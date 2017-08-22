Марш из Белого дома

От Дональда Трампа уходят советники

Причины ухода у бывших приближенных Дональда Трампа разные: от несогласия с позицией президента до обвинений в получении выгоды. Кадровая политика новой администрации терпит крах, констатирует эксперт

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В воскресенье, 20 августа, стало известно о решении администрации президента США распустить федеральный консультативный комитет по оценке изменения климата. Об этом сообщила газета The Washington Post. В комитет входят 15 членов — ученые, чиновники и представители корпораций. В воскресенье истек срок действия мандата комитета, и исполнительный директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Бен Фридман проинформировал его председателя о том, что агентство не возобновит работу группы. Председатель комитета Ричард Мосс в беседе с газетой назвал это решение близоруким.

В пятницу, 18 августа, стало известно об уходе с поста специального советника по вопросам законодательного регулирования финансиста Карла Айкана. Отставка была добровольной, о чем сам Айкан написал в письме президенту. Миллиардер объяснил, что хочет избежать «партийных споров» о его роли в Белом доме. В последнее время Айкана обвиняли в том, что свой пост он может использовать для получения личной выгоды, чему гипотетически способствует доступ к секретным документам. В своем письме Айкан подчеркнул, что не работал в штате администрации президента и никак не влиял на политику Трампа. «У меня никогда не было доступа к закрытой информации, и я никогда не получал личный выгоды из моего служебного положения. Равным образом я не считаю, что моя роль [как советника] вызывала конфликт интересов», — сказал Айкан.

Эхо Шарлоттсвилла

Также в прошлую пятницу Трамп освободил от должности главного стратега Белого дома Стива Бэннона. В кратком заявлении о причинах отставки главного стратега не говорится, лишь указано, что «глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к взаимной договоренности, что сегодня — последний день работы Стива»​. Как пишет The New York Times, Келли с момента своего прихода на пост главы администрации 31 июля этого года хотел уволить Бэннона, в последние дни между ними были разногласия насчет того, как президент должен реагировать на события в Шарлоттсвилле, где 12 августа произошли столкновения ультраправых и их противников. Трамп возложил ответственность за столкновения н​а обе стороны конфликта.

Бэннон до того, как стать членом администрации, ​был исполнительным директором ультраправого сайта Breitbart News. В СМИ его называли «нашептывателем Трампа» и считали, что он оказывает сильное влияние на президента, причем особую озабоченность у противников президента вызывали шовинистические взгляды Бэннона.

16 августа в левом американском издании The American Prospect вышло интервью Стива Бэннона, в котором он назвал ультраправых участников волнений в Шарлоттсвилле «неудачниками», «этнонационалистами», «сборищем клоунов». Он подчеркнул, что является сторонником ​экономического национализма, а не этнического.

До этого реакция Трампа на события в Шарлоттсвилле стала причиной ухода восьми крупных бизнесменов из двух советов по бизнесу, учрежденных президентом после вступления в должность. В ответ Трамп распустил оба — совет производителей и стратегический совет.

На прошлой неделе 17 членов президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам также объявили о своем уходе из-за реакции Трампа на события в Шарлоттсвилле.

Эта реакция спровоцировала нарастание политической изоляции президента США, которая грозит стать беспрецедентной, считает профессор американистики в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Виктория Журавлева. «Трамп способствовал дальнейшему расколу американского общества, и так переживавшего глубочайший социально-политический кризис. Но теперь это уже может стать по-настоящему критическим моментом для его политической карьеры, поскольку, не имея серьезных успехов во внутренней и внешней политике, он своими действиями наносит реальный ущерб образу страны и дискредитирует Республиканскую партию, находящуюся у власти. Это увеличивает шансы Трампа повторить судьбу Конфедерации, на защиту памятников которой он встал, поскольку представители политического и ​экономического истеблишмента вне зависимости от их идеологических предпочтений постараются отмежеваться от президента, чьи слова и действия подрывают основу современной политической культуры США, межрасовых и межэтнических отношений», — сказала она РБК.

