Мусор в портфеле

Объем выпуска спекулятивных облигаций в США достиг трехлетнего максимума

На фоне низких процентных ставок в США, Европе и Японии инвесторы активно интересуются «мусорными» облигациями, отмечают участники рынка. Чем интересны эти бумаги и что нужно знать при инвестировании в них

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В августе на долговом рынке США наблюдается резкий рост выпуска высокодоходных корпоративных облигаций с неинвестиционными (спекулятивными) рейтингами — за три недели месяца объем эмиссии составил $17,65 млрд. Это на $7,34 млрд больше, чем в июле этого года, и на $865 млн выше показателя за аналогичный период 2016 года, свидетельствуют данные аналитической платформы Informa Global Markets. В целом объем выпуска новых спекулятивных облигаций в США достиг максимального уровня за три года.

Аналитики объясняют увеличение эмиссии «мусорных» бумаг тем, что корпорации стремятся привлечь как можно больше заемных средств перед вероятным повышением процентной ставки ФРС в конце года, которое вынудит эмитентов размещать свой долг на менее выгодных условиях. «Топ-менеджеры корпораций торопятся [в размещении долга] в преддверии периода роста стоимости заимствований в сентябре—октябре, связанного с ожиданием повышения ставки ФРС», — цитирует CNBC старшего портфельного менеджера фонда Amundi Pioneer Джонатана Дунсинга.

В свою очередь, глобальные инвесторы охотно покупают бумаги с «мусорным» рейтингом из-за сверхнизких доходностей более качественных долговых инструментов, отмечают опрошенные РБК эксперты. Так, доходность десятилетних облигаций Казначейства США сейчас находится около годового минимума, составляя 2,1% годовых, тогда как средняя доходность американских «мусорных» бондов, по данным Bloomberg, колеблется у 5,8% годовых. Индекс высокодоходных корпоративных облигаций США Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index идет вверх с начала года: в настоящее время он торгуется вблизи годового максимума в 1077 пунктов. С января индикатор прибавил около 4,9%.

Согласно недавнему исследованию Deutsche Bank, «мусорные» облигации США стали вторым по доходности активом после биржевых фондов на индекс S&P 500 за десятилетний период с 9 августа 2007 года по 9 августа 2017 года. За это время они принесли инвесторам доход на уровне 95%. А в рейтинге доходных активов Bloomberg за аналогичный период на первом месте оказались европейские, а на третьем — долларовые «мусорные» облигации.

Среди российских инвесторов интерес к бумагам с неинвестиционными рейтингами также очень высок, признают опрошенные портфельные управляющие. «В период низких ставок в США, Европе и Японии спрос на высокодоходные бумаги существенно вырос. Мы видим его как со стороны частных, так и от институциональных клиентов», — говорит руководитель отдела торговли долговыми инструментам ИК «Атон» Константин Глазов.

Причем речь идет не только об американских, но и о российских эмитентах, уточняет начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. «В настоящее время российская и мировая экономика растут, в российской банковской системе большой профицит ликвидности, а Банк России, скорее всего, продолжит цикл снижения ставок. В таких условиях покупка высокодоходных облигаций является оправданной», — замечает финансист. РБК разбирался, какие из долговых бумаг можно считать «мусорными» и насколько на самом деле рискованны вложения в них.

Что такое «мусорные» облигации

«Мусорные» облигации (англ. Junk bonds) представляют собой высокодоходные долговые бумаги с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня. Под это определение подпадают облигации, получившие оценки Ba1 и ниже у агентства Moody’s и ВВ и ниже — у агентств Fitch и Standard and Poor’s. Из-за низких кредитных рейтингов «мусорные» бонды несут в себе значительные риски дефолта, однако именно это обстоятельство обеспечивает высокую доходность по ним — эмитенты вынуждены предлагать повышенную премию за риск, чтобы разместить свой долг. Доходность «мусорных» облигаций может превышать ключевую ставку Центробанка как на несколько процентных пунктов, так и в несколько десятков раз.

Собеседники РБК из инвестиционных компаний, впрочем, отмечают, что сам термин «высокодоходные облигации» является довольно размытым. «Для кого-то все, что ниже инвестиционного рейтинга — высокодоходные бумаги, и суверенные еврооблигации России тоже. Для кого-то высокодоходные инструменты — те, что выпущены эмитентами с рейтингом B и имеют спред по доходности к суверенным бумагам выше 400 б.п.», — приводит пример Глазов.

С ним соглашается аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев, который отмечает, что, поскольку все международные агентства присвоили России спекулятивный рейтинг, чисто технически корпоративных бондов от отечественных эмитентов с инвестиционными рейтингами на рынке нет. Так, агентство S&P присвоило стране кредитный рейтинг BB+ с позитивным прогнозом, а Moody’s и Fitch — Ba1 и BBB- с прогнозом «стабильный». «У нас сейчас есть эмитенты первого эшелона (государственные, квазигосударственные и крупные сырьевые компании), а есть все остальное, что можно условно отнести к категории «мусора», — рассказал РБК руководитель направления отдела привлечения клиентов департамента инвестиционных услуг и андеррайтинга Связь-банка Александр Никонов.

