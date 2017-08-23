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Дотянуться до «Звезды»
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Дотянуться до «Звезды»
Газета № 137 (2634) (2308) Бизнес, 22 авг, 16:42
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Дотянуться до «Звезды»
«Роснефть» объявила тендер на объекты дальневосточной верфи
«Роснефть» объявила конкурс на строительство одного из крупнейших объектов завода «Звезда» на 21 млрд руб. Как выяснил РБК, за контракт поборются мировые мейджоры: корейская Hyundai и China Communication Construction Company
Макет судостроительного завода «Звезда» (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

18 августа судостроительный завод «Звезда», который «Роснефть» с партнерами строят на Дальнем Востоке, объявил о проведении крупнейшего в этом году тендера на 21,2 млрд руб. За ​эти деньги подрядчику нужно построить объекты второй очереди — сухой док и достроечные цеха.

За крупный подряд хотят бороться две азиатские компании: южнокорейская корпорация Hyundai и китайская China Communication Construction Company (CCCC), рассказали РБК два источника, близких к акционерам «Звезды». Hyundai и CCCC​ прежде всего заинтересованы в поставке оборудования, которое составляет примерно 70% стоимости контракта, объяснил один из собеседников РБК. В рамках контракта подрядчику нужно будет установить три крана грузоподъемностью 60–70 т и один грузоподъемностью 1200 т, а также построить доковые ворота, говорится в условиях тендера. Hyundai и CCCC не единственные кандидаты, на такой крупный проект претендует множество компаний, говорит второй источник РБК. Но именно между этой парой должна разразиться битва за тендер, добавляет другой собеседник.

Контракт требуется заключить уже в сентябре, следует из плана закупок завода. На практике на подведение итогов тендера может уйти месяц-два, говорит источник РБК, близкий к одному из акционеров. Представители «Роснефти», CCCC, Hyundai и Газпромбанка не ответили на вопросы РБК. Представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) отказался от комментариев.​

Президентская стройка

Судостроительная верфь «Звезда» строится на базе дальневосточного военного завода (ДВЗ) «Звезда» в бухте Большой Камень, в 20 км к востоку от Владивостока. Военный завод был построен еще в 1950-х годах и занимался ремонтом и утилизацией подводных лодок. Теперь военные сооружения располагаются на одной стороне бухты, а «гражданская» «Звезда» строится на другом. К 2024 году в бухте должен появиться крупнейший центр гражданского судостроения в России. Стоимость проекта — 146 млрд руб. К 2025 году завод будет строить сухогрузы, танкеры и буровые платформы для шельфа, в том числе для Арктики, куда из-за санкций западные компании не могут поставлять аналогичную продукцию. Строительство завода обсуждали еще с 2009 года, в 2013-м президент Владимир Путин принял решение начинать. Спустя два года, после долгих обсуждений, государство решило, что финансировать проект будут «Роснефтегаз» (через взнос в уставный капитал) и Газпромбанк (через кредиты). Сейчас «Звездой» через компании «Современные технологии судостроения» (СТС) и Дальневосточный центр судостроения и ремонта (ДЦСС) владеют «Роснефть», Газпромбанк и ОСК, их эффективные доли в ДВЗ «Звезда» составляют, соответственно, 78,6, 4,4 и 11,6%.

Судостроительное подразделение корпорации Hyundai — Hyundai Heavy Industries — известный игрок на мировом рынке промышленного строительства и оборудования, по данным самой компании, занимает 15% мирового рынка. Судоверфь Hyundai была заложена в 1972 году и теперь насчитывает десять крупных сухих доков и девять гигантских кранов типа «Голиаф». Hyundai уже выпустила почти 2 тыс. судов для судовладельцев в 52 странах мира, говорится на ее сайте.

Hyundai уже сотрудничает с «Роснефтью» на «Звезде». В мае 2017 года партнеры зарегистрировали совместное предприятие ООО «Звезда-Хендэ» (у «Звезды» 51%, остальное — у корейской компании). Южнокорейская компания поможет заводу проектировать и строить суда класса «Афрамакс», об этом партнеры договорились в июне этого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Hyundai будет следить за соответствием рабочей конструкторской документации базовому проекту судна, который передается в капитал СП. Компания ведет переговоры с «Роснефтью» о строительстве сухого дока минимум полгода, рассказывает один из собеседников РБК.

Ее конкурент — China Communication Construction Company (СССС) — государственный многопрофильный концерн, седьмой в мире среди крупнейших строительных компаний и игрок номер один на азиатском рынке, напоминает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. CCCC специализируется на транспортных и портовых инфраструктурных проектах, а также строит коммерческую недвижимость, есть в ее портфеле и доки для верфей. У «Роснефти» пока нет совместных проектов с CCCC, но компания, как и другие китайские подрядчики, активно пытается занять нишу на российском рынке инжиниринга. Впрочем, пока проектов в России у нее немного. В 2014 году CCCC интересовалась строительством Керченского моста, но так и не получила подряд, в 2015 году CCCC выполнила дноуглубительные работы в порту Бронка в Санкт-Петербурге. С 2015 года вместе с компанией «ВЭБ Капитал» CCCC строит многофункциональный комплекс на территории Второго часового завода в Москве (МОАО «Слава»).

Неудивительно, что за строительство сухого дока будут бороться иностранные компании: в России существует проблема с производством оборудования для строительства подобных проектов, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. И китайские компании по целому ряду технологий уступают южнокорейским, отмечает он. Зато CCCC может зайти со своим финансированием: у компании мощная государственная поддержка, ее проекты с удовольствием финансируют крупнейшие банки Китая, говорит Санакоев.

Кто еще строит «Звезду»

До сих пор большинство крупных контрактов на строительство завода доставалось российским компаниям. Крупнейшим подрядчиком по итогам 2016 года стало ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР), следует из данных СПАРК. Компания заключила шесть контрактов на 9,3 млрд руб., это почти половина всех разыгранных контрактов (21 млрд руб.). Второй по величине подрядчик на «Звезде» — ФНК «Инжиниринг» (3,9 млрд руб.); контракты других подрядчиков и поставщиков не превышали 0,8 млрд руб.

В 2017 году КЭР получила от «Звезды» единственный подряд на 69 млн руб., следует из данных СПАРК. Участвовать в строительстве сухого дока КЭР не будет, говорит один из источников РБК, представитель самой компании отказался от комментариев. Представитель ФНК «Инжиниринг» от комментариев также отказался.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: Газпромбанк , Китай , «Роснефть» , Южная Корея , Hyundai , «Роснефтегаз»
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