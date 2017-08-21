Тающие богатства

Почему исчезают миллиардеры и их состояния

Количество долларовых миллиардеров в мире сократилось впервые со времен финансового кризиса в 2009 году, говорится в новом исследовании Wealth-X. Россия не стала исключением. Куда пропадают сверхбогатые люди?

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В 2016 году совокупный капитал долларовых миллиардеров со всего мира сократился на 3,7%, или на $283 млрд, составив $7,4 трлн, свидетельствуют данные ежегодного исследования Billionaire Census 2017, подготовленного консалтинговой компанией Wealth-X, чья специализация — изучение финансового поведения состоятельных инвесторов. Совокупный капитал, как и общее число долларовых миллиардеров в мире, по данным этого исследования, сократились впервые с 2009 года. По сравнению с 2015 годом оно снизилось на 76 человек — до 2397 богачей. В 2009 году владельцами миллиардного состояния были 1360 человек, и владели они в общем $3,1 трлн.

Россия не стала исключением из этого тренда: в прошлом году количество долларовых миллиардеров в стране сократилось на 15 человек, до 100, а их совокупное состояние уменьшилось на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, до $319 млрд.

Основными причинами такой динамики аналитики Wealth-X называют снижение капитализации бизнеса миллиардеров и падение стоимости акций публичных компаний, которыми они владеют, ослабление мировых валют к доллару США в 2016 году, а также тенденцию передавать имущество не наследникам, а в благотворительные организации. При этом на фоне повсеместного «обеднения» миллиардеров часть из них смогли увеличить свое состояние в прошлом году. Прежде всего это те, кто держал значительную долю активов в долларах США и активно инвестировал в технологии.

Где богачи?

По данным исследования, 88% долларовых миллиардеров, владеющих 91% совокупного состояния, сконцентрировались в 30 странах мира. Принадлежность миллиардера к той или иной стране эксперты Wealth-X определяли по основному служебному адресу, при этом официально владелец капитала мог являться гражданином другой страны.

Абсолютным лидером и по количеству миллиардеров, и по их капиталу в 2016 году вновь стали США. В этой стране прирост числа миллиардеров составил 35 человек, до 620, а их капиталы увеличились на 4,6%, до $2,6 трлн. Как отмечается в исследовании, эти показатели выросли благодаря укреплению доллара и росту технологического сектора американского рынка в прошлом году. За этот период индекс доллара (отношение к курсу валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 3,6%, с 99,65 до 103,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite — на 17,8%, до 5614,79 пункта.

Следом за США в рейтинге стран — лидеров по количеству миллиардеров и объему их богатства идет Китай (249 человек, $670 млрд), но с тенденцией к снижению, в отличие от США. Впрочем, потери Китая по обоим показателям незначительны — минус 4,2% от числа миллиардеров и минус 0,7% от совокупного капитала. На третьем месте по абсолютным значениям — Германия (129 человек, $368 млрд). При этом, в отличие от Китая, Германия наряду с Великобританией, Гонконгом и Бразилией продемонстрировали наибольшее сокращения капитала — на 13, 14,2, 18,9 и 24,7% соответственно.

Россия, как и в прошлогоднем рейтинге, заняла четвертое место по числу миллиардеров и их состояниям (100 человек, $319 млрд). Несмотря на сокращение этих показателей на 15 и 8,3% соответственно, на одного богача из России в среднем приходится порядка $3,2 млрд, что больше среднего показателя по всем странам из топ-10 на $300 млн, отмечают аналитики Wealth-X.

Распределение миллиардеров по городам выглядит следующим образом. По данным Wealth-X, 40% богачей (946 человек) проживают в 30 крупных городах мира. Наибольшее число миллиардеров по-прежнему живут и работают в Нью-Йорке (102 человека), за ним следуют Гонконг (72), Москва (71), Лондон (62) и Сан-Франциско (60).

Максимальный прирост числа сверхбогатых жителей в 2016 году был зафиксирован в Сан-Франциско, где появились десять «новых» миллиардеров, в Нью-Йорке (плюс пять), Токио (плюс три), Дубае (плюс два), Вашингтоне (плюс два) и Мадриде (плюс два). Как пишут авторы исследования, лидерство Сан-Франциско по этому показателю обеспечено развитой технологической индустрией в этом районе и концентрацией богачей в Кремниевой долине, среди которых основатели и руководители IT-корпораций Марк Цукерберг, Сергей Брин, Ларри Пейдж и Ларри Эллисон.

В свою очередь, наибольший отток миллиардеров эксперты Wealth-X наблюдали в Гонконге, где стало на 17 сверхбогатых жителей меньше, в Сан-Паулу (минус семь человек), Лондоне (минус шесть), Стамбуле (минус четыре) и Москве (минус три).​ В исследовании поясняется, что отток богачей из Гонконга связан с падением фондового рынка региона еще в 2015 году и ухудшением экономической ситуации. В период с 1 апреля 2015 года по 1 февраля 2016 года индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизился более чем на 32%, до 19 111,9 пункта на фоне ужесточения регулирования операций с финансовыми инструментами на материковом Китае. Отрицательную динамику по остальным городам эксперты списывают на общий тренд сокращения количества миллиардеров в мире.

