Драгоценный гранит науки

Сколько стоит получить престижную профессию

Стоимость обучения в российском вузе зависит от множества факторов, которые включают в себя даже затраты на электроэнергию. Как формируется цена на высшее образование и сколько стоит получить профессию мечты?

Фото: bogusfreak для РБК

Согласно данным Министерства образования и науки, с 2000 по 2017 год общее количество бюджетных мест в российских вузах сократилось на 32%, до 575 тыс. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что эта тенденция продолжится. «Количество студентов-платников, по нашим наблюдениям, только увеличивается», — говорит директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она связывает это с тем, что из-за падения курса рубля к доллару более чем в полтора раза, c 35,17 руб. (на 1 января 2014 года) до 59,25 руб. сейчас, абитуриенты, которые изначально планировали поехать учиться в бакалавриат за границу, в итоге все чаще остаются в России и выбирают престижные программы в топовых вузах. Университеты, в свою очередь, увеличивают количество платных мест под таких людей.

Выборочная проверка РБК показала, что в ряде столичных вузов из рейтинга агентства «Эксперт РА» за 2017 год количество платных мест в бакалавриате превалирует над бюджетными. Так, во время приемной кампании 2017 года в бакалавриат МГИМО 449 мест приема были бюджетными и 656 мест — на договорной основе. В НИУ ВШЭ в этом году, по данным на 23 августа, поступили на все направления подготовки 2953 бюджетника и 4880 платников. В РАНХиГС также подтвердили, что на договорной основе в академии учится больше человек, чем «на бюджете». В 2017 году на очное отделение бакалавриата и специалитета в вуз взяли 2060 бюджетников и 8300 платников.

РБК разбирался, как именно формируется стоимость на образовательные услуги российских вузов и сколько сейчас стоит получить профессию своей мечты.

Как формируется стоимость образования

Для расчета стоимости образовательных услуг в России существует специальная методология, утвержденная Министерством образования и науки. Ежегодно ведомство рассчитывает базовые нормативы затрат на обучение одного студента — тот ценовой порог, ниже которого стоимость образовательных услуг опускаться не может. Для бакалавриата предусмотрено три базовых норматива — в зависимости от группы специальностей, рассказывает начальник планово-финансового управления РАНХиГС Александр Ефремов.

К первой группе, например, относятся такие направления подготовки, как статистика, экономика, социология, юриспруденция, педагогическое образование, филология, история и философия. Ко второй группе причисляют химию, архитектуру, радиотехнику, машиностроение, сестринское дело и психологию. К третьей — ядерную энергетику и теплофизику, физическую культуру и спорт, искусствознание и драматургию.

В 2018 году базовый норматив для первой группы бакалавриата составит 89,3 тыс. руб., для второй — 102 тыс. руб., для третьей — 153 тыс. руб. Это на 7,6% больше показателей 2017 года и на 30% — показателей 2016 года, следует из данных Минобрнауки. Большую часть каждого из базовых нормативов составляют затраты на оплату труда профессорско-преподавательского состава — примерно 55%, объясняет Александр Ефремов из РАНХиГС. Еще 16% приходится на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иных категорий персонала. Остальные статьи расходов намного меньше, и они включают в себя затраты на аренду помещений, услуги ЖКХ, реквизит, содержание и пополнение библиотечного фонда и т.д.

Однако если базовый норматив является нижним порогом стоимости коммерческого образования в государственных вузах, то верхняя ценовая граница никак не регламентирована, напоминает Ирина Абанкина из НИУ ВШЭ. Полная стоимость обучения рассчитывается с учетом множества специальных коэффициентов, список и размер которых также утверждает Минобрнауки. Эти коэффициенты могут учитывать особый статус университета, форму обучения (очная, заочная, вечерняя), работу университета со студентами-инвалидами, показатели эффективности и т.д. Существуют также территориальные коэффициенты. «Они учитывают тот факт, что в Сибири или на Дальнем Севере разные уровни оплаты труда и тарифы на электричество. В итоге цена на одну и ту же программу обучения в таких регионах будет разной», — приводит пример Абанкина.

Финальную стоимость обучения обосновывает сам университет. Чем больше затрат на организацию учебной программы, тем выше будет и цена на нее. Однако фактор престижа специальности также играет существенную роль: за счет этого учебные программы по экономике зачастую оказываются дороже, чем по ядерной физике, хотя, в соответствии с базовыми нормативами, должно быть наоборот. «Одними из самых дорогих и наиболее качественных направлений обычно бывают совместные программы российского и зарубежного вузов. В стоимость такой программы включается оплата труда иностранных преподавателей», — уточняет проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.

Сколько стоит профессия мечты

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного в марте этого года и охватившего 1800 респондентов возрастом от 18 лет, с семьей и детьми, большинство россиян хотели бы, чтобы их дети и внуки пошли работать в медицинскую сферу. На втором месте по популярности находится военная служба, на третьем месте — профессия юриста. Также респонденты указывали, что их привлекают такие профессии, как машинист и механик, преподаватель и финансист.

