Зарплата на языке вертится

На какие доходы могут рассчитывать полиглоты

Владение дополнительным иностранным языком помимо английского может увеличить зарплату соискателя на 8–48%, следует из данных HeadHunter. Какой язык нужно учить, чтобы зарабатывать больше и во сколько это обойдется?

Фото: bogusfreak для РБК

Знание иностранного языка на высоком уровне позволяет соискателю повысить свои зарплатные ожидания при поиске работы. Об этом свидетельствуют результаты ​исследования, проведенного интернет-рекрутером HeadHunter.ru по просьбе РБК. Эксперты компании проанализировали 70 704 резюме кандидатов, готовых проходить собеседование на том или ином иностранном языке в профессиональной области «Высший менеджмент».

В выборку вошли 13 языков: девять, входящих в список самых влиятельных мировых языков Power Language Index (английский, китайский, французский, испанский, арабский, немецкий, японский, португальский и хинди), а также четыре языка из десятки самых распространенных среди соискателей, разместивших свои резюме на сайте HeadHunter (итальянский, турецкий, польский, армянский).

Оказалось, что наиболее высокие зарплатные ожидания — у кандидатов, владеющих кроме английского еще и турецким или китайским языками. Такие претенденты на высокие управляющие позиции рассчитывают на среднюю заработную плату в 177 тыс. руб. в месяц — это на 48% больше, чем у кандидата, владеющего только английским, который в среднем рассчитывает, по данным исследования, на зарплату в 120 тыс. руб. в месяц.

Третье и четвертое места по зарплатным ожиданиям занимают лица, выучившие в дополнение к английскому еще французский или португальский языки (по 150 тыс. руб.), затем идут знатоки немецкого (139 тыс. руб.), японского и арабского (по 130 тыс. руб. в месяц). Интересно, что те, кто помимо английского владеют еще и итальянским, испанским или польским, не считают это знание большим преимуществом. Средние ожидания по зарплате у них не отличаются от зарплатных требований соискателя, который говорит только по-английски. Самые же низкие запросы у кандидатов, которые владеют хинди (106 тыс. руб.) и армянским (100 тыс. руб. в месяц).

Язык на вес золота

Опрошенные РБК представители рынка подтвердили, что зарплатные ожидания соискателей, владеющих иностранными языками, в целом соответствуют предложению на рынке. На фоне увеличения делового взаимодействия между Россией, Турцией и Китаем растет спрос на руководителей со знанием этих языков, объясняет глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Во многих отраслях такие специалисты могут быть в дефиците, и это позволяет им диктовать свои условия по оплате труда. Кроме того, немалая часть вакансий, на которые требуется турецкий язык, приходится на сектор строительства, где довольно высокие зарплаты на менеджерских позициях, отмечает Игнатова.

Представитель крупной турецкой логистической компании, работающей в России, в разговоре с корреспондентом РБК также отметил, что зарплатные ожидания, приведенные в исследовании, выглядят обоснованными. «Для сотрудника, находящегося на управляющей позиции в турецкой компании, заработная плата в 177 тыс. руб. — это даже мало», — подчеркнул он.

По мнению лингвиста и телеведущего программы «Полиглот» Дмитрия Петрова, готовность работодателей доплачивать за знание турецкого и китайского обусловлена дефицитом специалистов, владеющих этими языками. «Я знаю на примере профессиональных переводчиков в России, что категория переводчиков китайского языка — самая высокооплачиваемая», — говорит он.

Специалистов, владеющих китайским и турецким языками, и правда немного. Из более чем 70 тыс. резюме, участвовавших в исследовании HeadHunter, только 461 принадлежит кандидатам, заявляющим о свободном владении китайским языком. Соискателей, которые могли бы проходить интервью на турецком, еще меньше — всего 238. Больше всего оказалось кандидатов, способных проходить собеседование на английском — их около 62 тыс. Другие языки упоминаются в десятки раз реже английского: владение немецким упомянуто в 2,5 тыс. резюме, владение французским — в 2,3 тыс., а испанским — в 1,1 тыс. анкет. Из попавших в выборку языков меньше всего кандидатов могли бы пройти интервью на португальском (124 резюме) и хинди (всего 47 резюме).

Высокий интерес к изучению китайского языка в рабочих целях фиксируют и в языковых центрах и школах. «На наших курсах в год обучаются примерно 300 человек, и большая часть из них учит китайский, потому что хочет затем использовать его в работе или при помощи него найти работу», — рассказывает директор Института Конфуция РГГУ Тарас Ивченко.

