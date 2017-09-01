«Россетям» окажет услугу ЖКХ

Павел Ливинский возглавит одну из крупнейших энергокомпаний

Правительство порекомендует назначить главой оператора энергосетей России — компании «Россети» — руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского. Отставку нынешнему гендиректору — Олегу Бударгину прочили уже несколько лет

Павел Ливинский (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителем департамента ЖКХ Москвы Павлом Ливинским заявил, что правительство решило рекомендовать его на пост нового гендиректора «Россетей», передает «Интерфакс». Ливинский должен вступить в должность после того, как пройдет совет директоров компании, уточнил Медведев. Представитель «Россетей» не стал комментировать РБК, когда состоится совет директоров по выбору гендиректора.

Премьер отметил, что «Россети» имеют большое значение для российской экономики, а также указал на то, что у Ливинского уже есть опыт работы в энергетической сфере (с 2006 по 2013 год он был замгендиректора в Московской городской электросетевой компании, а позже возглавил ОАО «Объединенная энергетическая компания»). С 2013 года Ливинский возглавлял департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. В марте 2017 года этот департамент объединили с департаментом ЖКХ и благоустройства, после чего Ливинский стал главой объединенного департамента. Ливинский отказался от комментариев.

Источники РБК говорят, что к нынешнему гендиректору «Россетей» Олегу Бударгину, который в июне 2013 года возглавил компанию, накопилось много вопросов. Одна из проблем как раз связана с Москвой, говорит один из них. «Россети» давно хотели консолидировать столичный сетевой комплекс, поглотив принадлежащую городу ОЭК, эта тема обсуждалась в 2013 году, но осенью 2015 года было объявлено о том, что консолидация заморожена. Из-за проблем со сделкой у города была «небольшая война» с МОЭСКом, «дочкой» «Россетей», говорит человек, работавший тогда федеральным чиновником. Москва занижала выручку МОЭСКу (выручка зависит от тарифа, а тариф устанавливается городом исходя из годовой инвестпрограммы компании. — РБК), добавляет знакомый Бударгина. Возможно, с этим конфликтом связано и назначение человека из Московского энергокомплекса, предполагает он.

Кроме того, публично известно о двух конфликтах Бударгина — с предправления ФСК (крупнейшая «дочка» «Россетей») Андреем Муровым и главным исполнительным директором «Роснефти» и председателем совета директоров «Интер РАО» Игорем Сечиным, напоминает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр. Несмотря на то что «Россети» — материнская компания ФСК, две компании, по сути, управлялись самостоятельно. Бударгин лоббировал идею консолидации сетевого комплекса и упрощения управления, что лишило бы ФСК независимости, а Муров этому сопротивлялся. ​Муров — человек Сечина, говорит федеральный чиновник. Весной 2015 года Сечин и предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук предложили президенту Владимиру Путину спасти «дочку» «Россетей» — «Ленэнерго», у которой зависли деньги в банке «Таврический», средства на спасение должен был предоставить «Роснефтегаз». В результате «Россети» потеряли бы контроль не только над «Ленэнерго», но и над своей крупнейшей распределительной компаний — МОЭСКом. Бударгин компании не отдал — Путин поддержал его альтернативный план докапитализировать «Ленэнерго» за счет ОФЗ.

В последние два года ситуация в «Россетях» только улучшалась: компания сократила операционные затраты, увеличила прибыль, стала выплачивать дивиденды, перечисляет Скляр. Но слухи об отставке Бударгина ходили уже несколько лет, хотя до сих пор ему удавалось сохранить кресло. «Олег Михайлович — искусный аппаратчик», — вспоминает в разговоре с РБК федеральный чиновник. Конечно, Бударгина сильно нервировали регулярные попытки его уволить, работать в такой ситуации было тяжело, говорит знакомый топ-менеджера. Сейчас Бударгин выглядит довольным, сказал РБК человек, который недавно с ним общался. По его информации, Бударгин пойдет на повышение. Но куда именно, источник РБК не знает.

Первоначально на пост главы «Россетей» рассматривали зампреда правления ВЭБа Михаила Полубояринова, но этот вариант был отброшен еще в июне, рассказали РБК два федеральных чиновника. Тогда Полубояринова принял Путин, но не согласовал назначение. В результате, по словам одного из источников, Полубояринов только возглавит совет директоров ее «дочки» ФСК.

Павел Ливинский — потомственный энергетик: его отец Анатолий Ливинский работал в РАО «ЕЭС» и курировал сервисное направление. Назначение Ливинского лоббировал президент ЦСКА Евгений Гинер, у которого хорошие отношения и с Бударгиным («Россети» — спонсор ЦСКА), говорит федеральный чиновник. Очевидно, что Ливинского поддерживал и мэр Москвы Сергей Собянин, говорит другой источник. С Гинером связаться не удалось. ​

«Россети» были созданы в 2013 году путем слияния ФСК и Холдинга МРСК, управлявшего магистральными распределительными сетями. «Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 496 подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА.

Вряд ли после смены руководства в «Россетях» что-то кардинально изменится, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: стратегия развития электросетевого комплекса утверждена правительством и не зависит от того, кто возглавляет компанию. Смены руководства в дочерних компаниях накануне отопительного сезона он также не ожидает. Но отставка Бударгина позволит ФСК стать более самостоятельной: новый глава «Россетей» в совет директоров крупнейшей «дочки» не номинирован, напоминает Скляр.