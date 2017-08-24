Олег Машталяр возглавит «Зенит»

«Татнефть» меняет руководство подконтрольного банка

Группа «Татнефть», контролирующая банк «Зенит», планирует перестановки в его топ-менеджменте, выяснил РБК. Возглавит банк Олег Машталяр, ранее работавший в МДМ Банке. Причина перестановок — желание повысить эффективность бизнеса

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О том, что банк «Зенит» возглавит Олег Машталяр, до 2009 года занимавший должность зампреда правления МДМ Банка, рассказал источник РБК в руководстве «Зенита». Сейчас Машталяр работает в банке «Зенит» на должности советника, сообщил собеседник РБК.

Олег Машталяр является советником уже несколько месяцев, подтвердил второй источник РБК в банке. «Потенциально могут быть и другие изменения в правлении, два-три новых человека приступили к работе. «Татнефть» увеличила пакет и планирует усилить контроль в банке после ревизии», — добавил он.

В банке РБК подтвердили, что будут назначены сразу несколько ключевых топ-менеджеров, а председателем правления станет Олег Машталяр. В апреле 2017 года он стал советником предправления банка, пояснили в «Зените» (назначение советником предшествует согласованию кандидата в правление с ЦБ).«Первым зампредом правления станет Андрей Добрынин, который будет курировать корпоративно-инвестиционный бизнес, курировать финансовый блок будет Константин Рыбаков», — добавил представитель банка. Там уточнили, что с 2009 года по апрель 2017 года Олег Машталяр возглавлял московское представительство кипрской компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд».

Сейчас в составе правления «Зенита» семь топ-менеджеров, новые руководители пришли в банк из сторонних компаний. Андрей Добрынин так же, как и Машталяр, работал в МДМ Банке в должности начальника управления международных рынков капитала, затем возглавлял управление по работе с инвесторами Альфа-банка. В 2002–2017 годах он был сначала управляющим директором, а затем управляющим партнером московского представительства компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд». Константин Рыбаков в 2000–2002 годах работал в компании «ЕвразХолдинг», уйдя оттуда с должности замдиректора казначейства, с 2005 года по настоящее время руководит московским представительством компании «Ефремов-Каучук ГмбХ».

Планы смены руководства банка «Зенит» зафиксированы и в официальном сообщении кредитной организации. 26 сентября собрание акционеров банка «Зенит» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя правления, говорится в сообщении банка. С 2005 года банком руководит Кирилл Шпигун, которому принадлежит, по данным банка, 2,2% акций кредитной организации. После назначения нового председателя правления Кирилл Шпигун продолжит работу в банке в должности президента, сосредоточится на стратегических вопросах и связях с органами власти, уточнили в банке «Зенит». Планы других действующих топ-менеджеров в банке не прокомментировали.

Банк «Зенит» занимает 31-е место по активам, по данным «Интерфакс ЦЭА». Крупнейший акционер — ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина — напрямую владеет 62,66% акций банка. Еще 8,45% нефтяная компания контролирует через Tatneft Oil AG. 5,74% через Fletcher Group Holdings Limited контролируют Владимир и Юрий Лисины. В октябре 2016 года нефтяная компания «Татнефть» увеличила свой пакет акций банка «Зенит» с 48,7 до 50,4% после допэмиссии акций банка, компания планирует увеличить свое присутствие в «Зените» до 74,2% сообщал ранее РБК. «Зенит» — главный банк одноименной группы, в которую входят еще четыре банка: АБ «Девон-Кредит» (Татарстан), ПАО «Липецккомбанк», АО «Банк Зенит Сочи», Спиритбанк (Тула).

Причины перестановок​​

В банке «Зенит» подтвердили, что кадровые перестановки связаны с реализацией комплекса мер по повышению эффективности деятельности группы. «Происходящие в банковской группе «Зенит» изменения и новые задачи, стоящие перед бизнесом, требуют свежих решений, в том числе и кадровых», — объяснили новые назначения в пресс-службе банка. С 2017 года реализуемая банком совместно с компанией «Татнефть» программа повышения эффективности и снижения издержек вышла на новый уровень, уточнили в «Зените». В июне 2017 года в рамках допэмиссии банк был докапитализирован на 14 млрд руб., что увеличило его уставный капитал до 33,5 млрд руб. Сейчас реализуется проект по повышению операционной эффективности и интеграции банковской группы, который должен завершиться к концу 2018 года.

По итогам 2016 года убыток банка по РСБУ увеличился на 1 млрд руб. по сравнению с результатами 2015 года, до 7 млрд руб., свидетельствует официальная отчетность «Зенита». В первом квартале 2017 года банку удалось показать чистую прибыль в размере 274 млн руб., по итогам второго — только 74 млн руб. В январе Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «Зенита» с уровня BB- до BB. Одновременно агентство понизило рейтинг устойчивости банка с уровня BB- до B+. В пресс-релизе Fitch Ratings указывало на слабую прибыльность банка, обусловленную высокой стоимостью фондирования.

Недовольство акционера положением банка и его слабой прибыльностью, по мнению экспертов, могло стать основной причиной смены менеджмента — и вполне оправданной. «Рейтинг устойчивости дает оценку состоянию банка без учета поддержки акционера, — пояснил старший директор Fitch Ratings CIS Александр Данилов. — К снижению этого рейтинга в январе этого года привели два фактора — низкая маржинальность и слабое качество активов». Чистая процентная маржа банка за первое полугодие 2017-го — 1,9%, в то время как средняя по сектору — 4,2%, отмечает эксперт. Банк финансируется в основном за счет клиентских средств, а средняя стоимость фондирования была 8,1%, в то время как в среднем по системе она меньше 6%.

Слабое качество активов не дает банку возможности зарабатывать. «Убытки 2015 и 2016 годов объяснялись высокими кредитными потерями, — указывает аналитик Moody’s Ольга Ульянова. — В 2017 году банк получил передышку, резервирование достигло адекватного уровня, но доходная часть остается слабой, что объясняется наличием неработающих активов».

Решение проблемы

Проблему неработающих активов акционер банка намерен решить посредством передачи их части на баланс независимой от банка компании. «В июле этого года уже состоялась передача активов на сумму 11 млрд руб., и, как мы понимаем, расчистка баланса продолжится до конца 2017 года», — указывает Ольга Ульянова. Однако это вряд ли снимет проблему полностью, считает Александр Данилов. «В январе мы оценивали объем потенциально проблемных кредитов в сумму порядка 30 млрд руб., что практически равно размеру основного капитала банка, — отмечает Данилов. — Учитывая слабую дорезевную прибыль (а по итогам первого полугодия чуть более чем из 800 млн руб. более 700 млн руб. «съели резервы»), если по кредитам и дальше нужно будет создавать резервы, может потребоваться поддержка акционера».

Росту прибыльности банка может способствовать постепенное увеличение объемов более маржинального кредитования — усиление позиций в сегменте МСБ и розницы, считает Ульянова. Еще один не полностью задействованный резерв по улучшению прибыльности банка, по мнению аналитика, кроется в снижении административных расходов, которые у «Зенита», как у головного банка банковской группы, сейчас высоки.