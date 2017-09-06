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Российские вузы остались в хвосте
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Российские вузы остались в хвосте
Газета № 147 (2644) (0609) Общество, 05 сен, 16:22
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Российские вузы остались в хвосте
Опубликован международный рейтинг университетов 2017 года
В первую сотню авторитетного международного рейтинга вузов по версии Times Higher Education не попал ни один российский университет. Самую высокую строчку занял МГУ — 194-е место. Всего в топ-1000 вошло 18 отечественных вузов
Главное здание МГУ (Фото: Роман Вуколов / ТАСС)

Стабильный рост

Издание Times Higher Education (THE) опубликовало 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира. В него вошла тысяча вузов из 77 стран. Ни одно российское высшее учебное заведение не попало в первую сотню, но всего в список THE вошло 18 отечественных университетов. Лидер — Московский университет им. Ломоносова, занявший 194-ю строчку, по сравнению с 2016 годом он потерял шесть позиций. На втором месте Московский физико-технический институт (МФТИ), попавший в промежуток 251–300, а на третьем — Томский политехнический университет (ТПУ) в первой половине четвертой сотни. Оба вуза улучшили свои результаты — в 2016 году МФТИ был в промежутке 301–350, а ТПУ — 501–600.

Директор по развитию Московского физико-технического института Виталий Баган объяснил РБК, за счет чего МФТИ четвертый год подряд улучшает свои показатели. «На рост влияет, например, актуализация образовательных программ и исследований со стратегией научно-технологического развития России, — рассказывает Баган. — В институте открываются лаборатории, занимающиеся новыми перспективными тематиками — редактированием генома и исследованиями в области искусственного интеллекта, эти лаборатории не могут с первого года показывать хороший результат, они постепенно повышают эффективность работы. К тому же в магистратуре запущены образовательные программы по технологическому предпринимательству и квантовым технологиям, создаются комфортные условия для работы и обучения иностранцев». По словам директора по развитию, эти изменения дают не моментальный, но стабильный эффект.

«Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает», — приведены слова шеф-редактора международного рейтинга THE Фила Бэйти в пресс-релизе, поступившем в редакцию РБК.

Четвертое место среди российских вузов заняла столичная Высшая школа экономики (351–400). В промежутке между 401-м и 500-м местами расположилось четыре отечественных университета: Казанский федеральный, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва), Новосибирский государственный университет (НГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Рейтинг THE — один из самых известных и котируемых международных рейтингов. На него, а также на рейтинг QS Quacquarelli Symonds и The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ориентирован проект по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100».

Авторы Times Higher Education уверены, что для российских вузов это хорошие показатели. «Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает», — приведены слова шеф-редактора международного рейтинга THE Фила Бэйти в пресс-релизе, поступившем в редакцию РБК.

В то же время МГУ имени Ломоносова «просел» на шесть позиций. И у такого падения есть вполне объективные причины. «Этот рейтинг самый сложный, у него самая неблагоприятная для нас система подсчета цитирования», — заметил проректор МГУ Алексей Хохлов. Он сообщил, что МГУ четвертый год входит во вторую сотню рейтинга THE. В двух других рейтингах «большой тройки» — QS и ARWU — МГУ находится в первой сотне. «Такие рейтинги важны. Они позволяют выявить слабые места и работать над ними. Мы принимаем во внимание их результаты», — указал Хохлов.

Западные вузы традиционно занимают верхние позиции. Первое место в рейтинге, как и год назад, занял Оксфордский университет. Вторую позицию также занял британский Кембриджский университет. Следующие пять мест занимают представители высшей школы США: Калифорнийский технологический институт, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Гарвард и Принстон. На восьмой строчке — Имперский колледж Лондона, на девятой — Чикагский университет, а десятую поделили Цюрихский и Пенсильванский университеты. ​Свои позиции улучшили азиатские университеты, отмечает THE. Например, национальный университет Сингапура занял 22-е место. Китайских вузов в первой тридцатке два.

Влиятельная тройка

«Рейтинг THE — один из самых авторитетных международных рейтингов», — сообщил РБК Виталий Баган. В пресс-релизе говорится, что процедура составления рейтинга THE прошла независимую аудиторскую проверку PricewaterhouseCooper. THE оценивает университеты по пяти критериям: доход от производственной деятельности, преподавание или среда обучения, исследования, цитируемость или влиятельность исследований, а также международное взаимодействие. По словам начальника стратегического управления МФТИ, на три основных рейтинга THE, QS Quacquarelli Symonds и The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ориентирован отечественный проект по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100».

Организаторы российского «5-100» довольны результатами. Из 18 вузов, вошедших в рейтинг, 12 — участники проекта. «Именно благодаря университетам, участвующим в проекте, Россия расширила свое представительство в наиболее высоких рейтинговых диапазонах», — сообщают представители «5-100», обращая внимание на рост МФТИ, ТПУ и др. Дело в том, что попадание в THE для вуза означает хорошее финансирование. В конце августа Минобрнауки разместило на портале раскрытия правовой информации regulation.gov.ru информацию об увеличении финансирования «5-100». Оно должно вырасти в 2018–2020 годах с 34,8 млрд до 43,5 млрд руб.

Из вузов, вошедших в рейтинг, в проекте не участвуют МГУ, СПбГУ, Новосибирский государственный технический университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Саратовский национальный исследовательский государственный университет и Южный федеральный университет.

Автор: Полина Звездина.
Теги: рейтинг , МГУ , СПбГУ , университеты
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