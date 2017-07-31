Непреходящие драгоценности

Насколько подорожает золото из-за политики ФРС США

Цены на золото обновили максимум с середины июня на фоне ослабления доллара к мировым валютам и разочарования инвесторов из-за политики ФРС в отношении процентных ставок. Какой будет дальнейшая динамика драгоценного металла?

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Мировые цены на золото обновили максимум за полтора месяца. В пятницу, 28 июля, стоимость августовских фьючерсов на драгоценный металл на бирже Comeх к 17:30 мск выросла на 0,59%, достигнув отметки $1265,63 за тройскую унцию — это максимальное значение с 14 июня этого года.

Опрошенные РБК эксперты считают, что подобная динамика золота связана с итогами заседания ФРС США 25–26 июля, на котором регулятор решил сохранить процентную ставку без изменений, на уровне 1–1,25% годовых, последующим снижением доходности десятилетних облигаций Казначейства (Treasuries) на 5 б.п. и ослаблением индекса доллара (отношение его курса к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Со среды этот индикатор снизился на 0,66%, до 93,58 пунктов. На этом фоне золото с момента оглашения итогов заседания ФРС 26 июля подорожало на 0,84%.

Цены на драгметалл перешли в рост примерно в середине июля, когда в США вышел блок макроэкономических данных, разочаровавших рынок, говорит портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин. «Инвесторы увидели, что текущие экономические показатели, с которыми ФРС увязала свою монетарную политику, не позволяют ей повысить процентную ставку на июльском заседании», — комментирует он.

В частности, индекс потребительских цен в США за июнь оказался ниже консенсус-прогноза — 1,6% в годовом выражении против 1,7%, тогда как Федрезерв неоднократно заявлял о необходимости ускорить инфляцию в стране до 2%. Данные по рынку труда также оказались хуже ожидаемых — число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс., до 244 тыс., хотя консенсус-прогноз Reuters предполагал рост на 8 тыс., до 241 тыс. С 10 июля стоимость золота увеличилась на $64, или на 5,31%, напоминает Белкин.

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев добавляет, что, несмотря на июльское укрепление, текущая динамика золота скорее является консолидацией — состоянием рынка, при котором цены двигаются в узком диапазоне без определенной тенденции. Краткосрочные периоды роста золота наблюдались и в марте, и в мае этого года, отмечает он. Однако сейчас есть все предпосылки для того, что в среднесрочной перспективе золото все же будет дорожать, убежден эксперт.

Куда пойдут цены

За последний год (с 26 июля 2016 года) индекс доллара потерял 9%, а накануне публикации коммюнике заседания ФРС в среду он находился вблизи 13-месячного минимума, отметил в четверг, 27 июля, в эфире CNBC Крейг Джонсон, главный специалист по техническому анализу в одном из старейших в США инвестбанков Pipper Jaffray. Он прогнозирует, что доллар ослабнет к корзине основных валют еще больше — до 92 пунктов. Это примерно на 1,7% ниже текущих уровней. При такой динамике индекса доллара цены на золото смогут вырасти до отметки $1,3 тыс. за унцию и выше, убежден трейдер.

Алексей Белкин, который сам специализируется в том числе на сделках с фьючерсными контрактами на золото, согласен, что в среднесрочной перспективе цены на драгметалл могут дорасти до такого уровня. Однако у финансиста нет уверенности, что они двинутся выше указанной отметки $1,3 тыс. за унцию. «Обычно на этом уровне инвесторы-«быки» (те, кто ставят на рост актива. — РБК) закрывают свои позиции», — поясняет он.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин настроен по отношению к перспективам золота с еще большим скепсисом. Он отмечает, что последний год цены на золото начали показывать необычайно сильную корреляцию с другим защитным активом — японской иеной. «Из-за крайне низких реальных ставок в Японии иена является низкодоходным активом. Судя по тому, что взаимосвязь между золотом и иеной сейчас довольно сильна, инвесторы оценивают драгметалл как такой же низкодоходный инструмент без большого потенциала роста», — говорит Брагин. По мнению аналитика, золото вряд ли выйдет из ценового диапазона $1,2–1,3 тыс. за унцию.

Фото: Robin Nelson / ZUMA Press / Global Look Press

У Константина Бушуева более оптимистичный взгляд на будущую динамику золота. Он убежден, что цены на драгметалл будут расти даже на фоне улучшения инфляционных ожиданий и роста процентных ставок в США. «Если ставки вырастут, повысится привлекательность американских гособлигаций Treasuries для инвесторов. Они начнут активнее покупать эти бумаги и хеджировать риски золотом», — объясняет финансист. Таким образом, на фоне роста вложений в рискованные активы (акции и облигации) будет увеличиваться и совокупная доля золота в портфелях инвесторов, что поддержит цены на металл. По оценкам Брагина, до конца года стоимость золота может увеличиться до уровней $1350–1380 за унцию, а на горизонте года пойти еще выше.

Впрочем, инвестиционный банк Credit Suisse, который ранее придерживался «бычьих» взглядов на перспективы золота, на прошлой неделе пересмотрел свой прогноз по драгметаллу на вторую половину 2017 года в сторону уменьшения. Если раньше аналитики банка ожидали роста стоимости золота до $1388 за унцию, то сейчас — только до $1313 за унцию. Изменение прогноза Credit Suisse объясняет тем, что с июня на бирже Comex инвесторы избавились в ходе распродаж от 16 млн унций на фоне заявления ФРС о планах по сокращению активов на балансе.

Как купить золото

Французский инвестиционный банк Societe Generale, один из крупных маркетмейкеров на рынке фьючерсов на золото, продолжает в своих аналитических обзорах настаивать на том, что драгоценный металл сохраняет инвестиционную привлекательность. «Долгосрочных инвесторов золото может привлечь как средство диверсификации и хеджирования от растущей неопределенности в других классах активов», — говорится в последнем обзоре инвестбанка.

По мнению ведущего аналитика «КИТ Финанс Брокер» Анны Устиновой, лучшим способом вложиться в золото для таких инвесторов является покупка биржевого инвестиционного фонда (ETF) на драгоценный металл. Например, торгующийся в США фонд SPDR Gold Shares ETF (тикер GLD), динамика которого в точности повторяет движение цен на золото. С начала года бумаги этого фонда выросли в цене на 9,25%, до $120,69 за штуку.

Тем инвесторам, которым важно иметь физический металл, могут подойти инвестиционные монеты, цена на которые привязана к биржевой стоимости золота, определяемой на Лондонской бирже металлов, считает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Сделки с инвестиционными монетами, находящимися в обращении, не облагаются НДС в 18% — в отличие от операций со слитками. Также если инвестор сможет документально подтвердить, что монеты находились у него в собственности три года и более, то ему не придется платить НДФЛ 13% при продаже.

Еще один способ инвестировать в золото — купить акции золотодобывающих компаний. Это более рискованные инвестиции, поскольку динамика ценных бумаг золотодобытчиков зависит не только от цен на золото, но и от операционных показателей бизнеса. Инвестбанк Credit Suisse в своем обзоре от 19 июля советовал клиентам вкладываться в акции компании Agnico Eagle Mines (тикер AEM), которая, по данным банка, наращивает добычу и сокращает издержки, в бумаги корпорации Newmont Mining (NEM), где также наблюдается сокращение расходов, и в акции компаний Goldcorp (GG) и Kinross Gold (KGC) — показатели их прибыли во втором квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Сохранить