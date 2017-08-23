Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,39 59,00 EUR Нал. 69,89 69,28 USD Бирж. 59,07 -0,08 EUR Бирж. 69,52 -0,37 USD ЦБ. 59,04 -0,10 EUR ЦБ. 69,59 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1947,40 +0,50% РТС 1039,44 +0,50% Brent 51,63 -0,08% DJIA 21899,89 +0,90% Nasdaq 6297,48 +1,36% FTSE 7381,74 +0,86%
Что получила Россия от присоединения к ВТО
Лента новостей
Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам 02:02, Политика Виктора Бута лишили звонков на два месяца за разговор с журналистом RT 01:53, Общество СМИ узнали о поисках «Матч ТВ» партнера для создания букмекерской конторы 01:37, Бизнес Мадуро объявил о розысках экс-генпрокурора Венесуэлы 00:51, Политика Леонтьев усомнился в «адекватности» доклада о Сечине и Володине 00:31, Политика «Галс Девелопмент» нашла возможного покупателя на офис Mail.ru 00:14, Бизнес В Дублине после выезда автомобиля на тротуар госпитализировали 6 человек 00:09, Общество Эксперты заявили о риске ослабления позиций Сечина, Володина и Ротенберга 00:02, Политика Эксперты Кудрина заявили о рекордном снижении интереса к выборам 00:01, Политика «Нормандская четверка» поддержала начало перемирия в Донбассе с сентября 22 авг, 23:50, Политика Армия Украины обстреляла из «Града» пост наблюдателей СЦКК в ДНР 22 авг, 23:46, Политика Генпрокуратура Украины нашла схемы мошенничества на предприятиях Фирташа 22 авг, 23:25, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 22 авг, 23:16, Партнерский материал США пригрозили лишить Пакистан статуса своего «крупного союзника» 22 авг, 22:53, Политика Серебренников сообщил о 9-часовой поездке из Петербурга после задержания 22 авг, 22:53, Общество МИД заявил о подготовке ответных мер на новые антироссийские санкции США 22 авг, 22:45, Политика Директор «Гефеста» прокомментировал введенные против компании санкции США 22 авг, 22:38, Политика «Не лучший фон для выборов»: что означает задержание Серебренникова 22 авг, 22:36, Общество ФИФА осудила публикацию хакерами данных о допинге в футболе 22 авг, 22:25, Спорт Порошенко попросит ООН ввести миротворцев в Донбасс 22 авг, 22:24, Политика Кинотеатр «35 мм» оспорил расторжение договора аренды 22 авг, 21:45, Общество «Яндекс» представил новую версию поиска на основе нейронных сетей 22 авг, 21:36, Технологии и медиа Сын Черномырдина с бизнес-партнером подали иск к «Северстали» 22 авг, 21:29, Бизнес МИД призвал США «не наводить тень на плетень» в ситуации с визами 22 авг, 21:19, Политика Институт Минфина предложил отменить соцльготы для бюджетников и силовиков 22 авг, 21:16, Экономика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 22 авг, 21:07, РБК и Билайн Выгодно срулить: как сэкономить на личном транспорте в мегаполисе 22 авг, 21:01, Деньги Белоруссия представила первый электромобиль собственного производства 22 авг, 21:00, Технологии и медиа
Что получила Россия от присоединения к ВТО
Газета № 137 (2634) (2308) Экономика, 22 авг, 16:17
0
Алексей Портанский Что получила Россия от присоединения к ВТО
Без участия в ВТО практически невозможно выйти на мировые несырьевые рынки. Но за пять лет пребывания в организации в России не появилось отраслей, которые экспортируют современную продукцию. И виновата в этом не ВТО, а мы сами

22 августа исполнилось пять лет с момента присоединения России ко Всемирной торговой организации (ВТО). В связи с этим то и дело приходится отвечать на один сакраментальный вопрос: «Ну вот, мы уже пять лет в ВТО. Что страна получила от этого?» При этом вопрос часто задается с нескрываемым укором, подразумевающим строгий спрос за содеянное.

За финишной лентой

Объяснять все в лоб на основе торгово-экономических показателей оказывается не всегда убедительно, поэтому воспользуюсь метафорой. Представьте, что вы задумали построить «умный» дом, о котором мечтали, чтобы жить в нем комфортабельно, долго и счастливо. Предвкушая будущее совершенство своего строения, вы заранее на первых же этапах приобрели всю электронно-цифровую начинку для него, которая, в общем-то, и призвана сделать ваш будущий дом «умным».

Прошло время. Строительство дома по некоторым не вполне понятным причинам оказалось замороженным. Скорее всего, вы не совсем разумно распорядились имевшимися средствами, потратив их на развлечения и далеко не первостепенные нужды. Дома нет, и приобретенная заранее электронно-цифровая начинка хотя и находится в рабочем состоянии, использована быть не может. Кто ответственен за случившееся? Ответ очевиден: вы сами.

Вернемся к нашим баранам, как говорят французы. «ВТО — инструмент, которым надо научиться пользоваться», — сказал президент Владимир Путин еще в 2001 году. И он был абсолютно прав. Членство в ВТО никогда не дает преимуществ автоматически — быть в этой организации сложнее, чем вести переговоры о присоединении. Эта вроде бы достаточно простая истина оказалась на поверку чуждой для многих наших высоких чиновников, полагавших, что коли мы порвали наконец финишную ленточку после 18 лет сложнейших переговоров, то выгоды должны прийти сами собой и сразу. Игнорирование реальности немедленно обернулось проигрышем первого же спора в ВТО — о взимании утилизационного сбора с легковых автомобилей, произведенных соответственно в РФ и за рубежом. Так мы начали «учиться пользоваться инструментом».

