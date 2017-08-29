Дума открытых дверей

Членам ОП упростили доступ в нижнюю палату парламента

Для членов Общественной палаты Госдума введет упрощенный режим прохода в здание, действующий для сенаторов, сотрудников администрации президента и аппарата правительства. Но авторитет палаты это вряд ли повысит, считает эксперт

Фото: Анна Исакова / ТАСС

​Комитет по регламенту Государственной думы на первом заседании после окончания летних депутатских каникул планирует внести изменения в положение о пропускном режиме Госдумы, разрешив членам Общественной палаты (ОП) заходить в здание по своим удостоверениям без дополнительного заказа пропусков. Об этом журналистам на брифинге рассказала глава регламентного комитета Ольга Савастьянова, передает корреспондент РБК.

«Члены Общественной палаты смогут беспрепятственно проходить в Госдуму, предъявив на входе свое удостоверение, в любой день, встречаться с кем необходимо, участвовать в заседаниях комитетов и так далее», — сказала она.

Сейчас члены ОП могут попасть в нижнюю палату парламента, лишь предварительно заказав через кого-то из депутатов или сотрудников аппарата пропуск и отстояв общую очередь, отметила Савастьянова. Новый порядок существенно упростит взаимодействие общественников с парламентариями, уверена глава комитета по регламенту.

Сейчас по своим служебным удостоверениям в здание на Охотном Ряду проходят в том числе члены Совета Федерации, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, сказал собеседник РБК в аппарате Госдумы. Рекомендацию упростить общественникам проход в обе палаты парламента спикерам Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко дал президент Владимир Путин по итогам встречи с новым составом ОП. Выполнить поручение они должны до 15 октября.

Эта мера оправданна, поскольку «система пропусков в Госдуму очень забюрократизирована», полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Члены ОП «активно участвуют в подготовке законопроектов», добавил он, причем не только на этапе так называемого нулевого чтения, депутаты довольно часто обращаются к ним за помощью «на всех этапах подготовки законопроектов».

В дни пленарных заседаний для прохода депутатов, сенаторов, сотрудников кремлевской администрации, аппарата правительства и членов ОП будет открыт 1-й подъезд (вход с Охотного Ряда на углу с Тверской), чтобы «разгрузить другие подъезды», добавил источник РБК, близкий к руководству Думы.

С новым, седьмым созывом Госдумы ОП начала сотрудничать теснее, чем с прежними, рассказала РБК член совета палаты Елена Тополева-Солдунова. Поэтому членам ОП и нужна возможность посещать Думу по собственным удостоверениям, отметила она. Однако, несмотря на возросшую активность палаты, часто ее инициативы при нулевом чтении законопроектов не учитываются вообще, рассказала эксперт. «Наши предложения далеко не всегда учитываются, недостаточно просто написать рекомендации, нужно еще их лоббировать. Для этого и нужен вход [в Госдуму] без пропусков», — сообщила Тополева-Солдунова. Впрочем, за последнее время депутаты внесли несколько законопроектов, в которых воплотили инициативы ОП еще прежнего созыва, например о доступе к СМИ социально ориентированных НКО. Это говорит о росте значимости палаты, считает она.

Секретарь ОП Валерий Фадеев не смог оперативно прокомментировать тему для РБК. Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», возглавил Общественную палату в июне 2017 года. Всего в ОП входяит 168 человек. В новый состав палаты вошли директор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, академик РАН Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, политолог Глеб Кузнецов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом РПЦ Владимир Легойда и кинорежиссер Владимир Хотиненко. Политологи, комментируя для РБК новый созыв палаты, назвали его «лояльным и аполитичным».

Поднятие темы пропусков связано со столпотворением на проходной нижней палаты перед слушаниями по реновации, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Но вряд ли эта инициатива скажется на статусе Общественной палаты, полагает он. «Сама тема пропусков в принципе говорит об очень слабом значении палаты, ведь ставится вопрос не ее участия в принятии решений парламента и выступлении общественников с трибуны, а всего лишь о проходе в Госдуму. Палата ни на что не влияет, и инициатива с пропусками ничего не изменит», — заключил эксперт.