Таким образом, среди гражданских специальностей, по которым есть и бюджетные, и контрактные формы обучения, самыми популярными оказались врач, юрист, инженер, преподаватель или тренер, экономист, программист, представитель творческих профессий (актер, дизайнер, журналист), строитель и менеджер.

На мнение респондентов о том, кем бы они хотели видеть своих детей, повлиял целый ряд факторов, объясняет директор по исследованиям ВЦИОМа Елена Михайлова. Прежде всего это представления об уровне востребованности профессии на рынке труда и возможность получения стабильного и достаточного для обеспечения своей семьи дохода. «Кроме того, родители рекомендуют своим детям выбирать именно те виды деятельности, содержание трудового процесса которых им хорошо понятно», — добавляет Елена Михайлова.

Представления родителей об идеальной профессии и реальный спрос на образовательные услуги совпадают далеко не всегда. Опрошенные РБК эксперты самыми прибыльными и поэтому самыми дорогими называют специальности, связанные с юриспруденцией, международными отношениями, иностранными языками, а также внешней торговлей и менеджментом. «Считается, что спрос на юридическую специальность очень высок. Многие стараются получить юридическое образование», — комментирует президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. А вот педагогические специальности, особенно направление по подготовке педагогов начальной школы, напротив, многие годы считались наименее популярными и недорогими, замечает он.

Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов напоминает, что в сфере образовательных услуг действуют обычные законы рынка. Если на направление есть платежеспособный спрос, то программа продается по высокой цене. Если его нет, то и стоимость низкая. «Именно поэтому программы по юриспруденции, международным отношениям, менеджменту и торговле — там, где люди ориентированы на карьерный скачок и высокие заработки в будущем, — могут продаваться. А вот программы для библиотекарей — нет», — подчеркивает Мясоедов.

Мнение экспертов подтверждают и цифры. РБК изучил стоимость платных программ в лучших московских и петербургских вузах из рейтинга «Эксперт РА». По данным с официальных сайтов ведущих гуманитарных вузов (МГУ, СПбГУ, МГИМО, ВШЭ, МГЮА), в 2017 году по направлению подготовки «Юриспруденция» стоимость обучения составляет от 300 тыс. руб. Дороже всего — в 476 тыс. руб. — обойдется обучение на международно-правовом факультете МГИМО.

Дорогим можно назвать и обучение на экономиста и менеджера. Например, тем, кто захочет изучать финансы и кредит в МГУ, придется платить в год по 380 тыс. руб. Наименее затратным вариантом среди топовых российских вузов окажется СПбГУ, где учеба на экономическом факультете обойдется в 239 тыс. руб. в год. Дорогостоящими являются и программы ведущих вузов по менеджменту: в РАНХигС бакалавриат по международному менеджменту обойдется в 448 тыс. руб., а в МГИМО аналогичная программа стоит 540 тыс. руб. в год.

Подготовка медиков также обходится недешево. В МГУ, например, стоимость обучения по специальности «лечебное дело» в этом году составляет 400 тыс. руб. В профильных вузах, таких как МГМУ им. Сеченова и РНИМУ им. Пирогова, цены варьируются в диапазоне от 200 тыс. до 300 тыс. руб. в зависимости от программы. Цена подготовки по техническим специальностям в среднем чуть меньше. В МФТИ обучение в бакалавриате и магистратуре стоит 250 тыс. руб. за год, а в МИФИ самое дорогое направление обучения для бакалавров стоит около 150 тыс. руб. в год.

Самыми доступными можно назвать направления подготовки педагогов (в московских вузах стоимость обучения составляет от 130 тыс. до 180 тыс. руб.) и прикладные профессии, связанные с механикой и машиностроением. Так, в МИФИ электронику и радиотехнику можно изучать за 110 тыс. руб. в год, а машиностроение в МАДИ — за 147 тыс. руб. в год.

Дороже значит лучше?

Как правило, дорогие программы в топовых университетах обеспечивают наилучшее качество образования, поскольку в их рамках вузы могут позволить себе привлекать лучших преподавателей, в том числе практиков, убежден проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. «Если вы не идете на бюджетные места, выбирайте самые дорогие программы из тех, что вы можете себе позволить. Вы ведь тем самым покупаете свою будущую профессию», — советует он.

Ирина Абанкина из НИУ ВШЭ, в свою очередь, считает, что высокая цена далеко не всегда свидетельствует об исключительном качестве образования. Иногда она может говорить об отсутствии гибкости вуза на конкурентном рынке. «Если вузы видят, что из-за высокой стоимости они могут потерять студентов, они стараются снизить или хотя бы сохранить цены», — приводит пример эксперт.

В любом случае пугаться высоких расценок не стоит: большинство вузов предоставляют возможность перевестись с коммерческого обучения на бюджетное. «Как показывает практика, большинство абитуриентов, которые показали высокий балл по профильным предметам, но не добрали по русскому языку, поступают сперва на платное, но через несколько семестров благополучно переводятся на бюджет», — заключает директор по развитию МФТИ Виталий Баган.