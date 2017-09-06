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Как изменить отношение россиян к реформам
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Как изменить отношение россиян к реформам
Газета № 147 (2644) (0609) Политика, 05 сен, 17:28
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Александр Аузан Как изменить отношение россиян к реформам
Значительная часть населения готова к переменам и понимает, что для развития страны нужно «идти на сделки», выбирая одни цели и отказываясь от других — менее значимых в данный момент

РБК продолжает публикацию совместных материалов с проектом «Россия будущего: 2017–2035». Цель проекта, который реализуется Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с Министерством экономического развития, — очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить.
 

Тезис «культура имеет значение», то есть влияет на экономический рост и состояние институтов, завоевывает свои позиции как в академических, так и в управленческих кругах, несмотря на свою относительную молодость. Есть четкая связь между социокультурными характеристиками общества и скоростью и общей успешностью проведения реформ; наблюдается влияние социокультурного разнообразия на производительность труда, инновационную и предпринимательскую активность. Общества, где больше распространен индивидуализм, понимаемый как самостоятельность в принятии решений, при прочих равных, способны более эффективно наращивать темпы экономического роста, у них лучше получается проводить масштабные реформы государственного аппарата. Страх перед неопределенностью, напротив, затрудняет проведение любых изменений без дополнительных усилий, направленных на информационное освещение срочности и необходимости реформ.

Широко распространено представление о культуре как о барьере для модернизации. Но в том-то и дело, что культура превращается в тормоз, когда модернизация не учитывает саму культуру и базовые мотивы поведения людей, которыми те руководствуются в рутинных ежедневных процессах.

Тем не менее и опыт проведенных успешных модернизаций, и исследование, которое мы провели для ЦСР, демонстрируют необходимость и — что главное — возможность конструирования особых промежуточных институтов, способных использовать социокультурные характеристики населения и воздействовать на них на понятном им языке, в знакомой им оболочке.

Поддержка изменений

Те или иные сочетания ценностей и поведенческих установок способствуют или препятствуют развитию предлагаемых реформами институтов. На основе анализа ценностных установок, свойственных россиянам, нам удалось выявить три устойчивых кластера, по-разному относящихся к потенциальным реформам.

В группу поддержки реформ «снизу», эффективность которых подразумевает активное участие граждан, вошли 24% опрошенных. Ее члены характеризуются наибольшей склонностью к переменам, умеренным институциональным доверием к государству, высокой гражданской активностью и убежденностью, что ключевой фактор успеха — не удача и связи, а усердный труд. В этой группе больше людей в возрасте до 45 лет, граждан с высоким доходом и жителей крупных городов.

Группа поддержки реформ «сверху» (этот путь предполагает высокое институциональное доверие государству) насчитывает 47% опрошенных. Ее члены характеризуются скорее осторожным отношением к переменам, умеренной гражданской активностью, крайне высоким доверием государству и незначительно преобладающим мнением, что усердный труд важнее удачи и связей. В этой группе больше людей старше 60 лет, граждан со средним доходом и жителей сельских поселений.

Члены группы критического отношения к реформам (28%) крайне осторожно относятся к переменам, обладают низким институциональным доверием к государству, сравнительно низкой гражданской активностью и убежденностью, что ключевые факторы успеха — удача и связи, а не усердный труд. В этой группе больше доля людей в возрасте 45–60 лет и лиц с низким уровнем дохода, а также жителей средних городов.

Однако в целом при всех различиях наблюдается несколько точек согласия насчет первоочередных задач, которые необходимо реализовать в стране в ближайшие 10–15 лет.

Значительная часть россиян уверены, что нам срочно нужно добиться снижения уровня коррупции (43%), повысить темпы экономического роста (42%) и удобства проживания в городах и селах (40%), а также снизить уровни преступности (38%) и социального неравенства (37%). Причем ради достижения этих целей респонденты готовы отложить проведение реформ, направленных на повышение престижа страны в мире (25%), вовлечение граждан в процесс принятия государственных решений (23%), усиление технологического лидерства страны (20%) и сплочение граждан страны вокруг общих целей и идеалов (19%).

Подобные предпочтения россиян относительно наиболее и наименее приоритетных задач можно интерпретировать в категориях «разменов»: от чего прежде всего готов отказаться гражданин, чтобы максимально повысить шансы на реализацию самой приоритетной для него задачи. Самыми популярными формулами размена являются следующие: ради «снижения уровня коррупции» 12,8% респондентов готовы поступиться амбициями по «повышению престижа страны в мире», ради «повышения темпов экономического роста» 12% могут отказаться от «вовлечения граждан в процесс принятия государственных решений», ради «повышения комфорта и удобства проживания в городах и селах» 11,6% также готовы отложить «повышение престижа страны в мире».

Удивительно, но даже те 28% граждан, которые не хотят реформ, в целом осознают их неизбежность. Остается вопрос о том, как готовить «консерваторов» к практически неизбежным реформам. Одним из институтов, позволяющих постепенно менять установки населения, является налоговая система.

Ценности и налоги​

Как правило, при обсуждении темы налогообложения игнорируется важнейшая и основополагающая его функция, а именно политическая, которая обусловлена сущностью налогов в рамках теории общественного договора как цены, уплачиваемой гражданами для получения доступа к «корзине» общественных благ.

Однако именно политическая функция налогов в России работает слабо, в первую очередь из-за самой конструкции бюджетно-налоговой системы. Российские граждане не получают достаточно информации о соотношении уровня собственного налогообложения со стоимостью потребляемых ими государственных услуг. Как следствие, в обществе преобладают ценности получателей, заинтересованных в максимизации услуг и благ от государства; слабо проявляются стремления к самостоятельности, опоре на собственный труд и предпринимательскую деятельность, а также готовность брать на себя ответственность за принятие решений и участие в жизни государства.

Налоговая система с развитой политической функцией, например возможностью «голосовать» налоговым рублем, напротив, создает в обществе условия для успешного проведения реформ и укоренения их результатов, формируя предпосылки для:

— инновационного развития (высокий индивидуализм, сравнительно более низкое избегание неопределенности, наращивание бриджингового социального капитала, уравновешивающего бондинговый);

— большей восприимчивости к реформам (более низкая дистанция от власти и избегание неопределенности, рост институционального доверия);

— ускорения экономической динамики (наращивание индивидуализма, долгосрочной ориентации, бриджингового социального капитала).

Важно, что эти эффекты достигаются относительно быстро, в результате нескольких лет регулярной практики. Таким образом, реформа налоговой системы, в которой гражданин осознанно уплачивает свои налоги, приводит к росту восприимчивости изменений и реформ.

Наше исследование показало, что отношение к возможным реформам у нас в стране гораздо менее плоское и отрицательное, чем об этом привыкли думать. Значительная часть населения готова к переменам, но требует четких объяснений, подкрепленных делами. Граждане хорошо осознают, что для развития страны нужно расставлять приоритеты, идти на «размены» и «сделки». При этом стратегии имплементации реформ могут и должны различаться в зависимости от регионов и социокультурных установок их жителей. Кроме того, нужно применять промежуточные институты, которые позволяют уже в обозримой перспективе менять отношение граждан к изменениям и реформам. Это не так просто, но вполне посильно.

Об авторах
Александр Аузан Декан экономического факультета МГУ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , структурные реформы , Опрос
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