Война без победного конца

США меняют стратегию действий в Афганистане

Президент Дональд Трамп представил новую стратегию действий США в Афганистане, которая включает усиление военного присутствия в стране. Эксперты сдержанно оценили вероятность ее успеха

Солдаты армии США в Афганистане (Фото: Baz Ratner / Reuters)

Недосказанная стратегия

21 августа президент США огласил стратегию своей администрации в Афганистане. Выступая на военной базе в Арлингтоне недалеко от Пентагона, глава государства заявил, что США должны отойти от строительства афганского государства, вернувшись к непосредственной борьбе с террористами. «Я выступаю сейчас потому, что после 16 лет со дня атаки 11 сентября, после невообразимых потерь жизней и средств американский народ устал от нескончаемой войны без победы», — заявил Трамп.

Как рассказал президент, в Афганистане и Пакистане действует по меньшей мере 20 террористических организаций, и стратегия Вашингтона будет сосредоточена на уничтожении террористов, в том числе запрещенных в России ИГ и «Аль-Каиды», союзной местным талибам, и предотвращении захвата страны последними. США также продолжат работу по укреплению афганских органов безопасности. «Чем сильнее силы безопасности Афганистана, тем меньше нам придется делать», — отметил Трамп. В отличие от глав предыдущих администраций Трамп заявил, что не будет устанавливать искусственные дедлайны для действий в Афганистане. Ссылаясь на иракский опыт, он пояснил, что быстрый вывод войск из Афганистана невозможен: образовавшийся в Ираке после вывода американских войск вакуум позволил ИГ укрепиться.

Он также призвал Индию и Пакистан активнее оказывать поддержку афганскому процессу примирения, указав, что Пакистан нередко выступает как «безопасная гавань» для террористов.

Трамп пообещал увеличить военное присутствие в Афганистане и призвал последовать этому примеру партнеров по НАТО. Насколько именно вырастет иностранный контингент в Афганистане, президент не сказал, но источники The Washington Post в конгрессе США рассказали, что слышали от чиновников администрации сведения о 4 тыс. новых военнослужащих.

Ранее Трамп критиковал участие США в афганской войне, которую начал еще президент Джордж Буш-младший в 2001-м после терактов 11 сентября того же года. Трамп называл затянувшуюся кампанию «полной катастрофой», высасывающей из страны время, деньги и жизни. В понедельник он сообщил, что считал необходимым выйти из Афганистана, но после серии встреч с военными изменил свое мнение.

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Пополнение контингента на 4 тыс. человек будет означать рост военного присутствия США в Афганистане в полтора раза: сейчас здесь находятся 8,4 тыс. американских военнослужащих. В пиковый 2011 год их было 100 тыс.

Из-за нехватки деталей правительственного плана еще не ясно, за счет каких сил будет увеличен контингент. У президента США есть два пути: увеличить численность регулярных войск или отправить в Афганистан сотрудников частных военных компаний (ЧВК), отмечает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. «Отправка ЧВК не предусмотрена двусторонним соглашением между Вашингтоном и Кабулом, так что надо будет этот вопрос решить», — добавил он в беседе с РБК. В любом случае, по мнению Нессара, увеличение американского контингента не сможет переломить ход войны, а лишь обеспечит сохранение контроля над теми провинциями Афганистана, которые еще подчиняются центральной власти.

О планах передать часть функций и задач американских войск частным подрядчикам рассказал газете USA Today основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс. По его словам, в начале августа обсуждалась возможность отправить в Афганистан для оказания консультаций афганским силам 5,5 тыс. контрактников, бывших сотрудников подразделений спецназа США. Также обсуждали идею создать для контроля над страной частный воздушный флот из 90 самолетов. Как объяснил Принс, такой план обойдется США менее чем в $10 млрд в год. Для сравнения, в этом году Пентагон планирует потратить на кампанию в Афганистане более $40 млрд.

После выступления президента США президент Афганистана Ашраф Гани выразил свою благодарность «Трампу и американскому народу за это подтверждение поддержки усилий Афганистана по достижению самодостаточности». Мнения афганских экспертов, опрошенных The Washington Post, разделились: некоторые высоко оценили то, что США все же не стали отказываться от военных усилий в Афганистане. Другие заявили, что никакая военная стратегия США не вернет мир и стабильность, если афганское правительство, ослабленное внутренними противоречиями и внешними атаками, не станет работать лучше и не проведет осмысленные реформы.

