности Анатолий Евдокимов. «Охранники действуют строго по договору, в котором обычно определены их обязанности», — рассказал РБК Евдокимов. Как правило, указывает эксперт, в обязанности входят обеспечение контрольно-пропускного режима и порядка, а также охрана имущества.

По мнению директора ассоциации, работать надо с учителями, психологами и детьми. «Сегодня школы и без того закрыты, посторонних не пропускают, периметры охраняются, а вот если ученик этой же школы несет под одеждой оружие, обнаружить его сложно», — говорит Евдокимов. Вопросы охраннику школы в Ивантеевке, уверен Евдокимов, задавать некорректно, так как сам ученик писал о своих намерениях в социальных сетях.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: стрельба , школа , Ивантеевка
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