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Почему атака в Каталонии не станет последней
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Почему атака в Каталонии не станет последней
Газета № 135 (2632) (2108) Политика, 18 авг, 17:05
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Артем Куреев Почему атака в Каталонии не станет последней
Испания не ведет жесткой антимиграционной или антиисламской политики, но главная цель террористов — это, конечно, Европа в целом. Атаки на европейские города будут продолжаться

Повторяющиеся одно за другим нападения исламских террористов на европейские города вызывают все меньше шока в обществе. Как ни ужасно это звучит, к ним привыкают. Как, собственно, и к бессилию национальных и общеевропейских спецслужб, не способных остановить «терроризм грузовиков», когда оружием смертников становится угнанная машина.

Теракты, произошедшие в четверг, 17 августа, в Барселоне и находящемся в 200 км от нее курортном городке Камбрильсе, унесли жизни 13 человек. И хотя пятеро экстремистов были ликвидированы, показателен тот факт, что после нападения на людей, гулявших по одной из главных туристических улиц каталонской столицы, бульвару Рамбла, исполнители теракта сумели скрыться с места происшествия и нанести повторный удар. А испанская полиция, казалось бы имеющая большой опыт противостояния терроризму, боевикам из леворадикальной баскской ЭТА, не смогла проявить оперативность при защите одного из главных туристических районов.

Баски и исламисты

В отличие от Франции и Германии Испанию последние несколько лет боевики ИГ не беспокоили. Правда, всем памятны многочисленные теракты 2004 года, когда в результате взрывов в пригородных поездах погибли почти 200 человек. За этими кровавыми акциями стояли, как показало расследование, исламисты. Тогда они обошлись без использования смертников, а воспользовались низким уровнем безопасности на испанских железных дорогах и просто подложили взрывчатые устройства в поезда. Сейчас, спустя 13 лет, уровень безопасности в Европе многократно усилен, а остановить террористов испанские силовики все равно не могут.

Мадрид столкнулся с проблемами терроризма еще в 1960-х, когда молодые баскские сепаратисты в условиях диктатуры Франко избрали путь подпольной борьбы за свободу. С конца 1960-х их жертвами стали более 850 человек — представителей «оккупационных властей» в баскских провинциях. Крупнейшим успехом ЭТА стало убийство преемника каудильо — адмирала Луиса Бланко. Испанским властям путем жесткого террора, сопряженного с нарушением демократических свобод, что было возможно при авторитарной франкистской диктатуре, удавалось несколько раз ставить баскских националистов на грань поражения и арестовывать их лидеров. Однако в итоге, после падения режима франкистов, ЭТА села за стол переговоров, и к середине 2000-х годов баскские экстремисты перестали представлять существенную угрозу.

Впрочем, испанский опыт борьбы с ЭТА оказался неприменим к борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Баскские националисты воевали с официальными властями, а не с населением. Их целью было запугать политиков в Мадриде, а не простых испанцев. Кроме того, у них была единая организация, и это позволяло испанским спецслужбам вести полноценную агентурную работу, сталкивать между собой лидеров сепаратистов, компрометировать некоторых из них.

Никаких переговоров

Залогом победы над баскскими сепаратистами стала все-таки не работа спецслужб, а изменение внутриполитического курса Испании. После мирной смены режима баски получили практически все, что хотели: широкую автономию, образование на национальном языке, баскское теле- и радиовещание. Переговоры с лидерами радикальных экстремистов, серия амнистий — все это привело к тому, что ЭТА фактически вышла из подполья, а некоторые ее фракции стали легальными политическими силами. Однако такой курс невозможен в случае с «Исламским государством»: и для Мадрида, и для всей Европы он будет равносилен поражению, так как фактически будет означать международное признание террористической организации.

Необходимо отметить, что и ИГ не предлагает какую-либо вменяемую повестку для полноценных переговоров, ограничиваясь лишь декларированием собственных задач. Впрочем, и в этом случае до конца не понятно, чего добиваются лидеры ближневосточных исламистов — строительства мирового или хотя бы всеевропейского халифата или они пока готовы ограничиться освобождением Ирака и Сирии от «неверных»? Однако очевидно, что даже если ИГ выдвинет конкретные требования к европейским державам, к примеру увязав их с соблюдением прав мусульманских меньшинств (частичное разрешение шариатского законодательства, вывод войск НАТО с Ближнего Востока, амнистия радикальных исламистов и разрешение деятельности запрещенных исламских организаций), подобные предложения будут проигнорированы. Хотя со стороны ИГ подобный ход будет достаточно сильным и позволит привлечь на свою сторону новых сторонников из европейских стран под флагом «борьбы за права настоящих мусульман».

Мадрид не является ключевым борцом с ИГ. Испанские власти не ведут жесткой антимиграционной или антиисламской политики. Но и атаки в четверг были направлены не на Испанию. Цель террористов — Европа. Безусловно, провести успешную атаку в большом городе легче, чем в маленьком поселке, но радикальным экстремистам этого мало. Их цель — европейские культурные и деловые центры, вспомним Париж, Брюссель, Ниццу, Берлин. Теперь война пришла в Барселону, известную всему миру. И, к сожалению, черный список атакованных городов будет лишь расширяться.

Ячейки радикальных исламистов децентрализованы, их главное оружие — идеология. А инструментами могут оказаться обычные грузовики или автобусы, которые сегодня везут грузы и пассажиров по европейским дорогам.

Усиление контроля

Попытки властей ЕС скоординировать свои действия в борьбе с терроризмом пока успеха не приносят. Так, проект нового французского лидера Эмманюэля Макрона о создании единой пограничной службы Евросоюза до сих пор не реализован. После барселонского теракта вновь зазвучали голоса европейских политиков, призывающих преодолеть разногласия и превратить институты е​диной Европы в реальные рычаги борьбы с терроризмом. Об этом, в частности, заявил председатель ОБСЕ Томас Гремингер. О необходимости единства в противостоянии с исламскими радикалами вновь сказали и лидеры Франции, Великобритании и Германии. Однако по факту об объединенных усилиях говорить рано.

При этом Европа фактически привыкает к жизни в условиях постоянной террористической угрозы, сопряженной с выплатой ежегодной кровавой дани человеческими жертвами. Правда, национальные спецслужбы постепенно увеличивают свою эффективность. Все чаще звучат сообщения о срыве готовившихся нападений, причем зачастую это является следствием усиленного режима безопасности, как, например, оперативное задержание охраной Эйфелевой башни собиравшегося устроить резню экстремиста в начале августа.

Дважды (в 2004 и 2015 годах) ужесточала свою стратегию по борьбе с терроризмом и Испания. Более того, в 2015-м Мадрид переработал свое антитеррористическое законодательство, сделав возможным более жесткие меры. Теперь власти Испании и Каталонии будут вынуждены увеличивать штаты полиции и спецслужб и в первую очередь повысить безопасность туристических районов, что выразится в увеличении числа патрулей, зон безопасности с металлодетекторами и личными досмотрами. Кроме того, испанские контртеррористические подразделения наверняка усилят контроль за перепиской в интернете, прибывающими в страну мигрантами, исламскими религиозными общинами и т.д.

Однако не вызывает сомнений, что, до тех пор пока​ ЕС не найдет способа покончить с пропагандой и идеологией ИГ, трагические атаки на европейские города будут продолжаться.

Об авторах
Артем Куреев эксперт ИЭСКР
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , «Исламское государство» , теракт в Каталонии
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