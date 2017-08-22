Санкции признаны частью природы вещей

Минприроды смягчает условия работы недропользователей

Минприроды предложило облегчить внесение изменений в лицензии на пользование недрами. Власти признали, что санкции не будут сняты в ближайшее время, а цены на нефть вряд ли вырастут до уровня выше $100, отмечает эксперт

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С поправкой на санкции

Министерство природных ресурсов и экологии направило в правительство законопроект, регламентирующий порядок внесения изменений в лицензионные соглашения на пользование недрами, выданные добывающим компаниям (в частности, речь идет об изменениях, касающихся сроков ввода месторождений в эксплуатацию). Это следует из письма главы ведомства Сергея Донского в правительство от 16 августа (копия есть у РБК).

Законопроект вносит поправки в ст. 12 принятого еще в 1992 году закона «О недрах». Поправки согласованы с Минэкономразвития, Минфином, Минюстом, ФАС, представителями бизнеса и подведомственными Минприроды структурами (Роснедра и Росприроднадзор. — РБК), говорится в письме. Сергей Донской подтвердил РБК факт внесения законопроекта в правительство. Ведомство рассчитывает на принятие Госдумой поправок к закону «О недрах» в первом чтении до конца текущего года, добавил он.

По действующему закону единственным основанием для корректировки условий лицензии является «изменение объема потребления произведенной продукции по не зависящим от недропользователя обстоятельствам». Новый законопроект (копия есть у РБК) добавляет еще два случая: при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия на пользование недрами была предоставлена, и при необходимости завершения поиска и оценки разработки месторождения либо выполнения ликвидационных работ на нем, если компания не нарушила каких-либо условий лицензии на дату подачи такого заявления.

Чтобы изменить лицензию, компания может обратиться с заявлением в Роснедра (федеральный орган управления госфондом недр. — РБК) и сами Роснедра могут предложить компании изменить лицензию, говорится в законопроекте.

Все три пункта выглядят слишком общими, поэтому в каждом конкретном заявлении власти будут требовать их конкретизации. По словам главы пресс-службы Минприроды Николая Гудкова, при подаче заявления с просьбой внести изменения в лицензию со стороны компаний необходимо будет объяснить, в чем заключаются «обстоятельства, существенно отличающиеся от тех, при которых была предоставлена лицензия на пользование недрами». В их числе, как разъяснил он РБК, могут фигурировать санкции против компании или отдельных видов ее деятельности (например, глубоководного бурения на шельфе), существенное изменение экономических условий, меняющих структуру затрат и рентабельность разработки месторождения, последствия природных катаклизмов. «Например, если у компании не получилось найти подрядчика для бурения на шельфе из-за санкций, потому что не было буровых компаний, способных выполнять такого вида работы без угрозы штрафов и нарушения условий санкций, то это уважительная причина. А если она просто год ничего не делала, не готовила проект, а потом вдруг опомнилась, но сроки выполнения работ подходят к завершению, то такая причина в расчет не принимается», — объяснил представитель ведомства.

Законопроект не допускает изменение лицензий, по которым не устранены нарушения, согласно направленным регулирующими органами предписаниям.

Заморозка на шельфе

Новая редакция закона «О недрах» также расширяет перечень сведений, которые должны содержаться в лицензиях на участки шельфа. При этом для месторождений нефти и газа на суше объем необходимой информации в таких документах сокращается. Так, сроки и виды проведения геологоразведочных работ на них нужно указывать теперь не в лицензиях, а в техническом проекте разработки месторождения, который изменить проще.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В шельфовых же лицензиях, согласно законопроекту, нужно указать виды, объемы и сроки проведения как сейсморазведки, так и бурения, и даже сроки предоставления данных о запасах нефти и газа на них на государственную экспертизу. Несоблюдение этих условий грозит рисками отзыва лицензии, указано в пояснительной записке к законопроекту (копия есть у РБК). Кроме того, после вступления закона в силу дополнениями к таким лицензиям должны быть добавлены условия конкурсов или аукционов, на основании которых компания выиграла право разработки участка на шельфе, и положения всех законов и постановлений правительства, регулирующих разведку и добычу нефти и газа на таких территориях.