Зло в пещере

Борьбу в Афганистане ведут три основные стороны: признанное на международном уровне правительство в Кабуле, поддерживаемое США, движения «Талибан» и «Исламское государство — Хорасан» (оба запрещены в России). Афганский филиал ИГ был образован в январе 2015 года, когда возобновились активные бои между правительственными силами и талибами.

ИГ занимает несколько небольших анклавов на востоке страны. Крупнейший из них находится в провинции Нангархар вдоль пакистанской границы. В июне 2017 года игиловцы отбили у талибов комплекс пещер Тора-Бора в этой провинции — именно там до 2001 года скрывались Усама бен Ладен и значительная часть боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России). В апреле 2017 года США атаковали позиции ИГ в районе Тора-Бора, сбросив фугасную авиабомбу MOAB. Прозванная «матерью всех бомб», она имеет массу почти 10 т и является сильнейшим неядерным боеприпасом США. В результате удара, по данным афганских военных, были убиты не менее 94 террористов, уничтожены склады оружия.

В Афганистане присутствуют около 1 тыс. боевиков ИГ — в основном в провинциях Нангархар, Кунар и Нуристан, заявил РБК официальный представитель миссии НАТО в Афганистане капитан ВМС США Билл Салвин. По оценкам НАТО, в основном это выходцы из «Талибана», а также из террористического «Исламского движения Узбекистана», примкнувшего к ИГ (вторые в основном ведут бои на северо-востоке страны, в провинциях, граничащих с Таджикистаном и Узбекистаном). По национальности же большинство из них — афганцы. В 2015 году, отмечает Салвин, в Афганистане насчитывалось до 3 тыс. игиловцев.

По данным же российских наблюдателей, число боевиков ИГ в Афганистане два года назад составляло 2–3 тыс., но сейчас выросло до 3,5 тыс. Об этом в апреле 2017 года заявил начальник ГРУ Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов. Число боевиков «Талибана» оценивается российским Генштабом на уровне 40 тыс. человек.

По словам Коробова, к концу следующего года ИГ планирует увеличить число боевиков в Афганистане минимум вдвое. Капитан Салвин отмечает, что пока притока боевиков миссия НАТО не зафиксировала и планов возврата к боевым операциям у альянса нет: «Мы не видим большого притока в Афганистан, в том числе из Ирака и Сирии. Перемещение в Афганистан — сложная задача, так как придется идти через Иран, который враждебен ИГ. Были случаи, когда афганцев рекрутировали, чтобы бороться с ИГ в Ираке и Сирии, и мы ожидаем, что кто-то из них вернется домой, но пока мы такого не видим».

«Решительная поддержка» Афганистана НАТО присоединилось к операциям США и их союзников в конце 2001 года. Миссия получила мандат Совбеза ООН и название «Международные силы содействия безопасности» (ISAF). С 2003 года НАТО проводило операции по всему Афганистану, а до этого преимущественно работало в Кабуле. ISAF стала самой продолжительной и крупномасштабной боевой операцией в истории НАТО, завершившись только в декабре 2014 года. С января 2015-го по приглашению правительства национального единства Афганистана силы НАТО занимаются в стране только подготовкой и консультированием национальных сил безопасности и обороны в рамках небоевой миссии «Решительная поддержка». НАТО и ООН финансируют силы безопасности Афганистана через свои целевые фонды: на конец 2016 года общий объем затрат составил около $1 млрд. НАТО планирует продолжить финансовую поддержку Кабула по крайней мере до 2020 года. Ожидается, что Афганистан сможет полностью взять на себя обязанности по финансовому обеспечению своих сил к 2024 году. Совместные учения морской пехоты США и солдат Афганской национальной армии в провинции Гильменд. Июль 2017 года (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

Салвин также отмечает, что бои между игиловцами и талибами носят ограниченный характер.

В 2016 году спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью «Известиям» говорил, что ИГ «процветает и растет» в Афганистане, накапливая силы для решительных действий. Афганистан, по его словам, нужен ИГ «как плацдарм для более широкой экспансии».

Российский МИД в этом году не раз рассказывал о «неопознанных» самолетах и вертолетах, сбрасывающих грузы для местных боевиков ИГ. «Мы знакомы с подобными сообщениями, причем знакомы с двумя версиями, — заявил РБК капитан Салвин. — Первая гласит о неопознанных вертолетах, а вторая — о том, что это были российские вертолеты, снабжающие «Талибан». Но и то и другое — неправда. Когда я общался с людьми на местах, они уверяли, что никаких вертолетов не было».

