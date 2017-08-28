В Тулу со своими сапогами

Ретейлер Kari откроет собственное производство

Крупнейший продавец обуви в России сеть Kari построит в стране первый собственный завод. После девальвации рубля российские фабрики способны конкурировать с китайским производством

Обувной магазин Kari (Фото: Евгений Курсков / «Коммерсантъ»)

Российский ретейлер Kari планирует открыть собственную фабрику по производству обуви. Это следует из данных ЕГРЮЛ и Роспатента. Планы компании подтвердил РБК генеральный директор будущей фабрики Виталий Чобану.

ООО «Тула Обувь», которое на 99% принадлежит Kari, было зарегистрировано в мае 2017 года, по данным ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности — производство обуви. Kari также подала заявку на товарный знак «Тульское обувное предприятие», следует из данных Роспатента. Основная часть обуви Kari производится в Китае, рассказывал основатель компании Игорь Яковлев в интервью «Секрету фирмы».

Проект пока на стадии разработки, подчеркивает Чобану. По его словам, сейчас Kari подбирает площадку под строительство. У Чобану уже есть опыт в производстве обуви: до 2017 года он был заместителем гендиректора производственного подразделения группы «Брис-Босфор» ООО «Ветанна» с фабрикой в Новороссийске.

Представители Kari и администрации Тульской области не ответили на запросы РБК.

Обувное «Эльдорадо»

Kari — крупнейший российский продавец обуви, основанный создателем и бывшим владельцем сети «Эльдорадо» Игорем Яковлевым. Он продал все свои акции «Эльдорадо» чешской PPF в 2011-м. К тому моменту компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами: в 2008 году налоговая служба предъявила «Эльдорадо» претензии на 15 млрд руб., а кредиторы потребовали досрочного погашения. «Я могу заниматься либо ретейлом, либо ничем», — заявил Яковлев в 2013 году в интервью «Секрету фирмы», объясняя решение запустить новую торговую сеть.

На февраль 2017 года сеть управляла 638 магазинами женской и мужской обуви Kari и 67 магазинами обуви для детей Kari Kids, по данным доклада «Розничные сети по продаже обуви 2017», подготовленного «РБК.Исследования». В 2016 году на Kari пришлось 4,4% всего оборота российского рынка обуви (ее выручка за 2016 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», — 31,5 млрд руб.).

Kari стала лидером рынка после банкротства ее основного конкурента — сети «ЦентрОбувь», которая в последний раз считалась крупнейшей по итогам 2015 года (тогда у нее было 1,5 тыс. точек). В 2012 году, когда Kari вышла на рынок, «ЦентрОбувь» была также самым быстрорастущим ретейлером. Однако Kari начала развиваться еще быстрее: в 2013 году выручка компании выросла на 782%, в 2014-м — на 101%, в 2015 году — на 37%, по данным «РБК.Исследования».

Появление сильного конкурента в лице Kari стало одной из причин финансовых проблем​ «ЦентрОбуви». «Несмотря на снижение продаж, сеть стремилась к лидерству на рынке, открывая все новые, не всегда рентабельные обувные салоны, вследствие чего пришлось прибегнуть к привлечению заемных средств», — замечают аналитики «РБК.Исследования рынков». В итоге между акционерами «ЦентрОбуви» возник конфликт. Сейчас компания признана банкротом, требования кредиторов составляют около 23,5 млрд руб., а один из акционеров, Сергей Ломакин, объявлен в федеральный розыск.

«ЦентрОбувь» не единственный игрок рынка, который не выдержал кризиса в России. В 2016 году процедура банкротства была введена и в отношении Carlo Pazolini. Объем рынка обуви сокращается с 2014 года примерно на 11% ежегодно. В 2016 году он составил 716,4 млрд руб.

Магазин сети «ЦентрОбувь» (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Конкурент для Китая

В 2014–2016 годах объем импорта обуви в Россию сократился в полтора раза за два года, по данным «РБК.Исследования рынков». В 2016 году объем поставок составил около 180 тыс. т, или $2,3 млрд. Основу импорта обуви всегда составляли поставки из Китая: их доля в общем объеме в натуральном выражении составляла почти 75% в 2016 году. При этом в стоимостном выражении она занимает около 50%, это объясняется в том числе низкой ценой обуви, произведенной в Китае.

«После девальвации рубля в 2014 году китайское производство больше не является столь серьезным конкурентом. Кроме того, заработные платы работников местной промышленности значительно выросли, таким образом, по цене китайская обувь сравнялась с российской при аналогичном или более низком качестве», — говорится в обзоре «РБК.Исследования рынков». Производство обуви в России по итогам 2016 года показало рост на 5,4% в натуральном выражении, но еще не достигло докризисных показателей.

Пока производить в России не так выгодно, как в Китае, не согласен основатель второй крупнейшей сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов. Российский рабочий в год работает 1,7 тыс. часов, а китайский — 3 тыс., их продуктивность почти в два раза выше, поясняет он. Кроме того, таможенные пошлины на обувь очень низкие, добавляет Павлов. Производство в России может приносить выгоду только за счет государственных льгот и налоговых вычетов, заключает он. Фабрика Zenden, например, находится в свободной экономической зоне в Крыму.

В Тульской области, где, судя по названию и бренду компании, будет строить свою фабрику Kari, в 2016 году была открыта особая промышленная экономическая зона «Узловая», резиденты которой получают ряд налоговых льгот ​и льготы при аренде земельных участков.