Миграция на четыре стороны

Неформальный саммит четырех европейских стран по вопросам миграции и беженцев, прошедший в понедельник, 28 августа, во французской столице, был организован по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Кроме него и канцлера Германии Ангелы Меркель во встрече приняли участие премьер-министры Испании Мариано Рахой и Италии Паоло Джентилоне, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также лидеры Ливии, Нигера и Чада.
Лидеры Франции и Германии призвали к более жестким и прозрачным действиям в борьбе с незаконной миграцией из Африки. Ангела Меркель заявила, что на Европе лежит «гуманитарная ответственность» за противостояние нелегальной миграции и тем, кто ее организует. По словам канцлера ФРГ, европейские страны должны четко разделять мигрантов на тех, кто бежит из стран своих из соображений безопасности, и тех, кто бежит от бедности.
Ливию на встрече представлял Фаиз Сарадж, глава правительства в Триполи, которое имеет официальное международное признание, но контролирует менее трети территории страны. Месяцем ранее именно Сарадж по инициативе Макрона договорился о перемирии с представителем так называемого правительства в Тобруке фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Так называемый центрально-средиземноморский маршрут, по которому нелегалы через Ливию движутся в Европу, является наиболее значимым из тех семи основных маршрутов, которые выделяет пограничная служба ЕС Frontex. С января по июль 2017 года через Ливию в Италию проникли 94 тыс. нелегалов, которые совершили около 70% всех нелегальных пересечений границ ЕС. В основном через Ливию в Европу пытаются пробраться граждане Нигерии, Бангладеш и Гвинеи. Мигранты из этих трех стран попадают в Ливию через соседние с ней Нигер и Чад, чем и объясняется приглашение лидеров этих стран на саммит в Париже.
В основном на нем обсуждался проект Макрона по смягчению миграционного кризиса. Он предполагает создание в Ливии, Нигере и Чаде так называемых горячих точек — процессинговых центров, где можно будет удаленно подать заявку на получение убежища в Европе. Президент Франции также считает необходимым выделение Евросоюзом дополнительных €60 млн на помощь африканским странам в размещении граждан, которые вернулись домой из Европы.
Как заявил каналу France 24 источник в окружении Макрона, борьба с нелегальной миграцией по-прежнему включает два основных направления: безопасность и развитие. В мае Берлин и Рим также выступили за усиление контроля на «полупрозрачных» границах Ливии и за увеличение технической и финансовой поддержки страны. До этого, в феврале, ЕС согласовал выделение дополнительных €200 млн на развитие в Северной Африке проектов, связанных с преодолением миграционного кризиса.
Во время второй, вечерней сессии саммита испанская сторона планировала поднять вопросы борьбы с терроризмом и сотрудничества в этой сфере.
За несколько дней до терактов в Барселоне и других городах Испании агентство Frontex обратило внимание на смену трендов на миграционных маршрутах. В июле по наиболее популярному ливийско-итальянскому пути в Европу попало вдвое меньше нелегалов, чем месяцем ранее, около 10 тыс. В Испанию же, по западно-средиземноморскому маршруту попало за месяц 2,3 тыс. нелегалов, что в четыре раза больше, чем еще год назад. Объясняло это агентство «ростом нестабильности в странах происхождения и странах транзита».
Для канцлера Германии Меркель тема миграции важна в свете предстоящих 24 сентября парламентских выборов. Меркель вынуждена противостоять противникам миграции и защищать свое решение о приеме сотен тысяч мигрантов в 2015 году. Правительство Германии 28 августа сообщило о заключении соглашения по миграции с Египтом — в этой стране совместными усилиями будут созданы центры по устройству мигрантов на работу и их реинтеграции, сообщил в понедельник представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт.
Украину не обошли вниманием
До начала саммита по миграции канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в специальном заявлении призвали власти России и Украины принять меры для выполнения перемирия на Донбассе, которое было согласовано 23 августа. Стороны конфликта в Донбассе 23 августа договорились о так называемом школьном перемирии, по которому огонь должен был прекратиться с 25 августа в связи с началом нового учебного года. Однако Меркель и Макрон в заявлении указали, что договоренности не были реализованы полностью.