Миграция на четыре стороны

Лидеры ЕС обсудили проблемы беженцев из Африки

В Париже прошел четырехсторонний саммит по борьбе с нелегальной миграцией. В центре внимания был предложенный президентом Франции план создания в Ливии и соседних с ней странах точек приема и размещения мигрантов

Фото: Thibault Camus / Reuters

​Неформальный саммит четырех европейских стран по вопросам миграции и беженцев, прошедший в понедельник, 28 августа, во французской столице, был организован по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Кроме него и канцлера Германии Ангелы Меркель во встрече приняли участие премьер-министры Испании Мариано Рахой и Италии Паоло Джентилоне, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также лидеры Ливии, Нигера и Чада.

Лидеры Франции и Германии призвали к более жестким и прозрачным действиям в борьбе с незаконной миграцией из Африки. Ангела Меркель заявила, что на Европе лежит «гуманитарная ответственность» за противостояние нелегальной миграции и тем, кто ее организует. По словам канцлера ФРГ, европейские страны должны четко разделять мигрантов на тех, кто бежит из стран своих из соображений безопасности, и тех, кто бежит от бедности.

Ливию на встрече представлял Фаиз Сарадж, глава правительства в Триполи, которое имеет официальное международное признание, но контролирует менее трети территории страны. Месяцем ранее именно Сарадж по инициативе Макрона договорился о перемирии с представителем так называемого правительства в Тобруке фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Так называемый центрально-средиземноморский маршрут, по которому нелегалы через Ливию движутся в Европу, является наиболее значимым из тех семи основных маршрутов, которые выделяет пограничная служба ЕС Frontex. С января по июль 2017 года через Ливию в Италию проникли 94 тыс. нелегалов, которые совершили около 70% всех нелегальных пересечений границ ЕС. В основном через Ливию в Европу пытаются пробраться граждане Нигерии, Бангладеш и Гвинеи. Мигранты из этих трех стран попадают в Ливию через соседние с ней Нигер и Чад, чем и объясняется приглашение лидеров этих стран на саммит в Париже.

В основном на нем обсуждался проект Макрона по смягчению миграционного кризиса. Он предполагает создание в Ливии, Нигере и Чаде так называемых горячих точек — процессинговых центров, где можно будет удаленно подать заявку на получение убежища в Европе. Президент Франции также считает необходимым выделение Евросоюзом дополнительных €60 млн на помощь африканским странам в размещении граждан, которые вернулись домой из Европы.

Как заявил каналу France 24 источник в окружении Макрона, борьба с нелегальной миграцией по-прежнему включает два основных направления: безопасность и развитие. В мае Берлин и Рим также выступили за усиление контроля на «полупрозрачных» границах Ливии и за увеличение технической и финансовой поддержки страны. До этого, в феврале, ЕС согласовал выделение дополнительных €200 млн на развитие в Северной Африке проектов, связанных с преодолением миграционного кризиса.

Фото: Hamza Turkia / Zuma / Global Look Press

Опрошенные Reuters эксперты и дипломаты скептически отнеслись к плану Макрона: с властями африканских стран его заранее не обсуждали, они, очевидно, потребуют дополнительных средств от европейцев на безопасность, да и схожая система в Северной Африке уже существует. Планы Макрона по устройству центров для мигрантов в Ливии трудно реализуемы — в стране небезопасно, указывает «Би-би-си»

Во время второй, вечерней сессии саммита испанская сторона планировала поднять вопросы борьбы с терроризмом и сотрудничества в этой сфере.

За несколько дней до терактов в Барселоне и других городах Испании агентство Frontex обратило внимание на смену трендов на миграционных маршрутах. В июле по наиболее популярному ливийско-итальянскому пути в Европу попало вдвое меньше нелегалов, чем месяцем ранее, около 10 тыс. В Испанию же, по западно-средиземноморскому маршруту попало за месяц 2,3 тыс. нелегалов, что в четыре раза больше, чем еще год назад. Объясняло это агентство «ростом нестабильности в странах происхождения и странах транзита».

Для канцлера Германии Меркель тема миграции важна в свете предстоящих 24 сентября парламентских выборов. Меркель вынуждена противостоять противникам миграции и защищать свое решение о приеме сотен тысяч мигрантов в 2015 году. Правительство Германии 28 августа сообщило о заключении соглашения по миграции с Египтом — в этой стране совместными усилиями будут созданы центры по устройству мигрантов на работу и их реинтеграции, сообщил в понедельник представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.​