Пресс-секретарь Минприроды пояснил РБК, что к разработчикам шельфовых месторождений требования будут жестче, чем к тем, кто работает на суше, что обусловлено соответствующими поручениями правительства. Он пояснил это тем, что «Газпрому» и «Роснефти» следует сосредоточиться на выполнении взятых на себя обязательств на уже выданных им участках, вместо того чтобы просить новые лицензии. Как отметил глава Минприроды Сергей Донской, мораторий на выдачу шельфовых лицензий продолжит действовать как минимум до 2020 года.​​

Правительство приняло решение о введении временного моратория на предоставление лицензий на арктическом шельфе в начале сентября 2016 года. С такой инициативой выступало именно Минприроды. К моменту введения моратория между «Роснефтью» и «Газпромом» были распределены 80% подготовленных к разведке участков на российском шельфе, отмечал тогда глава Минприроды.

Позиция нефтяников

Представители «Роснефти» и «Газпрома» отказались комментировать поправки в закон «О недрах» и отвечать, готовятся ли они воспользоваться возможностью перенести разработку участков на шельфе из-за санкций или нерентабельности. Пресс-служба «Газпром нефти» оставила запрос РБК без ответа.

Источник РБК в «Роснефти» утверждает, что у компании пока нет планов запрашивать новые лицензии на шельфе Арктики, а также переносить разработку действующих месторождений: большинство таких изменений уже внесено в 2015–2016 годах. В июне 2016 года РБК писал, что Роснедра согласовали изменения по 31 участку недр на шельфе по просьбам нефтяных компаний, в основном связанные с переносом на несколько лет сроков проведения геологоразведки на них. По словам собеседника РБК в «Роснефти», до 2020 года компания планирует начать бурение на шельфе Карского и Черного морей, а также на Сахалине и в Печоре, что составляет немногим более 10% фонда действующих шельфовых лицензий компании (по его данным, у «Роснефти» на балансе 56 шельфовых участков). А по большинству других участков сроки буровых работ наступят позже: тогда компания решит, целесообразно ли просить откладывать их снова.

Он добавляет, что при текущих ценах на нефть стоимость бурения более чем наполовину подешевела по сравнению с ценами 2014 года и главная проблема сейчас — это сложность привлечения западных подрядчиков и их техники к таким работам из-за санкционных рисков. У самой же «Роснефти» просто нет собственных буровых установок, способных бурить в Арктике или на черноморских глубинах свыше 150 м. Перенос же таких видов работ на более поздние сроки чреват, по его мнению, сокращением плановых объемов добычи нефти после 2020 года.

Собеседник РБК в «Газпром нефти» пояснил, что по всем новым шельфовым проектам компании бурение запланировано на срок после 2024 года, что не требует актуализации такого рода лицензий в ближайшие несколько лет. Однако он счел важным, что такая возможность в новых правилах появилась: учет санкций и экономики проектов говорит о повороте надзорных органов лицом к компаниям. Ведь нефтяники сами заинтересованы в том, чтобы избегать рисков отзыва у них лицензий.​​

Директор аналитического центра «Гекон» Михаил Григорьев полагает, что включение в перечень оснований для изменения содержания лицензий последствий санкций против компаний и изменения экономики разработки месторождений закономерно: тем самым власти признают, что санкции не будут сняты в ближайшее время, а цены на нефть вряд ли вырастут до уровня выше $100. В этой ситуации, по мнению эксперта, нет смысла требовать от нефтяников проведения невыполнимых или убыточных работ, а придется пересматривать планы по добыче нефти на шельфе, принятые до введения санкций.