Трамп породил серьезный конфликт с американским политическим сообществом, пытаясь опираться на широкую общественную поддержку, соглашается Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО. «Его действия, позиции и высказывания оказались настолько радикальными или непросчитанными, что даже поддержка слоев населения, избравшего его, сильно сократилась», — сказал он РБК.

Стив Бэннон (Фото: Win McNamee / Reuters)

Ликвидация консультационных советов при президенте, отставки Бэннона и Айкана означают, что президентство Трампа вступает в новую фазу — более прагматичную и практически ориентированную, считает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований в Санкт-Петербургском государственном университете. «Время консультаций и ​выработки стратегии закончилось под давлением кризисных обстоятельств, и теперь инициатива переходит в руки деятелей, одержавших верх в аппаратной борьбе — таких, как советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис», — отмечает эксперт. По сути это означает, что внутри исполнительной власти США происходит что-то вроде переворота, кадровая политика Трампа терпит полный провал и все надежды у него теперь только на суровых и решительных отставных генералов, заключает Цветков.

«Останется без друзей»

После беспорядков в Шарлоттсвилле у Трампа еще больше осложнились отношения и с сенаторами. 16 августа сенатор Линдис Грэм отметил, что заявления президента о том, что в беспорядках виноваты обе стороны, показывают, что Трамп не видит разницы с моральной точки зрения между 32-летней активисткой Хизер Хэйер, погибшей во время волнений в Шарлоттсвилле, и сторонниками ультраправых движений. Американский президент «шагнул назад, снова заявив, что есть моральная равноценность между белыми шовинистами-неонацистами, членами ку-клукс-клана, которые были на митингах в Шарлоттсвилле, и такими людьми, как госпожа Хэйер», — заявил Грэм. Трамп 17 августа в ответ написал в серии твитов, что Грэм «ищет саморекламы» и «не может забыть свое поражение на выборах» в 2016 году. Грэм говорил о своих президентских амбициях, но из-за низкой поддержки не принял участие даже в праймериз.

Еще один твит Трамп посвятил другому сенатору-республиканцу из комитета по юридическим вопросам — Джеффу Флейку. Он назвал его «токсичным», «слабым» и «незначительным» за то, что тот якобы недостаточно решителен по вопросам борьбы с преступностью, регулирования иммиграции и усиления приграничного контроля. Ранее Флейк жестко критиковал Трампа и выпустил книгу «Совесть консерватора», в которой выражал обеспокоенность ростом национализма, популизма, ксенофобии, а также «неуравновешенностью» президента. Отрывки из книги были опубликованы на сайте Politico. Издание Vox интерпретировало нападки на Флейка как попытки вытеснить республиканца из сената.

«Флейк и Грэм являются членами комитета по юридическим вопросам, председатель которого Чак Грассли призвал всех участников дискуссии снизить тон», — пишет Reuters, обращая внимание на то, что больше половины из 11 республиканцев в этом комитете уже вступали в публичные конфликты с президентом. Агентство напоминает, что именно этот комитет будет играть решающую роль, если конгресс инициирует импичмент Трампа, и тогда президент США «останется без друзей». А это может сыграть решающую роль в том, сможет ли Трамп остаться президентом или нет, по мнению старшего научного сотрудника Брукингского института Элейн Камарк.

В июле демократы из палаты представителей Брэд Шерман и Эл Грин уже предлагали инициировать импичмент Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования о его возможных связях​ с Россией во время предвыборной кампании. Однако вероятность отставки Трампа пока низка, так как и палата представителей, и сенат контролируются республиканцами, отмечает агентство Reuters. Согласно американской Конституции палата представителей может инициировать и одобрить импичмент. Если это произойдет, то право решения об отставке президента переходит в сенат, при этом две трети сенаторов должны проголосовать «за», чтобы отстранить президента.

Позиции Трампа еще относительно крепки, несмотря на разногласия в Белом доме и критику, обрушившуюся на него после событий в Шарлоттсвилле, при этом некоторые аспекты его политики все же поднимают его рейтинг, например жесткий курс по отношению к Северной Корее, полагает Михаил Троицкий. «Для Трампа даже в политическом смысле еще не все потеряно, а в юридическом его позиции остаются прочными, снять его с должности никто не решится, да, возможно, для этого и нет оснований», — заключает Троицкий.