Вынужденное сокращение Штатов

Как увольняют сотрудников американского посольства

К 1 сентября посольство США должно сократить численность персонала. Из увольняемых 755 человек не менее 600 были наняты в России. Сокращения больше всего отразятся на культурном сотрудничестве, рассказали источники РБК

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Вынужденно уволенные

До 1 сентября, согласно ноте российского МИДа от 28 июля, дипмиссия США должна сократить свой состав до 455 человек. Президент Владимир Путин в конце июля сообщил, что уйти должны будут 755 сотрудников миссии. Как рассказали РБК два собеседника, знающие о том, как посольство США планирует исполнять это решение​​, из тех, кто потеряет работу, не менее 600 человек — сотрудники, нанятые в России, и только около 100 — американцы. Собеседник РБК, знакомый с ситуацией в консульстве США в Екатеринбурге, рассказал, что там сократили почти 60% нанятых в России сотрудников. Сокращения прошли и в консульствах в Санкт-Петербурге и Владивостоке, сообщает другой источник РБК.

«Сокращения огромные. Процесс пока идет. Увольнения продолжаются», — рассказал один из собеседников. К 1 сентября не менее двух третей сотрудников из каждого отдела посольства (всего их 18) будут сокращены, говорят собеседники.

Подпадающие под сокращение сотрудники получают справку по месту требования, подписанную послом США в России Джоном Теффтом. В ней говорится, что российские сотрудники дипмиссии «вынужденно» уволены 31 августа «в соответствии с дипломатической нотой от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой требовалось сократить численность сотрудников посольства США и консульств США в России до 455 человек», рассказал один из уволенных.

Увольняемым российским гражданам будет выплачена «очень щедрая» денежная компенсация в соответствии с российским Трудовым кодексом, рассказали собеседники РБК. Сотрудники, проработавшие в посольстве больше 15 лет, смогут подать заявление на получение грин-карты (вид на жительство в США), говорили РБК ранее собеседники, знакомые с процессом увольнения.

Из слов Путина и заявления МИДа в конце июля следует, что всего в дипмиссии США в России до последнего момента работали 1210 человек. В 2013 году, согласно отчету управления генерального инспектора Госдепартамента США (более поздние данные не публиковались), в миссии США, включая генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, работали 1279 человек. Из этого числа 934 сотрудника (73%) относились к категории «местного нанятого» персонала, то есть в основном были российскими гражданами.

Удар по «мягкой силе»

В результате сокращений посольство США в России приостановило выпуск неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября этого года. Выдача возобновится 1 сентября, но будет происходить только в Москве (раньше визы можно было получить также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке). Это вынужденная мера, последовавшая за решением российских властей ограничить численность персонала, это «не было попыткой причинить вред россиянам» или попыткой мести, сказал посол Джон Теффт в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 28 августа. Хотя представитель российского МИДа Мария Захарова назвала решение политическим, указав на наличие у посольства США необходимых технических возможностей для выдачи виз.

Сокращение сотрудников ударит и по культурным проектам, осуществлявшимся посольством. Хотя в посольстве США старались соблюдать баланс и в равной степени «резать» все отделы, больше других пострадало подразделение, отвечающее за сотрудничество в области культуры, говорят два собеседника РБК. По данным РБК, примерно 15 человек оттуда, больше двух третей прежнего состава, потеряли работу. Фактически это означает его роспуск, продолжает один из собеседников.

Пресс-секретарь посольства Мария Олсон на запрос РБК о сокращениях напомнила, что посольство не комментирует вопросы «внутреннего характера».

Культурный обмен Подразделение по культурным связям входит в отдел прессы и культуры посольства США. При его поддержке в российских городах было создано около 30 американских центров и уголков, предоставляющих информацию об истории, культуре и образовании в США, говорится на сайте посольства. До сентября 2015 года Американский центр в Москве находился во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Однако два года назад руководство библиотеки расторгло контракт с центром, после чего он начал работать в посольстве США в Москве. При участии отдела культуры в России проходят гастроли американских музыкантов и выступления лекторов, в посольстве за последние три года было проведено 24 концерта, в которых приняли участие американские и российские артисты. Так, в начале этого года в резиденции посла выступила Тамара Гвердцители с Московской мужской еврейской капеллой, а в апреле там же выступили три джазовые певицы из США с хитами Эллы Фицджеральд. Отдел также помогает организовывать программы академических и профессиональных обменов, в которых в последние десять лет приняли участие более 50 тыс. граждан России и США.

​Опрошенные РБК эксперты не сомневаются, что сокращение ударит по культурно-образовательным связям между странами. Увольнение сотрудников, отвечающих за культурные связи, выглядит вполне закономерным, полагает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете. «Очевидно, что эпоха увлечения «мягкой силой» и в России, и на Западе подходит к концу. Прекраснодушные мечтания о силе культуры, о формировании позитивных образов и международной репутации после 2014 года (когда отношения между Россией и Западом обострились после присоединения Крыма и войны в Донбассе. — РБК) остались в прошлом», — сказал он РБК. «Президент США Дональд Трамп считает культурную дипломатию пустой тратой средств. Это плохо и ошибочно с точки зрения долговременных перспектив отношений, ведь эта область контактов позволяет сохранять человеческий образ партнера», — сказал РБК Иван Курилла, профессор американистики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С российским экспертом соглашается профессор-политолог Гарвардского университета Джозеф Най, автор термина «мягкая сила». По его мнению, пренебрежение к культурно-образовательным связям и ресурсам «мягкой силы» США — это тенденция, характерная для администрации Трампа в целом, не только применительно к России.