Такие же тенденции в отношении китайского языка отмечает и директор курсов иностранных языков при профкоме Дипломатической академии МИД РФ Елена Ахраменкова. Что касается турецкого языка — по ее словам, этот язык пользуется популярностью, но в конце 1990-х — начале 2000-х годов поток желающих изучать его был больше.

Где можно заработать на языке

Возможность монетизировать знание языка чаще всего зависит от сферы деятельности соискателя, сходятся во мнении представители HR-рынка. Среди вакансий, на которых иностранный язык реально помогает зарабатывать больше, эксперты выделяют специалистов в сфере IT, финансистов, личных помощников и секретарей, офис-менеджеров, специалистов по внешнеэкономической деятельности, топ-менеджеров в международных компаниях, продакт- и бренд-менеджеров, специалистов по продажам и юристов.

«Знание языков начало влиять на уровень дохода соискателей, и в рекрутинге эта тенденция стала заметна в последние пять лет», — делится своей точкой зрения Екатерина Веремко из агентства Staffline. По ее словам, кандидаты со знанием английского языка стоят на 30–40% дороже, нежели соискатели без языка. Условный инженер по оборудованию без английского может стоить 70 тыс. руб. в месяц, в то время как инженер с английским будет стоить уже порядка 90–100 тыс. руб., приводит пример эксперт. Директор по маркетингу агентства Kelly Services Жанна Волкова добавляет, что знание английского необходимо почти во всех международных компаниях — специалиста без этого навыка, скорее всего, просто не возьмут на работу.

В некоторых случаях компании в прямом смысле доплачивают сотрудникам за знание и применение языка. Так обстоят дела, например, в «Татнефти», рассказал РБК начальник отдела кадров компании Рифдар Хамадьяров. Размер поощрения рассчитывается индивидуально — в зависимости от сложности работы с языком. При этом до 2016 года компания по умолчанию ежемесячно доплачивала 10% всем сотрудникам, владеющим английским языком.

Чаще всего требование к знанию дополнительных языков предъявляют при поиске сотрудников в представительства компаний за рубежом, делится наблюдениями директор рекрутингового агентства Lightman Solutions Юрий Кондратьев. Кроме того, специалисты со знанием иностранных языков интересны тем компаниям, где в руководстве или на производстве есть экспаты, добавляет он.

Как учить и сколько стоит

Учить редкие и сложные языки самостоятельно может оказаться слишком трудной задачей, предостерегает преподавательница тайского языка в ИСАА МГУ Ксения Волкова. По ее мнению, для достижения скорых результатов ученику лучше прибегнуть к помощи репетитора. Заниматься с репетитором можно удаленно, например по Skype, или при личной встрече. Стоимость занятия при этом будет зависеть от опыта и квалификации преподавателя.

Например, на сайте «Ваш репетитор», по подсчетам РБК, средняя стоимость академического часа (45 минут) занятия английским языком в Москве с опытным преподавателем составляет порядка 2 тыс. руб. (по данным 34 предложений, выделенным по двум критериям: самые высокая стоимость и максимальный опыт преподавания). При этом цена может опускаться и ниже 1000 руб. за час, и подниматься выше 3–4 тыс. руб. в зависимости от квалификации преподавателя. Так, профессор университета может взять за час занятия 5 тыс. руб. Примерно ту же сумму может попросить и носитель языка. Как показал мониторинг цен на сайте «Ваш репетитор», предложения по другим языкам практически не отличаются по стоимости от английского.

РБК также изучил расценки на языковые курсы в культурных центрах при посольствах, в языковых школах и на курсах при вузах Москвы (см. «Справку») и выяснил, что стоимость индивидуальных занятий там колеблется в диапазоне 1300–2750 руб. за академический час. Так, индивидуальное занятие по английскому обойдется примерно в 1450–2750 руб., другими европейскими языками — в 1300–1890 руб, а восточными языками — в 1450–1890 руб. за академический час. При этом сложность языка на стоимость почти не влияет, уточнили РБК в языковых школах «Биг Бэн» и «Школе Китайгородской». Поэтому изучение китайского и японского в таких центрах обойдется не дороже, чем английского или испанского.

Стоимость занятий в группе ниже — от 225 до 600 руб. за академический час. Однако здесь важно учитывать, что обычно такие занятия продаются курсом, поэтому итоговая стоимость будет зависеть от длительности и интенсивности программы, замечает директор «Школы Китайгородской» Ольга Фере. Так, например, 68-часовой курс китайского языка на Высших курсах иностранных языков при МИД РФ обойдется в 36 925 руб. Семестр обучения турецкому языку на курсах иностранных языков при профкоме Дипломатической академии МИД РФ будет стоить 21 600 руб., а общий курс французского для взрослых во Французском институте в Москве на 60 часов — 28 тыс. руб.