Однако, по большому счету, дело даже не в этом.

Несостоявшаяся модернизация

Уточню: в ВТО государства стремятся ради получения свободного и недискриминационного доступа на внешние рынки, что подразумевает и снятие действовавших прежде дискриминационных ограничений. Последнее мы получили, это принесло нам ежегодную выгоду примерно в несколько миллиардов долларов. Много это или мало? С точки зрения того, на что мы рассчитывали, мало. А как сделать, чтобы выгода была большой?

Итак, в ВТО стремятся ради получения свободного и недискриминационного доступа на внешние рынки. Зачем? Чтобы экспортировать возможно больше, зарабатывая на этом. Достаточно ли мы сегодня экспортируем? Разумеется, нет. Основные статьи экспорта по-прежнему нефть и газ. Кстати, чтобы продавать углеводороды, вовсе не обязательно быть в ВТО. А вот рынки готовой продукции в мире давно поделены, и пробиться на них без членства в организации практически невозможно.

Когда мы начинали переговоры о присоединении, и в правительстве, и в делегации наших переговорщиков — везде были уверены, что вот-вот скоро в нашей экономике начнутся реформы, направленные на модернизацию, мы постепенно научимся производить конкурентоспособные товары, благодаря которым изменится структура нашего экспорта. И отвечая на вопрос, когда ждать результатов от членства в ВТО, мы с достаточной уверенностью отвечали: лет через семь, ну пусть десять, — полагая, что как раз за это время реформы в экономике начнут приносить желаемые плоды. Изменилось ли что-то в нашей экономике в лучшую сторону за прошедшие пять лет? Изменилось, но далеко не в лучшую сторону.

На ум приходит сравнение с Китаем. Реформы Дэн Сяопина начались после 1979 года на руинах, оставленных «культурной революцией». Спустя 23 года, когда Китай стал членом ВТО, он уже превратился в «мировую фабрику» и мощнейшего экспортера, а к 2010 году вообще вышел на первое место в мире по экспорту товаров, воспользовавшись на все 100% преимуществами членства в ВТО.

Мы ведем отсчет наших реформ с 1992 года. Спустя те же 23–25 лет мы никак не продвинули свою экономику в плане создания современных обрабатывающих отраслей и соответствующего экспортного потенциала. Была лишь иллюзия экономического могущества в середине 2000-х, когда на нас упала «манна небесная» в виде высоких цен на нефть и, соответственно, рекордных показателей сальдо торгового баланса в $160 млрд в год. Хотелось верить, что это навсегда. Но в 2009-м все это сменилось холодным душем — максимальным среди стран «Двадцатки» падением внешнеторгового оборота за первый год мирового кризиса. Выяснилось, что вся наша экономика абсолютно зависима от мировой конъюнктуры на углеводороды. То есть у нас нет современной экономики, для которой ВТО открывает выход на внешние рынки.

Кто виноват

Модель экономики, основанная главным образом на эксплуатации сырья, окончательно исчерпала себя как раз к моменту нашего присоединения к ВТО в 2012 году. Примечательно, что тогда, точнее в 2011 году, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина абсолютно справедливо предупреждала, что конъюнктура мировых рынков меняется не в нашу пользу и если мы не научимся производить конкурентоспособную продукцию, то не сможем долго удерживать значительное положительное сальдо торгового баланса.

Разумное предостережение не пошло впрок. По данным ЦБ, за 2013–​2015 годы несырьевой экспорт в стоимостном выражении упал у нас на 18%, резко снизился экспорт легковых и грузовых автомобилей (на 26 и 30%), о чем свидетельствовала ФТС. Небольшим утешением стал физический рост экспорта меди (в 2,5 раза), минеральных удобрений (на 77%), пшеницы и ржи (на 54%).

Если вернуться к метафоре с «умным» домом, то окажется, что в случае с присоединением к ВТО картина получилась аналогичной. Мы приобрели необходимый инструмент (электронно-цифровая начинка «умного» дома), однако сам дом (современную экономику) так и не начали строить. Хотя за минувшее время могли бы серьезно продвинуться на этом пути, ибо средств было достаточно. Значит, как и в использованной метафоре, виноваты мы сами.

И последняя мысль: так, может быть, тогда вообще не стоило затевать всю эту долгую и сложную историю с ВТО, а сначала окрепнуть экономически, а потом уже присоединяться, как твердили некоторые? Разумеется, нет. Это абсурдный сценарий. Так не бывает в принципе — невозможно научиться плавать, не налив воду в бассейн. Вопрос лишь в условиях присоединения, за которые каждая страна-кандидат по-своему бьется в ходе переговоров. Мы получили по итогам переговоров вполне приемлемые и сбалансированные условия для развития нашего бизнеса. Только вот его развитию пока мешаем мы сами, а никак не ВТО. Но это уже другая история.

Об авторах
Алексей Портанский Профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: ВТО , экспорт , Китай , мнение
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав