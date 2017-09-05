Месяц спекуляций

Как изменятся курсы доллара и евро к концу сентября

В сентябре курс рубля к доллару и евро будет зависеть от спроса на ОФЗ со стороны иностранцев, а также от решения Банка России по ключевой ставке, считают опрошенные финансисты. Какими будут курсы доллара и евро к концу месяца?

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В сентябре на динамику курса рубля к доллару и евро будет влиять прежде всего изменение спроса на рублевые активы со стороны инвесторов, риторика Банка России с намеками на дальнейшую денежно-кредитную политику, а также ситуация на нефтяном рынке. Именно эти факторы получили наибольшее количество высших оценок (по пятибалльной системе, где 1 — слабое влияние, 5 — сильное) от аналитиков, опрошенных РБК (см. инфографику).

В начале осени рубль будет получать поддержку от притока средств иностранных инвесторов в российские долговые бумаги, говорит начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин. Значительная часть этих средств будет приходиться на операции carry trade (спекулятивная стратегия, основанная на разнице процентных ставок в разных странах). «Спрос на государственные бумаги за последний месяц идет со стороны самых разных групп иностранных инвесторов — многие за время паузы в снижении ключевой ставки Банка России наращивают позиции в ОФЗ, поскольку прогнозы аналитиков указывают на более активные действия Центробанка по смягчению монетарной политики этой осенью», — подчеркивает эксперт.

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков также считает, что в сентябре иностранные спекулянты активизируются, стремясь получить максимум прибыли в преддверии снижения ключевой ставки ЦБ. На этом фоне риторика Центробанка о дальнейших действиях в сфере монетарной политики, а также само его заседание 15 сентября будут играть особую роль в динамике рубля в этом месяце.

«Замедление инфляции до 3,4% в августе предоставляет большие возможности регулятору для более агрессивного снижения ставки. Соответственно, это повышает интерес спекулянтов к российским долговым инструментам в краткосрочной перспективе», — говорит он.

По наблюдениям эксперта, последние размещения ОФЗ в августе, на которых спрос превысил предложение в три раза, свидетельствовали о том, что инвесторы согласны на уменьшение доходности, так как формула «ставка минус инфляция» сохраняет за рублем статус высокодоходной валюты. В этой связи иностранные участники рынка могут продолжить совершать сделки в рамках carry trade даже после смягчения монетарной политики на заседании 15 сентября, предполагает Кочетков. По оценкам старшего аналитика ИК «Атон» Якова Яковлева, с учетом паузы в снижении ставки на предыдущем заседании 28 июля регулятор может опустить в сентябре ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.

Новости нефтяного рынка — выход еженедельной статистики по запасам нефти в США и данные о выполнении договоренностей по сокращению нефтедобычи в рамках формата ОПЕК+ — также будут влиять на курс рубля к доллару и евро в сентябре, говорит эксперт ФГ «БКС» Иван Копейкин.

Запасы нефти в США сокращаются уже два месяца подряд. По данным Управления по энергетической информации США, на предыдущей неделе, завершившейся 25 августа, объем нефтяных резервов в стране уменьшился на 5,392 млн барр., до 457,8 млн барр., тогда как аналитики Thomson Reuters ожидали снижения запасов сырой нефти только на 1,908 млн барр. Сохранение такой динамики в сентябре способно поддержать цены на нефть и, соответственно, курс рубля. В противном случае стоимость нефти пойдет вниз, способствуя ослаблению российской валюты. Аналогичный эффект на курс рубля могут оказать сообщения в СМИ о слабой дисциплине участников ОПЕК+ в выполнении договоренностей о сокращении нефтедобычи примерно на 1,8 млн барр. в сутки до конца марта 2018 года, отмечают опрошенные РБК эксперты. В понедельник, 4 сентября, стоимость барреля Brent на лондонской бирже ICE к 18:00 мск составляла $52,65.

Важным фактором для рубля — в частности, для его курса к евро — станет заседание Европейского центробанка, которое состоится 7 сентября. Инвесторы будут ловить намеки от ЕЦБ на сворачивание программы количественного смягчения (QE) и ужесточение монетарной политики, что будет способствовать укреплению евро к большинству мировых валют, включая рубль. «ЕЦБ может досрочно свернуть программу количественного смягчения, ранее были намеки, что это может произойти в сентябре. Сейчас евро растет против доллара на фоне хороших макроэкономических данных, что является поводом к сворачиванию программы», — объясняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Впрочем, даже если ЕЦБ решит повременить с приостановкой программы QE, рубль все равно ослабеет к евро по итогам заседания европейского регулятора, утверждает аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. Такая реакция будет обусловлена тем, что последние несколько месяцев курс евро рос опережающими темпами, укрепляясь к доллару. «Если пара евро/доллар начнет назревшее снижение по результатам выступления главы ЕЦБ Марио Драги, то начнется общий тренд на уход от риска на всех рынках, будет падать и рубль», — комментирует эксперт. При этом финансисты не ждут каких-либо конкретных действий от других зарубежных регуляторов — Нацбанка Швейцарии и ФРС США, заседания которых также состоятся в сентябре.

На динамику валютных курсов в сентябре будут оказывать значительное влияние и возросшие геополитические риски, связанные с ухудшением отношений между США и Россией, а также обострением ситуации на Корейском полуострове, сходятся во мнении опрошенные аналитики.

2 сентября в здании российского генконсульства в Сан-Франциско и в торгпредствах России в Вашингтоне и Нью-Йорке прошли обыски — так Вашингтон ответил на решение Москвы сократить количество американских дипломатов в России. Из-за намерения американских спецслужб осмотреть помещения дипломатических объектов Россия вручила ноту протеста посланнику посольства США в Москве. А Северная Корея 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, что вызвало резко негативную реакцию мирового сообщества. Все это создает дополнительные риски для рубля, убежден Георгий Ващенко.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 29 сентября, курс доллара будет находиться в диапазоне 58,7–59,6 руб., евро — 68,5–69,3 руб. На момент публикации прогноза 4 сентября доллар на Московской бирже торговался у отметки 57,7 руб., евро — 68,8 руб.