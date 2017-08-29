Спекулянты вкладываются в развивающихся

На каких валютах можно заработать в этом году

По данным Bloomberg, с начала года спекулянты заработали на сделках carry trade с валютами развивающихся стран порядка 10%. Однако это еще не предел, считают эксперты. Какие валюты сейчас наиболее выгодны для спекуляций?

Фото: Tim Yarzhombek для РБК

С начала этого года индекс валют развивающихся стран MSCI Emerging Market Currency Index вырос на 4,1%, до 1631,39 пункта (рассчитывается на основе курса основных валют EM к доллару), — это максимальный уровень с октября 2014 года. За этот же период индекс доллара (курс к валютам шести стран — основных торговых партнеров США), напротив, просел на 7,2%, до 92,32 пунктов. По данным Bloomberg, благодаря укреплению развивающихся валют и ослаблению доллара инвесторы, купившие корзину валют из MSCI Emerging Market Currency и державшие короткие позиции в американской валюте, уже заработали в 2017 году порядка 10%.

В ближайшие месяцы валюты развивающихся стран усилят свой рост благодаря ослаблению ожиданий инвесторов касательно повышения процентных ставок в США и Европе в этом году, пишет в своем обзоре директор по инвестициям фонда Asas Capital Матейн Халид. Такие выводы он сделал после завершившегося 26 августа симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле, на котором председатель ФРС Джанет Йеллен и глава ЕЦБ Марио Драги не сделали никаких намеков на ужесточение монетарной политики в США и Европе. Поскольку вероятность повышения процентных ставок ФРС в 2017 году снизилась, доллар в среднесрочной перспективе будет слабеть к основным мировым валютам, считает Халид. «Это дает зеленый свет для спекулятивных операций с валютами развивающихся стран», — заключает он.

Аналогичные прогнозы озвучивал в середине августа и главный стратег банка Morgan Stanley по облигациям развивающихся стран Гордиан Кемен. По его оценкам, сверхнизкие процентные ставки в США, Европе и Японии будут сохраняться несколько дольше, чем рассчитывают глобальные инвесторы. Это означает, что укрепление валют развивающихся стран, которое наблюдается с начала этого года, может продолжиться и в следующем году. На этом фоне инвесторы смогут неплохо заработать на сделках carry trade (игре на разнице процентных ставок) с валютными активами тех стран, где реальные ставки особенно высоки, пишет стратег. РБК разобрался, какие валюты сейчас представляют наибольший интерес для спекулянтов.

Выгода в процентах

Валюты развивающихся стран интересны прежде всего в рамках операций carry trade (то есть привлечение средств в валютах стран с низкими ставками и инвестиции в валюты стран с высокими ставками), сходятся во мнении опрошенные эксперты. При этом чем выше ставки в соответствующей экономике, тем потенциально выше доходность операции carry trade. «С прошлого года инвесторы, использовавшие эту стратегию в бразильском реале, российском рубле и южноафриканском рэнде, получили более 20% прибыли», — говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Ключевые ставки в этих странах составляют 10,25, 9 и 7% соответственно. Для сравнения: процентная ставка ФРС США сейчас находится на уровне 1–1,25%, ставка ЕЦБ — 0%, ставка ЦБ Японии — минус 0,1%.

Реализуется стратегия carry trade следующим образом: поскольку размер процентных ставок ФРС сейчас составляет 1–1,25%, а, например, ключевой ставки Банка России — 9% годовых, спекулянт может взять в США кредит под 1,25%, купить рубли и вложить их в российские ОФЗ, доходность которых находится вблизи ставки ЦБ, объясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Получив доход в 8–9% годовых, инвестор возвращает кредит и проценты, а разницу оставляет себе в качестве прибыли. Аналогичным образом эта стратегия работает и в отношении валют других развивающихся стран.

