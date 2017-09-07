О чем говорит полное решение суда по «делу «Башнефти»

Логика Арбитражного суда ставит под сомнение понятие исковой давности и грозит разрушением нормального гражданского оборота

В конце августа Арбитражный суд Республики Башкортостан опубликовал мотивировочную часть решения по иску «Роснефти» к АФК «Система». Еще с момента оглашения решения 23 августа многие с нетерпением ждали возможность узнать, как же суд обоснует удовлетворение беспрецедентных исковых требований.

Уникальные условия

Напомню, что еще в 2014 году государство фактически национализировало эту нефтяную компанию. Было возбуждено уголовное дело о незаконности приватизации предприятий ТЭК Башкирии, а первый заместитель генерального прокурора обратился в Арбитражный суд Москвы с иском об истребовании акций из незаконного владения в пользу Российской Федерации. С момента акционирования и приватизации компании в 1995 году прошло тогда уже 19 лет, в течение которых государству было хорошо известно о том, что его имущество утрачено. Оказалось, что именно Генеральная прокуратура не знала о приватизации, несмотря на то что «Башнефть» неоднократно проверялась контрольными и правоохранительными органами. Уникальность ситуации каждый может при желании проверить на себе, попытавшись обратиться в любой российский суд с иском о делах 20-летней давности.

В ситуации уголовного дела и домашнего ареста своего руководителя Владимира Евтушенкова «Система» выбрала из множества плохих вариантов тот, который казался наилучшим. Компания не стала обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, не воспользовавшись возможностью обжалования и в российских вышестоящих судах, и в международных, где шанс добиться пересмотра был бы существенно выше. Теперь же в решении 2017 года уже без какой-либо проверки делаются выводы со ссылкой на решение 2014 года. Иные многочисленные судебные акты, в том числе обосновывающие возмещение АФК «Система» средств на покупку «Башнефти» ввиду как раз ее добросовестности, судом были отвергнуты.

Экспертиза

Особого интереса в мотивировочной части решения суда достойны выводы, значение которых выходит за рамки дискуссии между юристами. Известно, что, хотя рассматривалось дело о многоаспектных убытках, суд отказал ответчикам в назначении экспертизы, хотя очевидно, что в данном случае были необходимы углубленные знания сразу в нескольких областях экономики и бизнеса, которых, посмею предположить, у суда не было. В решении сказано лишь, что суду и так все понятно и нет необходимости определить «размер экономического эффекта от реорганизации». Это лишает ответчика предоставляемого ему законом права доказывать свою правоту. АФК «Система» в суде и в открытых источниках заявляла, что никаких убытков в принципе не было. Действия ответчика как акционера полностью соответствовали обычной практике подготовки компании к размещению ее акций на Лондонской фондовой бирже (IPO). Это и устранение перекрестного владения акциями, выкуп акций миноритарных акционеров, продажа непрофильных активов, погашение казначейских акций.

В решении есть многократные утверждения о том, что «Система» в период контроля над «Башнефтью» знала, что является недобросовестным владельцем. Но есть все основания в этом сомневаться. Подготовка к размещению акций на бирже идет многие месяцы и даже годы, а еще в начале 2014 года последующее развитие ситуации предвидеть было затруднительно. Поэтому, если данная позиция суда получит поддержку вышестоящих инстанций, это откроет возможность для аналогичных требований как со стороны действующих, так будущих акционеров других российских компаний, которые по данной модели смогут благо объявлять убытками. Особенно опасно, если таким заинтересованным лицом окажется кто-то большой и сильный.

Курс

Первоначальные требования истца составляли 106 млрд руб., затем они были увеличены до 170 млрд со ссылкой на выросший курс доллара. Какое отношение имеют доллары к акциям «Башнефти», номинированным в российских рублях и за них же продаваемым на Московской бирже, понять было решительно невозможно. На память приходит фраза большого знатока российской жизни Виктора Черномырдина: «Аппетит приходит во время беды». В соответствии с Гражданским кодексом России, валютой денежных обязательств в нашей стране является исключительно рубль. Суд Башкирии, соглашаясь с требованиями истца, сформулировал позицию, которая, если она сохранится в дальнейшем, откроет широчайшие возможности для злоупотреблений и позволит лицам, обладающим такой же фантазией, переложить любые валютные риски на плечи других участников гражданского оборота. Суд указал в решении, что деньги, которые «Башнефть» не получила или вынуждена была потратить по вине ответчиков, компания неизбежно потратила бы на приобретение валюты. А так как доллар серьезно подорожал в период с 2014 по 2017 год, то и отвечать за это должны ответчики. Получается, что лицо, пострадавшее от залива квартиры, также сможет увеличивать свои материальные требования при скачках национальной валюты, ссылаясь, что всегда покупает доллары на свободные деньги и вообще собиралось в отпуск за границу. Примеры можно продолжать до полного абсурда.

Знание будущего

Не менее смелым является утверждение суда, что в начале 2014 года АФК «Система» уже должна была предвидеть кризисные явления в экономике, знать о санкциях против России и о предстоящем снижении курса национальной валюты. На мой взгляд, до марта 2014 года никто никаких санкций предполагать не мог, и даже после их введения потребовалось значительное время, чтобы оценить окончательный эффект от всего происходящего. А тот, кто точно бы знал конкретные параметры валютного курса, явно мог бы больше не заниматься никакой другой деятельностью. Все эти выводы в совокупности с фактически отмененной в рамках дела исковой давностью означают полную смерть стабильности гражданского оборота и правовой определенности.

В завершение хотелось бы еще отметить следующее. Корни истории с «Башнефтью» уходят в 1990-е годы, когда огромная государственная собственность не вполне справедливо получила новых собственников. Очевидно, что происходившее тогда было следствием слабости государства и упадка права. Права не просто в техническом смысле как набора неких догм, а того всеобщего справедливого общественного механизма, который является базой существования государства и общества. Многое сделано для того, чтобы наша страна стала правовым государством. Но такие решения, как в «деле «Роснефть» против «Системы», губительны для общества. Они не отдаляют, а наоборот, возвращают нас во времена правового беспредела 1990-х. Хотим ли мы этого? Заинтересовано ли государство в разрушении своего правового фундамента?