Также, по его словам, есть категория компаний, которые попали в категорию «мусорных» эмитентов по причинам нефинансового характера — из-за антироссийских санкций или проблем в конкретном секторе экономики. «Например, металлургический сектор находится под давлением на фоне падения спроса на металл, и рейтинговые агентства снижают рейтинги всех компаний в этом секторе без исключения», — поясняет Никонов.

Для того чтобы понять степень риска, сопряженную с инвестициями в «мусорные» бонды, инвесторы обычно изучают статистику дефолтов по таким бумагам. По данным агентства S&P, в 2016 году на долговом рынке США дефолт допустили 5,1% корпоративных эмитентов со спекулятивными рейтингами. На мировом рынке, согласно оценкам Moody’s, свои обязательства перед держателями долга не смогли выполнить 4,5% эмитентов с неинвестиционными рейтингами. В 2017 году агентства ожидают сокращения этих показателей до 3,9% по рынку США и 3% — по глобальному рынку.

В России, по наблюдениям руководителя департамента рынков долгового капитала БКС Алексея Куприянова, за последние десять лет дефолт допустили 155 эмитентов, из них 130 не имели рейтингов международных агентств вообще. А половина дефолтов среди рейтингованных эмитентов пришлась на банки, у которых ЦБ отозвал лицензию. На этом фоне определить, насколько рискованны вложения в российские бумаги со спекулятивными рейтингами по сравнению с инвестициями в другие облигации, довольно трудно, признают эксперты. Поэтому они предлагают по умолчанию считать «мусорные» бонды российских эмитентов высокорискованными активами и учитывать все возможные риски по ним.

Как выбирать «мусорные» бонды

Портфельные управляющие, с которыми поговорил РБК, рекомендуют не вкладывать в «мусорные» облигации большую часть сбережений. По мнению Бушуева, на высокодоходные долговые бумаги должно приходиться не более четверти портфеля. «При этом для снижения риска желательно, чтобы доля каждого эмитента в портфеле высокодоходных облигаций не превышала 5%», — подчеркивает он. Портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко отмечает, что чаще всего инвесторы готовы направлять на покупку «мусорных» бондов до 10% своих накоплений.

При выборе «мусорных» облигаций стоит обращать внимание на то, есть ли у эмитента другие выпуски ценных бумаг, в каком объеме и какая у них цена, рассказывает заместитель генерального директора по инвестициям Национальной управляющей компании Андрей Вальехо-Роман. Также имеет значение, много ли публичных долгов у эмитента. Определение размера долговой нагрузки позволит понять, сможет ли компания перекредитоваться в случае усиления риска дефолта, поясняет финансист.

Никонов советует инвестору смотреть не на то, как плохо выглядит финансовое состояние эмитента, а на горизонты бизнеса, которым компания занимается. Если бизнес-идея выглядит перспективно, то подобный эмитент, скорее всего, сможет вернуть деньги своим кредиторам, убежден эксперт.

Чтобы сократить свои риски, инвестору стоит сконцентрироваться на облигациях эмитентов из реального сектора, которые генерируют денежный поток и обладают производственными активами, добавляет Постоленко. Желательно, чтобы активы не были заложены по банковским кредитам. «Тогда при худшем сценарии с компанией легче будет вести переговоры об условиях реструктуризации займа», — говорит финансист. Одновременно он советует воздержаться от инвестиций в «мусорные» облигации финансовых или IT-компаний, обязательства которых превосходят величину реальных активов, имеющихся на балансе.

Наиболее привлекательными для покупки Бушуев считает «мусорные» облигации группы компаний ПИК (выпуск БО-П01), поскольку в ближайшие годы можно рассчитывать на финансовую устойчивость этого эмитента. Также могут представлять интерес облигации ГК «Пионер» (выпуск Б1Р2) до оферты в октябре 2018 года и облигации выпуска «РСГ-ФинБ7» от ГК «Кортрос». «Все эти компании связаны со строительным рынком и пока испытывают давление, но, на наш взгляд, по мере роста экономики и восстановления платежеспособного спроса населения ситуация здесь может улучшаться», — говорит Бушуев.

Ковалев также выделяет биржевой выпуск облигаций серии 001Р-01 от компании «Домашние деньги» с доходностью в районе 17%. В сегменте еврооблигаций определенный потенциал есть у выпуска АФК «Система» с погашением в 2019 году — его сейчас можно купить по привлекательной цене, добавляет аналитик. «Там пока двузначная долларовая доходность, которая стремительно нормализуется после последних судебных решений», — заключает он.

При инвестировании в «мусорные» облигации иностранных эмитентов лучше ориентироваться на индексы высокодоходных бондов, поскольку они позволяют добиться лучшей диверсификации портфеля и снижают риски, связанные с дефолтом отдельных эмитентов, отмечает в недавнем обзоре стратег фонда Deutsche Asset Management Эрик Легунн. Он рекомендует инвесторам вкладываться в биржевые фонды на индексы «мусорных» корпоративных бондов США Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Index и Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. На этих индексах можно заработать порядка 5,5–6% годовых в долларах, отмечает Легунн.