В России сделки carry trade считаются одной из главных причин укрепления рубля в период с ноября прошлого года по март 2017 года — тогда курс российской валюты вырос с 64,1 до 56,2 руб. за доллар. По оценкам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, позитивная динамика рубля в 2017 году была не менее чем на 40% обеспечена спекулятивными операциями carry trade. Их доля на рынке ОФЗ остается довольно высокой: по данным Банка России, в июне вложения иностранных инвесторов занимали не менее 30,7% от общего объема сделок.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Популярность рубля среди спекулянтов, впрочем, будет снижаться в отличие от некоторых других валют развивающихся стран, считает аналитик «Альпари» Роман Ткачук. «Рубль был очень популярен в качестве валюты carry trade в 2015–2016 годах. В этот период ключевая ставка ЦБ РФ была на уровне 10–12%, а рубль обладал заметным потенциалом укрепления. Оба этих фактора играли на руку российской валюте. Но сейчас потенциал укрепления рубля минимален в силу стагнации цен на нефть, а ЦБ продолжает снижать ключевую ставку», — поясняет аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

Ранее инвестиционный Goldman Sachs также рекомендовал своим клиентам зафиксировать прибыль по спекулятивным сделкам с рублем и вывести средства из рублевых активов. Подобную позицию стратеги инвестбанка объяснили тем, что российская валюта практически исчерпала потенциал роста. Однако такую же рекомендацию Goldman Sachs давал и по бразильскому реалу, индийской рупии и южноафриканскому рэнду, что несколько противоречит взглядам других аналитиков — например, из банка Morgan Stanley.

Валюты для спекуляций

По данным аналитического портала ETmarkets.com, главным фаворитом у валютных спекулянтов сейчас становится индийская рупия. С начала года приток средств портфельных инвесторов в эту страну составил $29 млрд, из них порядка $19 млрд пришлось на долговой рынок Индии​. Ключевая ставка в этой стране составляет 6%, и пока предпосылок для ее понижения нет, считают эксперты ETmarkets.com.

По мнению генерального директора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, лидерами среди валют в рамках carry trade остаются мексиканский песо, африканский рэнд и бразильский реал. Процентные ставки в этих странах составляют соответственно 7,7 и 10,25% годовых. Учитывая, что в Бразилии реальные ставки одни из самых высоких в мире и местному Центробанку понадобится время, чтобы провести смягчение монетарной политики, реал выглядит одной из самых привлекательных валют для carry trade. Снижение политических рисков и улучшение экономической ситуации в Бразилии будут способствовать укреплению реала к доллару в среднесрочной перспективе, считает Гордиан Кемен.

В качестве спекулятивной валюты популярностью пользуется также турецкая лира, добавляет аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Ставка Центробанка Турции сейчас находится на уровне 8%, а экономика страны выглядит устойчивой, что создает предпосылки для роста курса лиры. Однако не стоит забывать и про геополитические риски, связанные с близостью Сирии и боевыми действиями против террористической организации ИГ (запрещена в России), напоминает в своем обзоре Матейн Халид.

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин призывает не сбрасывать со счетов и российский рубль, а также казахстанский тенге. По его словам, привлекательность этих валют обусловлена двумя факторами.

«Во-первых, они имеют высокий уровень нефтяной зависимости. На фоне решения ОПЕК о сокращении добычи нефти для выравнивания баланса спроса и предложения цены на нефть сохраняют стабильность, а вместе с ними и валюты этих стран. Во-вторых, Россия и Казахстан перешли к инфляционному таргетированию, то есть ЦБ снижают инфляцию и ключевую ставку. В итоге инвесторы могут заработать не только на купонном доходе облигаций, но и на росте их котировок», — комментирует аналитик. Ставка Нацбанка Казахстана сейчас составляет 10,25% годовых.

Богдан Зварич также верит в перспективность рубля для спекулянтов. «Это обусловлено стабильностью валютного рынка, высокими ставками по валютным облигациям, небольшим объемом долга России», — заключает эксперт.