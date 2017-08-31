Амбары полные вина

У агрофирмы «Мысхако» сменился владелец

У винодельческого предприятия «Мысхако» в Краснодарском крае, созданного почти 150 лет назад и обанкротившегося в 2014 году, новый владелец. Винодельня теперь принадлежит структурам группы «Краснодарзернопродукт»

Фото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

​Винодельческое предприятие «Мысхако», созданное почти 150 лет назад и обанкротившееся в 2014 году, ​обрело нового владельца. Об этом РБК рассказали несколько источников на российском алкогольном рынке. По словам одного из собеседников РБК, владельцем завода, расположенного в селе Мысхако Краснодарского края, и виноградников предприятия, принадлежавших ЗАО «Агрофирма «Мысхако» (головная компания предприятия), стала компания, «не имеющая опыта в виноделии, но работающая в отрасли сельского хозяйства».

Как уточнили два других источника РБК, непрофильный инвестор — компания «Краснодарзернопродукт-Экспо», которая является управляющей компанией ГК «Краснодарзернопродукт», крупного оператора на рынке зерна. По собственным данным, группа занимает 4% международного рынка торговли зерном (в натуральном выражении). Предприятие производит зерновые и масличные культуры, а также занимается их хранением и переработкой. Консолидированная выручка ГК «Краснодарзернопродукт» в 2016 году составила более 30 млрд руб.

Информацию о новом собственнике «Мысхако» подтвердил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. «Новый собственник начинает уборку урожая и ожидает получения лицензии [на производство] в ближайшее время», — рассказал Попович.

В «Краснодарзернопродукте» к моменту публикации материала не ответили на запрос РБК.

От вина до банкротства ​ ​

«Мысхако» считается одним из старейших винодельческих предприятий России. История винзавода «Мысхако» в окрестностях Новороссийска началась в 1869 году — тогда здесь была посажена первая виноградная лоза. К каберне «Мысхако» был неравнодушен генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В 1974 году на территории винзавода специально к его очередному приезду был построен дегустационный зал. С 2005 года «Мысхако» имела официальный статус поставщика Кремля. По состоянию на конец 2014 года агрофирме «Мысхако» принадлежало более 500 га виноградников, на которых культивировались различные классические сорта винограда, а также выведенный на предприятии сорт «каберне Мысхако».

В 2013 году собственники «Мысхако» столкнулись с финансовыми проблемами, которые повлекли за собой банкротство предприятия. Как рассказывали источники «Коммерсанта», причиной кризиса в компании стало желание руководства агрофирмы выйти на федеральный рынок. ​«Однако превращение локального бренда в федеральный — это совсем другие усилия и другие средства, у «Мысхако» это не получилось, одновременно возникли проблемы с возвратом кредитов», — рассказывали собеседники издания.

​Как ранее писал РБК, в августе 2013 года в компании было введено внешнее наблюдение, в декабре 2014 года — конкурсное управление. Крупнейшим кредитором предприятия была «дочка» Россельхозбанка — ООО «Торговый дом «Агроторг». Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ситуацией на предприятии, «Мысхако» брала​ кредиты у Россельхозбанка на развитие производства. «Сначала на себя, затем — на аффилированные фирмы», — уточняет источник. В итоге из общей суммы долга предприятия в 1,8 млрд руб. более 1,5 млрд руб. — долг перед этим банком и его структурой. ​ В 2014 году прокуратура Новороссийска возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора агрофирмы Сергея Янова по признакам преднамеренного банкротства.

Согласно базе Единого реестра сведений о банкротстве, на торгах, которые прошли в начале 2017 года, владельцем имущества «Мысхако» стал Вячеслав Черкунов. Этот же человек, согласно базе СПАРК, является директором ООО «Агрофирма «Мысхако», созданного в июне 2014 года. Владельцем 90% акций компании указан Сергей Таран, еще 10% принадлежит ООО «ТДА «Тульский», головной компанией которого является ТД «Агроторг».

Задолженность ЗАО «Агрофирма «Мысхако» была передана на урегулирование ТД «Агроторг», подтвердили РБК в Россельхозбанке. Однако подробности по урегулированию задолженности сообщать отказались, сославшись на то, что данная информация является конфиденциальной.

Вячеслав Черкунов отказался комментировать РБК информацию о новом владельце «Мысхако».

Как пояснили источники РБК, бывший директор «Мысхако» несколько лет искал инвестора, который выкупил бы право требования долга у «Агроторга», пока не вышел на собственника «Краснодарзернопродукт-Экспо» Алексея Сидюкова. При этом сначала структуры холдинга взяли в аренду виноградники «Мысхако», а несколько месяцев назад закрыли сделку по переуступке права требования долга.

Бывший главный винодел ЗАО «Агрофирма «Мысхако» Роман Неборский подтвердил РБК эту информацию. По его словам, имущество «Мысхако» — винодельческий завод и часть виноградников (250 га) — было переоформлено на ООО «Агрофирма «Мысхако». Сейчас компания проходит процедуру лицензирования на производство вин, говорит Неборский.

Председатель Союза регулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов России Николай Пинчук, который, по информации собеседников РБК, станет директором новой компании, сообщил, что «новые собственники намерены расширять площадь виноградников за счет покупки земель». От дальнейших комментариев он отказался.