На чем заработали и потеряли

В 2016 году больше всего миллиардеров по-прежнему было среди участников финансового рынка — 488 человек с совокупным состоянием $1,43 трлн. На втором месте — крупные игроки промышленного сектора (343 человека, $600 млрд), на третьем — участники рынка жилой и коммерческой недвижимости (158 человек, $368 млрд). Замыкают пятерку лидирующих отраслей легкая промышленность (119 человек, $339 млрд) и IT (115 человек, $600 млрд).

Примечательно, что сверхбогатые игроки высокотехнологичного сектора оказались абсолютными лидерами по размеру капитала в пересчете на человека. По оценкам Wealth-X, в среднем каждый из них имеет состояние $5,2 млрд, в то время как представители финансового сектора — только $2,9 млрд, промышленники — $3,1 млрд, девелоперы — $2,3 млрд, а производители потребительских товаров — $2,8 млрд. Авторы исследования делают вывод, что технологический сектор становится локомотивом роста мирового благосостояния.

«Шесть из десяти самых богатых людей в мире сделали свои состояния на инвестициях в IT-сектор. Сейчас пять крупнейших IT-корпораций мира — Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook — достигли капитализации более $2,5 трлн; это больше, чем капитализация всего британского фондового индекса FTSE100», — подчеркивается в исследовании. Именно за счет роста акций IT-сектора почти на 18% в 2016 году отдельные инвесторы смогли заработать, пополнив списки миллиардеров, считают авторы исследования.

А вот вложения в другие активы оказались менее выгодны в прошлом году. Больше всего пострадали инвесторы в private equity (прямые инвестиции в частные непубличные компании, акции которых не торгуются на биржах): эти активы значительно подешевели. Насколько — авторы исследования не уточняют. В результате миллиардеры сократили долю private equity в своих портфелях в среднем на 15%, до 38,7%. Эксперты Wealth-X оценивают объем прямых инвестиций, совершенных миллиардерами, в $2,8 трлн против $3,5 трлн годом ранее.

Также значительно подешевела недвижимость и предметы роскоши — их доля в портфеле богатых инвесторов сократилась с 3,7 до 3%, а объем средств, размещенных в этих активах, — с $285 млрд до $220 млрд.

Такая динамика, согласно Wealth-X, могла быть обусловлена замедлением мировой экономики, снижением потребительского спроса и ужесточением монетарной политики в ряде стран в 2016 году, что отразилось на операционных показателях многих бизнесов. Так, в прошлом году рост мирового ВВП составил лишь 3,1%, тогда как в 2015 году — 3,4%.

Вложения богачей в акции публичных компаний, наоборот, увеличились с 28,1 до 32,9%, а стоимость этих бумаг выросла с $2,16 трлн до $2,43 трлн. Кроме того, авторы исследования в пятый раз подряд зафиксировали рост доли денежных средств в портфеле миллиардеров по итогам года — 25,4% в 2016 году против 22,2% в 2015 году. Объем таких вложений достиг $1,9 трлн, что эквивалентно состоянию четверти всех миллиардеров в мире, говорится в исследовании.

Российские особенности

Опрошенные РБК специалисты по управлению благосостоянием в целом соглашаются с выводами Wealth-X, отмечая, что они справедливы в отношении их российских клиентов, но в России есть ряд собственных нюансов. По словам руководителя инвестиционного фонда UHNWI Антона Толмачева, состояния многих российских миллиардеров сократились прежде всего из-за замедления глобальной экономики, которое привело к снижению цен на сырье и, как следствие, падению валютной выручки российских экспортеров.

Есть и еще одна не менее важная причина, которую выделяют эксперты, — смена богатыми россиянами налогового резидентства. Эта тенденция связана со вступлением в силу закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК), который требует, чтобы владелец иностранного счета, признанный налоговым резидентом России в 2016 году, отчитался о своих долях в зарубежных компаниях и заплатил налог на полученную прибыль. Как отмечает партнер PwC Максим Кандыба, изменения в налоговом законодательстве способствовали переезду богатых россиян за рубеж — в Монако, Великобританию, Швейцарию, Италию и на Кипр.​

Инвестиционное поведение состоятельных россиян несильно отличается от стратегий их зарубежных коллег. Российские миллиардеры также держат значительную долю активов в денежных средствах и отказываются от вложений в рамках private equity, признает Антон Толмачев. По его словам, среди них популярны рублевые вклады в банках, ставки по которым выше, чем по валютным, тогда как наличные средства в банковских ячейках богачи предпочитают хранить в долларах.

По итогам 2016 года на состоятельных клиентов приходилось 67% всех рублевых вкладов, соглашается вице-президент, директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Павел Кудрявцев. Он также отметил, что среди всех клиентских сегментов это наибольшая доля. Валютные стратегии также пользуются спросом. «Несмотря на укрепление курса рубля к доллару на 17% за 2016 год, в валюте объем только вырос. Надо понимать, что восстановление доверия к рублю — длительный процесс и занимает несколько лет», — подытожил он.