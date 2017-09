«Силы тигра» разблокировали Дейр-эз-Зор

Сирийская армия нанесла новый удар по ИГ

Армия Сирии при поддержке ВКС России сняла трехлетнюю блокаду с города Дейр-эз-Зор. Москва и Дамаск называют операцию «важным шагом» в освобождении страны от ИГ. Из крупных городов в руках террористов остается только Ракка

Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Тигры» в Дейр-эз-Зоре

Во вторник, 5 сентября, правительственные войска Сирии вместе с союзными силами прорвали длившуюся более трех лет блокаду Дейр-эз-Зора. В 2014 году территории вокруг города и его юго-восточные кварталы были захвачены ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Большая часть города, а также военный аэродром продолжали находиться под защитой гарнизона правительственной армии — 137-й бригады ВС Сирии в составе 4 тыс. человек (по данным на конец 2016 года).

Доставка продовольствия и боеприпасов военным и мирным жителям осуществлялась только по воздуху. К сентябрю этого года в городе продолжали находиться около 94 тыс. жителей.

После окончательного освобождения Дейр-эз-Зора у ИГ в Сирии останется только один крупный населенный пункт — Ракка, самопровозглашенная столица «халифата».

​Сразу после снятия блокады президент Сирии Башар Асад по телефону поздравил с победой командиров, участвовавших в операции. Он отметил мужество защитников города, которые, «несмотря на малочисленность», смогли защитить мирных граждан» от террористов, передает слова президента SANA.

В тот же день президент России Владимир Путин направил Асаду телеграмму, в которой поздравил его с успехом операции, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин «дал высокую оценку этой стратегической победе», которая является «важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма».

Штурм города возглавили «Силы тигра» (подразделение специального назначения сирийской армии) при активной поддержке ВКС России. Правительственные силы наступали с запада с середины августа. Экстремисты не смогли остановить прорыв сирийских войск, хотя массово использовали заминированные автомобили под управлением террористов-смертников. Всего, согласно данным Минобороны России, штурмовые отряды сирийской армии уничтожили более 50 «джихад-мобилей» террористов. Следующим этапом операции, как отмечает издание ِAl-Masdar, станет развитие наступления в сторону аэродрома Дейр-эз-Зора, также заблокированного экстремистами, и на подконтрольные ИГ юго-восточные кварталы города.

Российская помощь

Прорвать оборону террористов на подступах к городу сирийской армии помогла работа российской авиации и массированные ракетные удары по террористам, сообщило Минобороны. Утром 5 сентября фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота из акватории Средиземного моря произвел удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков недалеко от Дейр-эз-Зора по окрестностям населенного пункта Эш-Шула. Как говорится в сообщении Минобороны, обстрелу подверглись укрепления и объекты ИГ, удерживаемые в основном боевиками — выходцами из России и стран СНГ. «Были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков», — сообщило ведомство. Российская авиация за сутки совершила 80 боевых вылетов, 70 террористов были убиты и ранены.

Развитие наступления на Дейр-эз-Зор стало возможным после освобождения от экстремистов в середине августа населенного пункта Эс-Сухне на востоке соседней провинции Хомс. Взятие города позволило войскам Асада загнать часть игиловцев в два крупных анклава в Центральной Сирии, затем зачистить эти территории, обеспечив безопасность тыла, и начать развивать операцию в сторону Дейр-эз-Зора.

В начале года перспективы деблокирования Дейр-эз-Зора были неясны. В январе—феврале ИГ удалось разбить силы правительственных войск на две части: одна оказалась заблокированной на территории аэродрома, другая продолжала удерживать большую часть города. Сирийской армии удалось сохранить эти позиции до начала операции по освобождению города. «Если бы тогда игиловцы захватили весь Дейр-эз-Зор, неизвестно, кому бы он принадлежал сейчас. Но гарнизон устоял, с тех пор прорыв блокады стал лишь вопросом времени», — отметил старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Эксперт уверен: окончательная зачистка Дейр-эз-Зора от исламистов завершится в ближайшее время, после чего наступление на ИГ продолжится, в частности вдоль Евфрата. «Существование ИГ не как идеологического, но как политического проекта подходит к концу, и вопрос теперь в том, кто освободит какие части Сирии и когда», — заключил Исаев.

Борьбу с экстремистами ИГ ведут и поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF), преимущественно состоящие из курдских отрядов. Все силы SDF на данный момент направлены на штурм самопровозглашенной столицы ИГ в Сирии — Ракки, осаду которой курдские отряды ведут уже несколько месяцев. Ранее эксперты Institute for the Study of War​ указывали на то, что Дамаск, Москва и Тегеран развивают активное наступление на восток, чтобы как можно быстрее разместить правительственные войска вдоль правого берега реки Евфрат и тем самым заблокировать продвижение туда отрядов SDF, если последние пойдут на Дейр-эз-Зор после взятия Ракки.​