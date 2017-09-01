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Консульское уравнение
Газета № 144 (2641) (0109) 00:20
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Консульское уравнение
США ответили на сокращение дипмиссии в России
США заявили, что России необходимо закрыть ряд своих дипломатических представительств на территории Америки. Эксперты прогнозируют ускорение деградации двусторонних отношений
Генеральное консульство России в Сан-Франциско   (Фото: Josh Edelson / AFP)

​​Расставание с Сан-Франциско

31 августа Вашингтон потребовал от российского правительства закрыть генконсульство в Сан-Франциско, один из отделов посольства в Вашингтоне, а также один из отделов консульства в Нью-Йорке. Прекратить их работу необходимо к 2 сентября, говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента США заявлении представителя ведомства Хизер Науэрт. Американская сторона выставила требования, поясняет она, «соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона».

В том же заявлении сообщается, что Госдепартамент выполнил требование России от 28 июля и сократил свой дипперсонал в России. Москва потребовала сократить его на 755 человек (до 455), после того как в США был принят закон, позволяющий ужесточить санкции в отношении Москвы, чему предшествовала высылка из США 35 российских дипломатов и закрытие доступа к двум посольским резиденциям.

Как указано в сообщении Госдепартамента, у России и США останется равное количество консульств — по три. США в России были представлены консульствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, Россия в США — в Сан-Франциско, Хьюстоне, Сиэтле, Нью-Йорке и консульским отделом в Вашингтоне.

Неравенство в численности дипломатических и консульских отделений сохранится, отметил Госдепартамент. «Мы решили разрешить российскому правительству сохранить некоторые отделения, чтобы приостановить закручивание спирали в наших отношениях», — отметило внешнеполитическое ведомство США. Высокопоставленный представитель администрации США заявил «РИА Новости», что Вашингтон не высылает российских дипломатов, речь идет только о закрытии зданий.

31 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону проинформировал о принятых мерах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Накануне, 31 августа же Анатолий Антонов, новый посол России в США, прибыл в Вашингтон. В интервью «Коммерсанту», данном накануне отъезда, он выражал надежду на улучшение отношений между странами. Его слова выражали позицию президента России Владимира Путина, сказал журналистам в четверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Удар по «американским простым гражданам»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что США, закрывая генконсульство в Сан-Франциско, пытаются таким образом «сохранить лицо». «Поступая так, они больше вредят своим гражданам. Не так много россиян постоянно проживают в США и пользуются услугами консульских учреждений. При всем уважении к этой стране, мало кто [из России] в Америку ездит. У нас туристические потоки идут в Европу, в южные страны, Китай, Индонезию», — отметил он.

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«Во-первых, это очередной недружественный шаг [по отношению к России], — сказал РБК заместитель российского генерального консула в Сан-Франциско Андрей Варламов. — Во-вторых, своим действием американские власти создают трудности не только для российских граждан, которые проживают в нашем консульском округе, но и для огромного количества американских граждан. За прошлый год мы выдали более 16 тыс. туристических виз американским гражданам, которые посещали Россию. Получается, удар не только по Российской Федерации, но по американским простым гражданам». Варламов добавил, что пока ему неизвестно, когда состоится закрытие консульства.

По состоянию на 2009 год на консульском учете в США стояли 80–85 тыс. человек, в 2015 году — уже 108 тыс. Консульства работают как с гражданами представляемого государства, так и с местными жителями. Для россиян консульства оказывают правовую, информационную и прочую поддержку, осуществляют нотариальное заверение документов. Кроме того, консульства ведут культурно-просветительскую работу и выступают представителями государства на уровне своих округов.

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Американцам консульства выдают визы на посещение России. По данным консульского департамента МИД России, в 2016 году российские дипломатические представительства и консульские учреждения выдали в США 46,2 тыс. виз.

Дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ в две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде. В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в московском Серебряном Бору. Владимир Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге российской столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также ​​объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Ответ ограниченного действия

Сергей Лавров в разговоре с Тиллерсоном сообщил, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего сообщат реакцию. В заявлении Госдепартамента говорится, что там также готовы к ответным мерам в случае необходимости. «Убежден, что ответ необходим. И, повторю, в этом случае он вполне может быть не симметричным. Но чувствительным», — прокомментировал решение США председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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«Принятые 31 августа меры вряд ли станут точкой в конфликте. Россия предупреждала об ответе на американские шаги, и он, скорее всего, последует», — сказал РБК директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. «На этот ответ американцы придумают какой-то свой. И так далее. Отношения будут деградировать по формальным показателям — вслед за деградацией по существу, которая продолжается», — заключает эксперт.

С формальной точки зрения американцев трудно упрекнуть — они скопировали российское решение по «восстановлению паритета» во взаимном дипломатическом представительстве, полагает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. «Если Россия настояла на паритете по числу сотрудников, работающих в представительствах, то США выдвинули принцип паритета по количеству самих дипломатических объектов. Это примерно то же самое, что и в контроле над стратегическими вооружениями: можно считать боеголовки, а можно — носители», — объясняет эксперт. «Пострадавшими окажутся граждане обеих стран — и американцы, которым теперь будет труднее получать визы для поездок в Россию, и россияне — как приезжающие в Америку, так и постоянно в ней проживающие. Например, могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий и других пособий россиянам, находящимся в США на ПМЖ, сложности с получением новых паспортов». «Самое же существенное — решение США показывает, что отношения продолжают ухудшаться, несмотря на сдержанность риторики лидеров двух стран и попытки наладить сотрудничество по конкретным вопросам. Не думаю, что Россия будет еще больше повышать ставки в этой игре — ведь так дело в итоге может дойти и до разрыва дипломатических отношений, в чем ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы», — заключает эксперт.

Меры Вашингтона могут расцениваться как «ограниченные ответные действия», цель которых — предотвратить ухудшение отношений и отойти от дипломатии, основанной на ответных действиях и санкциях, сказал РБК Роберт Легвольд, почетный профессор Колумбийского университета.

Дипломатия, основанная на ответных мерах, нецелесообразна, считает Харлан Уллман, старший советник Атлантического совета. По его мнению, сделанный Вашингтоном шаг навредит как России, так и США. «У обеих стран есть важные взаимные интересы. Возможно, Тиллерсон и Лавров должны определиться, что можно и что нельзя делать в данной ситуации», — полагает он.

Авторы: Полина Химшиашвили, Павел Кошкин.
При участии: Георгий Макаренко, Галина Казакулова.
Теги: санкции , США , Вашингтон , Сергей Лавров , Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп , генконсульство России ...
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