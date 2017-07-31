Экономике не хватает рук

Минэкономразвития отчиталось за второй квартал

ВВП в июне вырос на 2,9%, оценило Минэкономразвития. Темпы роста оказались ниже майских, однако в целом за второй квартал экономика ускорилась в пять раз по сравнению с темпами роста первого квартала

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Рост ВВП в июне, по оценке Минэкономразвития, составил 2,9% по сравнению с июнем прошлого года, говорится в обзоре «Картина экономики», опубликованном в пятницу.

Экономический рост второй месяц подряд превышает среднегодовой прогнозный результат. Однако еще в мае экономика увеличивалась более высокими темпами — на 3,5%, по оценке Минэкономразвития (изначально ведомство оценивало рост в 3,1%, но скорректировало эту цифру за счет уточнения данных Росстатом). Майские темпы роста были вдвое выше апрельских (3,5 против 1,7%).

По сравнению с маем ВВП в июне вырос на 0,3%. Наиболее высокий вклад в рост внесли добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и транспортный комплекс, указывает министерство. Кроме того, «повысилась роль строительства, а также усилилось положительное влияние оптовой и розничной торговли».

«Восстановительный рост» экономики во втором квартале ускорился, считает Минэкономразвития, это видно по динамике производственной активности. Ее улучшению помогли холода — низкая температура подогрела добычу газа (+25,2% год к году), и даже после потепления резкого сокращения не произошло из-за необходимости заполнения хранилищ.

Квартальный рост ВВП оценивается министерством в 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, хотя еще в первом квартале он составлял 0,5%, по данным Росстата (оценку за второй квартал статистическое ведомство пока не публиковало). За первое полугодие, по данным Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,7%. В целом за 2017 год, согласно официальному прогнозу, рост экономики должен составить 2%.

Центробанк смотрит на перспективы ВВП не так позитивно: объявив о сохранении ключевой ставки на уровне 9%, регулятор предсказал рост экономики в 2017 году лишь на 1,3–1,8%. «Вместе с тем экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5–2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований», — указал ЦБ.

О проблемах с кадрами предупредило и Минэкономразвития — как говорится в обзоре ведомства, «рынок труда функционирует в условиях, близких к дефициту»: безработица «находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях», а число безработных снизилось за год более чем на 400 тыс. человек.