«Национальное сопротивление»

На фоне слабого присутствия ИГ в Афганистане основным оппонентом правительства остается группировка «Талибан». Согласно отчету специального инспектора Пентагона по реконструкции Афганистана Джона Сопко, к маю 2017 года удерживаемая талибами территория составила 16,2% страны. Официальное правительство в Кабуле контролирует 62,8% территории, где проживают 65,6% населения. За последние полгода соотношение сил почти не изменилось, однако летом—осенью 2016 года наблюдался заметный прирост силы и влияния «Талибана». В каждом отчете конгрессу США ведомство cпециального инспектора объясняет отступления стратегическим подходом афганской армии, при котором «в приоритете находится защита ключевых городов и территорий, сохранение их под контролем, а не сбережение менее важных зон».

Другого мнения придерживаются эксперты Institute for the Study of War (ISW). В анализе ситуации за ноябрь 2016 года они утверждают: афганская армия не способна удерживать некоторые крупные города в провинции Кундуз, будучи по-прежнему зависимой от поддержки американцев. Но и освобождение уже захваченных «Талибаном» регионов при текущем уровне сотрудничества с Пентагоном невозможно, отмечает ISW.

Талибы управляли страной во второй половине 1990-х годов, но в декабре 2001 года были свергнуты после вторжения американских войск. Свыше десяти лет новое правительство при поддержке НАТО воевало с боевиками «Талибана», и к 2012 году талибы почти полностью перешли к тактике терактов. В январе 2015 года, сразу после завершения миссии ISAF, боевые действия между властями в Кабуле и талибами возобновились.

Возросшая активность «Талибана» напрямую связана с сокращением контингента НАТО и сменой правительства в Кабуле, заявил РБК Нессар. В сентябре 2014 года президентом Афганистана вместо Хамида Карзая стал Ашраф Гани, который изначально стремился нормализовать отношения с Пакистаном и начать мирные переговоры с «Талибаном», но после увеличения числа терактов изменил свою позицию. Успехи талибов и появление анклавов ИГ, по мнению Нессара, несут угрозу региональной безопасности и показывают слабость правительства.

Последствия перестрелки талибов с подразделениями Афганской национальной армии. Кабул, март 2017 года (Фото: Mohammad Ismail / Reuters)

За прошедшие два с лишним года афганская армия потерпела от талибов несколько серьезных поражений. В 2015 году правительственные войска дважды уступали боевикам Кундуз, столицу стратегически важного района на границе с Таджикистаном. Сейчас город опять под контролем центрального правительства. В целом в конфликте сейчас сохраняется патовая ситуация: с ноября 2015 года по май 2017 года число районов под контролем или влиянием боевиков выросло с 6,6 до 11,1%, но закрепиться в стратегически важных пунктах талибам не удалось.

Когда летом 2017 года стало известно о грядущем пересмотре стратегии США, талибы написали Трампу открытое письмо с просьбой о полном выводе иностранных войск. По их мнению, именно присутствие «оккупационных сил» разжигает конфликт в стране, тогда как «Талибан» является лишь «национальным сопротивлением». После объявления новой стратегии Трампа талибы заверили, что готовы «продолжить джихад до тех пор, пока последний американский солдат не покинет Афганистан».​

За день до письма талибов американскому президенту с предложением вывести все иностранные войска из Афганистана выступил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. «Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходит из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», — пояснил он.

Талибы как часть процесса Весной—летом 2017 года в западных СМИ появилось несколько материалов о том, что Россия поставляет талибам оружие. В апреле командующий корпусом армии США в Афганистане Джон Николсон заявил, что Пентагон «продолжает получать данные о подобных поставках», и не стал их опровергать. Замир Кабулов еще два года назад отмечал, что с появлением в стране боевиков ИГ у Москвы и талибов могут возникнуть общие интересы именно в контексте борьбы с исламскими радикалами. В ответ же на репортаж CNN о российском оружии в руках талибов 25 июля МИД России напомнил: «Талибан» в России запрещен, оружие боевикам мы не поставляем, но при этом Москва поддерживает решение Совбеза ООН, по которому талибы должны стать частью политического процесса в Афганистане «при условии признания ими нынешней Конституции, отказа от насилия и прекращения взаимодействия с террористами». В России «Талибан» был признан террористической организацией в феврале 2003 года постановлением Верховного суда.

