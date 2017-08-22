Вклады ушли на покой

Ставки по валютным депозитам в августе практически не менялись

За прошедший месяц ставки по валютным депозитам изменились только в одном банке из топ-15 по объему вкладов. С какой доходностью сейчас можно разместить доллары и евро?

Фото: bogusfreak для РБК

В период с 20 июля по 20 августа ставки по валютным депозитам в большинстве из 15 крупнейших банков по объему привлеченных средств остались неизменными. Исключением стал лишь Бинбанк, который увеличил доходность своих вкладов в долларах и евро на 0,1–0,2 п.п. по всем срокам размещения. Сильнее всего он повысил максимальные ставки по долларовым депозитам сроками на полгода и год — в августе они составили соответственно 1,3 и 1,65% годовых по сравнению с 1,1 и 1,45% годовых месяцем ранее. В то же время максимальные ставки по вкладам в евро на полгода и год в этом банке увеличились до 0,4 и 0,8% против 0,3 и 0,7% годовых в июле.

Пресс-служба Бинбанка в своем комментарии для РБК назвала пересмотр условий по валютным депозитам «техническим повышением», которое обусловлено оптимизацией продуктовой линейки. «Мы отменили диапазоны ставок. Ранее ставки по вкладам до $25 тыс. или €25 тыс. были ниже, чем ставки по депозитам на сумму свыше 25 тыс. Теперь ставки по вкладам едины для всех сумм», — говорится в комментарии банка.

За счет роста доходности депозитов в Бинбанке, а также изменений в выборке кредитных организаций в этом месяце в топ-15 вошел СМП Банк (с высокими относительно других банков из выборки РБК ставками по ряду валютных вкладов) — средние ставки по валютным вкладам на рынке увеличились на 0,02–0,11 п.п. по всем срокам размещения. Больше всего повысилась средняя ставка по долларовым вкладам сроком на полгода — с 0,54 до 0,65% годовых.

Лидеры рынка

Наибольшую доходность по депозитам в долларах сроком на год сейчас предлагает СМП Банк — разместить средства в этом банке можно под 1,85% годовых. За ним следуют Бинбанк (1,65% годовых), МКБ и Альфа-банк (по 1,45% годовых). Максимальная доходность по долларовым вкладам на полгода также доступна в СМП Банке и Бинбанке — 1,85 и 1,3% годовых соответственно. Далее следуют Альфа-банк и Россельхозбанк, которые предлагают разместить американскую валюту под 0,85% годовых.

Самая высокая ставка по годовым вкладам в евро в августе была зафиксирована в Бинбанке — 0,8% годовых. На втором месте по доходности — вклад в МКБ (0,7% годовых), на третьем — Московский индустриальный банк (0,35% годовых). Максимальную ставку по депозитам в евро на полгода можно найти опять же в СМП Банке и Бинбанке, которые предлагают разместить евровалюту под 0,4% годовых, а также в МКБ — под 0,35% годовых.

Что будет дальше

Слабую динамику на рынке валютных депозитов в августе опрошенные РБК эксперты считают сезонным затишьем в ожидании следующего заседания ФРС США, на котором американский регулятор может поднять процентную ставку и подстегнуть тем самым укрепление доллара. «Мы исходим из того, что следующее заседание американского регулятора состоится только в декабре, и он повысит процентную ставку на 25 б.п.», — объясняет аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

По ее оценкам, российские банки могут отреагировать на подобное решение ФРС аналогичным повышением доходности долларовых депозитов — в среднем на те же 0,25 п.п. В свою очередь, экс-руководитель блока «Розничный бизнес» в Промсвязьбанке Леонид Качалов допускает рост ставок по валютным вкладам в среднем на 0,5 п.п. до конца года. Это будет связано не только с ужесточением монетарной политики ФРС в декабре, но и с ожиданиями рынка касательно дальнейшего более уверенного повышения процентных ставок в США, говорит эксперт.

Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин, впрочем, сомневается в потенциале роста ставок по валютным депозитам, объясняя это тем, что у российских банков сейчас нет большой потребности в валютном фондировании. «Спрос на кредиты в валюте со стороны населения остается крайне низким», — поясняет аналитик.

Кроме депозитов

Альтернативных вариантов вложить валюту у инвесторов не так много, признают опрошенные финансисты. Среди других финансовых инструментов, которые позволяют инвестировать в валюте, эксперты в первую очередь называют еврооблигации крупных российских эмитентов. «Найти евробонды крупных компаний с доходностью выше депозитной раза в полтора совсем несложно», — говорит аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев. По его мнению, покупка валютных облигаций Сбербанка и Альфа-банка сейчас выглядит привлекательной инвестиционной идеей. К примеру, доходность выпусков еврооблигаций Альфа-банка в долларах с погашением в 2019 и 2021 годах, по данным Bloomberg, сейчас составляет 3,6 и 3,8%, долларовые бонды Сбербанка с погашением в 2019 году — 2,7–3,6%.

С ним соглашается эксперт ФГ «БКС» Иван Копейкин, который также выделяет еврооблигации крупных российских банков. По его мнению, эти бумаги по-прежнему остаются надежным инструментом вложений, несмотря на негативный информационный фон, сложившийся вокруг некоторых коммерческих банков в последнее время. В то же время финансист отмечает, что евробонды характеризуются высоким порогом входа — на покупку этих бумаг нужно $100–200 тыс.

«Если у инвестора таких денег нет, он может вложиться в ETF (биржевые инвестиционные фонды), выбрав фонд, ориентирующийся на определенный валютный индекс, — рассказывает Королев. — Там порог входа минимальный — от 1 тыс. руб. Доходность будет в районе 4–5% годовых».

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