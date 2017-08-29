Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,45 EUR Нал. 70,36 69,67 USD Бирж. 58,44 -0,14 EUR Бирж. 69,98 +0,08 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1987,15 +0,40% РТС 1068,75 +0,78% Brent 52,12 +0,13% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7401,46 -0,08%
Миграция на четыре стороны
Лента новостей
Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны России 02:56, Политика Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР 02:42, Политика Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете 02:16, Политика В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда 01:43, Политика В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека 01:11, Общество Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов 01:00, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека 00:52, Общество В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу 00:36, Общество Северная Корея запустила в сторону Японии ракету 00:25, Политика В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины 00:25, Политика СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек 00:08, Общество В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских 28 авг, 23:48, Общество AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве 28 авг, 23:45, Политика «Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка 28 авг, 23:33, Бизнес Строители начали установку железнодорожной арки Крымского моста 28 авг, 23:18, Экономика В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку 28 авг, 22:52, Общество Актер «Интернов» заявил об отсутствии повестки для сына на допрос 28 авг, 22:51, Общество Лидеры ЕС обсудили план Макрона по противодействию нелегальной миграции 28 авг, 22:33, Политика Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии 28 авг, 22:13, Политика СМИ узнали о принадлежности к ультраправым стрелявшего в Краснодаре 28 авг, 22:12, Общество Находка для спекулянта: на каких валютах можно заработать в этом году 28 авг, 21:58, Деньги У Марка Цукерберга родилась вторая дочь 28 авг, 21:48, Общество Посол США рассказал о выборе Обамы между санкциями и войной с Россией 28 авг, 21:20, Политика СМИ узнали о требованиях прокурора по делу жителей Красной Турбины 28 авг, 21:19, Общество ФИФА прокомментировала выпуск в Европе футболок со свастикой к ЧМ-2018 28 авг, 20:48, Общество «Соллерс» в первом полугодии увеличил прибыль почти в 17 раз 28 авг, 20:39, Бизнес Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру 28 авг, 20:37, Фотогалерея  СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности 28 авг, 20:28, Политика
Миграция на четыре стороны
Газета № 141 (2638) (2908) Политика, 28 авг, 22:33
0
Миграция на четыре стороны
Лидеры ЕС обсудили проблемы беженцев из Африки
В Париже прошел четырехсторонний саммит по борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания был предложенный президентом Франции план создания в Ливии и соседних с ней странах точек приема и размещения мигрантов
Фото: Thibault Camus / Reuters

​Неформальный саммит четырех европейских стран по вопросам миграции и беженцев, прошедший в понедельник, 28 августа, во французской столице, был организован по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Кроме него и канцлера Германии Ангелы Меркель во встрече приняли участие премьер-министры Испании Мариано Рахой и Италии Паоло Джентилоне, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также лидеры Ливии, Нигера и Чада.

Лидеры Франции и Германии призвали к более жестким и прозрачным действиям в борьбе с незаконной миграцией из Африки. Ангела Меркель заявила, что на Европе лежит «гуманитарная ответственность» за противостояние нелегальной миграции и тем, кто ее организует. По словам канцлера ФРГ, европейские страны должны четко разделять мигрантов на тех, кто бежит из стран своих из соображений безопасности, и тех, кто бежит от бедности.

Ливию на встрече представлял Фаиз Сарадж, глава правительства в Триполи, которое имеет официальное международное признание, но контролирует менее трети территории страны. Месяцем ранее именно Сарадж по инициативе Макрона договорился о перемирии с представителем так называемого правительства в Тобруке фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Так называемый центрально-средиземноморский маршрут, по которому нелегалы через Ливию движутся в Европу, является наиболее значимым из тех семи основных маршрутов, которые выделяет пограничная служба ЕС Frontex. С января по июль 2017 года через Ливию в Италию проникли 94 тыс. нелегалов, которые совершили около 70% всех нелегальных пересечений границ ЕС. В основном через Ливию в Европу пытаются пробраться граждане Нигерии, Бангладеш и Гвинеи. Мигранты из этих трех стран попадают в Ливию через соседние с ней Нигер и Чад, чем и объясняется приглашение лидеров этих стран на саммит в Париже.

В основном на нем обсуждался проект Макрона по смягчению миграционного кризиса. Он предполагает создание в Ливии, Нигере и Чаде так называемых горячих точек — процессинговых центров, где можно будет удаленно подать заявку на получение убежища в Европе. Президент Франции также считает необходимым выделение Евросоюзом дополнительных €60 млн на помощь африканским странам в размещении граждан, которые вернулись домой из Европы.

Как заявил каналу France 24 источник в окружении Макрона, борьба с нелегальной миграцией по-прежнему включает два основных направления: безопасность и развитие. В мае Берлин и Рим также выступили за усиление контроля на «полупрозрачных» границах Ливии и за увеличение технической и финансовой поддержки страны. До этого, в феврале, ЕС согласовал выделение дополнительных €200 млн на развитие в Северной Африке проектов, связанных с преодолением миграционного кризиса.

Фото: Hamza Turkia / Zuma / Global Look Press

Опрошенные Reuters эксперты и дипломаты скептически отнеслись к плану Макрона: с властями африканских стран его заранее не обсуждали, они, очевидно, потребуют дополнительных средств от европейцев на безопасность, да и схожая система в Северной Африке уже существует. Планы Макрона по устройству центров для мигрантов в Ливии трудно реализуемы — в стране небезопасно, указывает «Би-би-си».

Во время второй, вечерней сессии саммита испанская сторона планировала поднять вопросы борьбы с терроризмом и сотрудничества в этой сфере.

За несколько дней до терактов в Барселоне и других городах Испании агентство Frontex обратило внимание на смену трендов на миграционных маршрутах. В июле по наиболее популярному ливийско-итальянскому пути в Европу попало вдвое меньше нелегалов, чем месяцем ранее, около 10 тыс. В Испанию же, по западно-средиземноморскому маршруту попало за месяц 2,3 тыс. нелегалов, что в четыре раза больше, чем еще год назад. Объясняло это агентство «ростом нестабильности в странах происхождения и странах транзита».

Для канцлера Германии Меркель тема миграции важна в свете предстоящих 24 сентября парламентских выборов. Меркель вынуждена противостоять противникам миграции и защищать свое решение о приеме сотен тысяч мигрантов в 2015 году. Правительство Германии 28 августа сообщило о заключении соглашения по миграции с Египтом — в этой стране совместными усилиями будут созданы центры по устройству мигрантов на работу и их реинтеграции, сообщил в понедельник представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.​

Украину не обошли вниманием

До начала саммита по миграции канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в специальном заявлении призвали власти России и Украины принять меры для выполнения перемирия на Донбассе, которое было согласовано 23 августа. Стороны конфликта в Донбассе 23 августа договорились о так называемом школьном перемирии, по которому огонь должен был прекратиться с 25 августа в связи с началом нового учебного года. ​Однако Меркель и Макрон в заявлении указали, что договоренности не были реализованы полностью.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Ливия , контроль миграции , антитеррор , беженцы в Европе , Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
«Врачи без границ» приостановили свою миссию по спасению мигрантов Общество
ООН зафиксировала рекордное число беженцев во всем мире Общество
Евросоюз ввел санкции против Ливии для борьбы с контрабандой Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав